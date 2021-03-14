«Задело за живое»: почему британки боятся ходить по улицам

В Великобритании 48-летнему сотруднику полиции Лондона Уэйну Казинсу предъявили обвинения в похищении и убийстве 33-летней Сары Эверард, тело которой было обнаружено спустя нескольких дней после ее исчезновения. Также в совершении преступления подозревают его жену-украинку. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Молодая женщина пропала без вести 3 марта 2021 года по дорогое от друга на юге Лондона. На кадрах, полученных с одной из уличных видеокамер, видно, как девушка идет по улице в лондонском районе Клэпхэм в одиночестве около 21.30. В свой дом в районе Брикстон она так и не пришла.

В пятницу, 12 марта, полиция подтвердила, что тело женщины обнаружили в лесу под городом Ашфордом в графстве Кент, передавал телеканал Sky News. В результате обвинение было предъявлено полицейскому, его задержали в городе Дил в графстве Кент — в 100 км от места, где Сару Эверард видели в последний раз.

В специальном заявлении Столичная полиция Лондона сообщила некоторые подробности о работе Уэйна Казинса в ее рядах. Он начал работать в правоохранительных органах в сентябре 2018 года. 1 февраля 2020 года он перешел в ведение Командования парламентской и дипломатической охраны, «где его главная роль заключалась в патрулировании в униформе дипломатических объектов, главным образом ряда посольств». Кроме Казинса в Кенте задержали его супругу, уроженку Украины , которую подозревают в пособничестве. Однако позднее ее освободили под залог.

Новость об исчезновении и убийстве 33-летней Сары Эверард вызвала бурную общественную реакцию — в соцсетях развернулась кампания под лозунгом «Вернуть себе эти улицы» (#ReclaimTheeseStreets). Британки потребовали коренного пересмотра отношения властей и общества к проблеме домашнего насилия и сексуальных домогательств, в том числе на улицах.

Полиция поспешила убедить их в том, что такие случаи, когда женщину или девушку похищают с улицы, крайне редки — но пообещали, что теперь как в Кенте, так и в Лондоне, будет больше полицейских, патрулирующих улицы 24 часа в сутки. Однако в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах столицы, а также примерно в 40 городах Великобритании женщины решили организовать траурные вахты со свечами под девизом «Вернуть себе эти улицы».

Сотрудники правоохранительных органов предупредили британок, что в условиях карантина проведение подобных акций незаконно. В результате большинство официальных акций были отменены — люди поодиночке приносили цветы к мемориалу в Клэпхеме, а организаторы призвали всех вечером выйти со свечами или фонариками на крыльцо своего дома.

Главную из вахт посетила даже супруга принца Уильяма Кейт Мидлтон. Она была одета неброско и рядом не было охраны — герцогиня Кембриджская присоединилась к скорбящим, оставив около фотографии Сары букет нарциссов, собранных в саду Кенсингтонского дворца.

По сообщению Дворца, опубликованному позднее в тот же день, супруга принца Уильяма хотела отдать дань уважения 33-летней женщине, чье тело было найдено спустя несколько дней после того, как она не вернулась домой после вечеринки у друзей и стала жертвой полицейского-убийцы.

«Герцогиня помнит, как была обычной молодой женщиной и гуляла по ночному Лондону до того, как вышла замуж. Это задело ее за живое, и ей захотелось пойти туда лично и возложить цветы», — говорилось в сообщении.

После этого, нарушив рекомендации правоохранителей, в субботу, 13 марта, в Клэпхэме собрались несколько сотен решительно настроенных женщин. Некоторые из них были задержаны.

Видеоролики, на которых видно, как участниц вахты памяти заковывают в наручники и уводят в мини-автобус под крики толпы «Позор!» и «Отпустите их!», вызвали озабоченность политиков. Так, лидер партии либеральных демократов Эд Дейви призвал комиссара полиции Лондона Крессиду Дик уйти в отставку, а мэр Лондона Садик Хан, заявил, «срочно ждет объяснений» действиям сотрудников правоохранительных органов. Отчета о причинах задержаний попросила у столичной полиции и министр внутренних дел Прити Патель.

Как сообщает «Би-би-си», полиция объяснила, что произвела четыре задержания — «с целью обеспечения безопасности людей».

Убийство Сары Эверард стало поводом поднять проблему сексуальных преследований и домашнего насилия в британском обществе — жительницы Соединенного Королевства сейчас рассказывают свои истории в соцсетях. Так, Кэтрин Мерфи, мать троих детей из Плимута, опубликовала письмо к депутату парламента, в котором рассказала, как ее, по ее словам, годами фактически держал в плену и избивал ее сожитель, а когда она сбежала от него и в конце концов подала в суд, он отделался всего лишь предписанием пройти курс против домашнего насилия.

«Эта неделя стала для меня сильным толчком — не только из-за очередного убийства женщины мужчиной, но и из-за того, что власти заставляют нас молчать, когда мы хотим выразить наши соболезнования и возвысить голос в связи с тем, что провалы в политике в части домашнего насилия, изнасилований и сексуального харассмента в этой стране не признаются», — написала она.

В этом и заключается одна из претензий участниц кампании к полиции и судам: по их мнению,

насильники или мужчины, избивающие своих жен и подруг, слишком часто получают очень мягкое наказание или вообще избегают его, пишет «Би-би-си».

О том, что женщинам бывает страшно просто идти по улице, написала и депутат парламента 67-летняя Дайан Эббот. «Даже сейчас, спустя все эти годы, когда я оказываюсь на безлюдной улице и слышу за спиной мужские шаги, я машинально перехожу на другую сторону. Я привыкла к этому за всю свою жизнь — привыкла остерегаться. Но так не должно быть!», — рассказывает женщина.

«Меня преследовали до дома столько раз, что и не сосчитать. Однажды мне пришлось целый час прятаться в кустах, пока двое мужчин меня искали. Я слышала, как они откровенно обсуждали, что сделают со мной, когда найдут», — написала другая жительница Лондона, автор и исполнительница песен Надин Шах.