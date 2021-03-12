Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Томет» попал в контролируемое банкротство

Чем обернется банкротство «Томета» для бюджета Самарской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Depositphotos
В картотеке арбитражных дел 3 марта опубликована информация о принятии Арбитражным судом Самарской области решения о признании ООО «Томет» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим суд утвердил Анатолия Селищева, кандидатура которого была представлена «Уралхимом».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Этим решением поставлена точка в 23-летней успешной истории одного из крупнейших производителей и экспортеров метанола, занимающего долю рынка около 20%.

К удивлению многих причиной банкротства стали отнюдь не неудовлетворительные финансовые результаты деятельности и долги перед кредиторами, как это чаще всего и бывает, а приговор районного суда по уголовному делу, признавший «Томет» солидарным ответчиком по гражданскому иску «Уралхима» и возложивший на «Томет» обязанность наряду с 19 иными ответчиками уплатить «Уралхиму» более 87 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму» действиями лиц, которых суд посчитал владельцами «Тольяттиазота» и «Томета».

При этом никто из обвиняемых не признает себя владельцем «Томета», а из 87 млрд руб. более 77 млрд причитаются «Тольяттиазоту».

Как неоднократно писали СМИ ранее, «Томет» оказался заложником многолетнего корпоративного конфликта между акционерами Тольяттиазота и принадлежащим Дмитрию Мазепину «Уралхимом». Сам «Уралхим» является миноритарием ТоАЗа, владея менее 10% его акций. «Тольяттиазот» описывал действия «Уралхима» как рейдерский захват бизнеса, писала ещё в 2019 году «Независимая газета».

Судя по решению суда о банкротстве «Томета», Мазепину в очередной раз удалось склонить чашу весов самарской Фемиды на свою сторону.

Ранее «Новые известия» уже отмечали в действиях юстиции закономерность: ходатайства «Тольяттиазота» судом зачастую отклоняются без раздумий, а ходатайства «Уралхима», наоборот, практически всегда удовлетворяются.

Процесс по делу о банкротстве «Томета» тоже был весьма примечательным.

«Во всяком случае, судья Людмила Исакова назначила временным управляющим «Томета» Анатолия Селищева, кандидатура которого была предложена именно «Уралхимом». И установила очень короткий, всего трехмесячный срок наблюдения, за который Селищев должен успеть разобраться в ситуации на заводе. В обычной практике подобных дел сроки наблюдения намного длиннее — до года и даже больше, но суд с «Уралхимом» явно куда-то торопятся», — цитировало агентство Regnum директора Центра политической информации Алексея Мухина.

ТоАЗ жалуется, что ему было отказано в ознакомлении с материалами дела в электронном виде. А когда была назначена дата ознакомления непосредственно в суде, ТоАЗ утверждает, что не был об этом уведомлен.

С представленными же 1 марта временным управляющим материалами в объеме более 1200 листов «Томет» якобы имел возможность ознакомиться лишь непосредственно перед заседанием — якобы в течение лишь пары часов.

Итог, в котором немногие сомневались и до заседания, — признание «Томета» банкротом.

Как известно, «Уралхим» отказался от предложенного акционером «Томета» мирового соглашения, по которому «Уралхим» мог получить около 20 млрд рублей в течение семи лет. Комментируя после собрания условия мирового соглашения, Селищев указывал, что его условия неприемлемы и напоминают ему «попытку затянуть время, пока не будут найдены новые способы уклонения от компенсационных выплат и срыва исполнения судебных решений». «Оснований для списания основной части долга я не вижу», - говорил Селищев.

Риторика Селищева полностью созвучна риторике «Уралхима», что и понятно.

Так, «Уралхим», заявлявший о своей незаинтересованности в банкротстве «Томета» как в письмах в Минпромторг, так и на своем сайте, передумал и на собрании кредиторов, в котором кроме него никто из кредиторов не принял участие, проголосовал за признание «Томета» банкротом и введение конкурсного производства. Официальная причина – надежда на «приход серьезного инвестора, который наведет порядок на предприятии».

Уверенность в том, что «в результате осуществления процедуры конкурсного производства на ООО «Томет» может прийти более эффективный собственник, инвестор, который будет вкладываться в это предприятие и развивать его», вслед за «Уралхимом» выражает и Селищев.

При этом, конечно же, о новом «эффективном собственнике» так ничего и не слышно.

Неизвестно также и то, заплатит ли за Томет новый «серьезный инвестор» 21 млрд рублей, выплату которого по мировому соглашению предлагал акционер «Томета».

Ранее «Тольяттиазот» уже давал оценку Селищеву.

«А.Ю.Селищев занимает 4595-ое место из 4632-х мест, с суммарным баллом 1,30 из 2100 возможных в рейтинге арбитражных управляющих за 2017 – 2019 гг., составленном Федеральной налоговой службой РФ и размещенном на официальном интернет-сайте службы. У ПАО «ТОАЗ», как кредитора ООО «ТОМЕТ», вызывает удивление тот факт, что именно такая кандидатура была выбрана АО «ОХК «Уралхим», — отмечалось в заявлении на сайте ТоАЗа.

Как известно «Томет» до недавнего времени являлся одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области, поэтому последние события вокруг предприятия могут иметь для регионального бюджета самые печальные последствия.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку