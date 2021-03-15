«Выглядит как конец света»: песчаная буря обрушилась на Китай

Песчаная буря, которая привела к гибели десяти человек в Монголии и сейчас бушует в Китае, может прийти и в Россию. Об этом «Газете.Ru» сообщила климатолог РАН и действительный член Русского географического сообщества Нина Зайцева.

«Это явление нечастое, аномальное, но проникнуть на территорию нашей страны оно может с большой вероятностью. В этом году в целом немного аномально ведет себя атмосферная циркуляция. Такое бывает очень редко», — пояснила она.

Не отрицают возможности проникновения стихии на территорию РФ и в Институте географии РАН. «Прийти в Россию песчаная буря из Китая и Монголии действительно может. Однако бояться этого не стоит – такое явление случается время от времени», — заявил заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов.

Реклама

При этом в Гидрометцентре поспешили успокоить россиян – как объяснил «Газете.Ru» Роман Вильфанд, ближе к утру 16 марта сильная буря в Китае уже утихнет. Менее интенсивные ее очаги будут еще несколько дней наблюдаться на северо-западе и севере страны, однако порывы ветра будут недостаточно сильными, чтобы поднять большие клубы песка и перенести их в Россию .

«По синоптической карте приход бури в Россию не прослеживается. Однако тут нужно проводить более глубокий анализ при помощи химико-транспортного моделирования, чтобы сообщить с полной уверенностью», — подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

О том, что россияне обратили внимание на пожелтевшее небо над Благовещенском, 15 марта сообщил портал ACH24, который также опубликовал фото очевидцев. Как уточнял ГУ МЧС России по Амурской области, аномалия также может быть связана с пожарами на территории Китая и Еврейской автономной области, дым от которых принес юго-восточный ветер.

Сейчас «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Пекине: по словам местных метеорологов, нынешняя песчаная буря стала самой сильной за последние 10 лет. По последним данным, концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает максимально допустимую норму, установленную ВОЗ.

Из-за плохой видимости на дорогах Пекина образовались заторы — видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Аэропорты городов Дасин и Шоуду отменили более 400 рейсов. Власти рекомендуют отменить все уличные мероприятия и не выходить на улицу без необходимости. В некоторых районах на западе страны наблюдаются масштабные отключения электричества из-за непогоды.

«Это выглядит как конец света. В такую погоду меньше всего хочется оказаться на улице», — цитировало слова местного жителя Флора Зу издание Daily Sabah.

По словам Романа Вильфанда, такое продолжительное и интенсивное погодное явление, пришедшее в северные провинции КНР из Монголии, могла спровоцировать совокупность неблагоприятных факторов.

«Очень глубокий монгольский циклон со значительным перепадом давления на небольшом пространстве вызвал сильные градиентные ветры. Именно эти ветры, усиливаясь до 15-20 м/с, подняли сухую составляющую почвы, которая была не покрыта снегом и в силу ранней весны еще не успела покрыться растительностью. Вместе с перемещающимся циклоном эта пыль накрыла и саму Монголию, и Китай, дошла до Пекина. Это совершенно нестандартная ситуация ранней весной в северных регионах», — объяснил метеоролог «Газете.Ru».

Для того, чтобы предотвратить появление таких бурь, в дальнейшем ученые советуют властям уделять больше внимания «озеленению» пространств. По мнению сотрудника Института окружающей среды Чэнь Гуантина, благодаря активной высадке деревьев сокращается количество пыли и песка, а их перемещение на большие расстояния сильно затрудняется.

Между тем, в Монголии, на территории которой изначально сформировалась песчаная буря, пришедшая в Китай, ее жертвами уже стали десять человек. Изначально местные СМИ сообщали о 590 пропавших без вести. Сейчас спасатели продолжают поиски одного человека, уточняет Global Times.