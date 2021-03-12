«Томет» попал в контролируемое банкротство

Этим решением поставлена точка в 23-летней успешной истории одного из крупнейших производителей и экспортеров метанола, занимающего долю рынка около 20%.

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К удивлению многих причиной банкротства стали отнюдь не неудовлетворительные финансовые результаты деятельности и долги перед кредиторами, как это чаще всего и бывает, а приговор районного суда по уголовному делу, признавший «Томет» солидарным ответчиком по гражданскому иску «Уралхима» и возложивший на «Томет» обязанность наряду с 19 иными ответчиками уплатить «Уралхиму» более 87 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму» действиями лиц, которых суд посчитал владельцами «Тольяттиазота» и «Томета».

При этом никто из обвиняемых не признает себя владельцем «Томета», а из 87 млрд руб. более 77 млрд причитаются «Тольяттиазоту».

Как неоднократно писали СМИ ранее, «Томет» оказался заложником многолетнего корпоративного конфликта между акционерами Тольяттиазота и принадлежащим Дмитрию Мазепину «Уралхимом». Сам «Уралхим» является миноритарием ТоАЗа, владея менее 10% его акций. «Тольяттиазот» описывал действия «Уралхима» как рейдерский захват бизнеса, писала ещё в 2019 году «Независимая газета».

Судя по решению суда о банкротстве «Томета», Мазепину в очередной раз удалось склонить чашу весов самарской Фемиды на свою сторону.

Ранее «Новые известия» уже отмечали в действиях юстиции закономерность: ходатайства «Тольяттиазота» судом зачастую отклоняются без раздумий, а ходатайства «Уралхима», наоборот, практически всегда удовлетворяются.

Процесс по делу о банкротстве «Томета» тоже был весьма примечательным.

«Во всяком случае, судья Людмила Исакова назначила временным управляющим «Томета» Анатолия Селищева, кандидатура которого была предложена именно «Уралхимом». И установила очень короткий, всего трехмесячный срок наблюдения, за который Селищев должен успеть разобраться в ситуации на заводе. В обычной практике подобных дел сроки наблюдения намного длиннее — до года и даже больше, но суд с «Уралхимом» явно куда-то торопятся», — цитировало агентство Regnum директора Центра политической информации Алексея Мухина.

ТоАЗ жалуется, что ему было отказано в ознакомлении с материалами дела в электронном виде. А когда была назначена дата ознакомления непосредственно в суде, ТоАЗ утверждает, что не был об этом уведомлен.

С представленными же 1 марта временным управляющим материалами в объеме более 1200 листов «Томет» якобы имел возможность ознакомиться лишь непосредственно перед заседанием — якобы в течение лишь пары часов.

Итог, в котором немногие сомневались и до заседания, — признание «Томета» банкротом.

Как известно, «Уралхим» отказался от предложенного акционером «Томета» мирового соглашения, по которому «Уралхим» мог получить около 20 млрд рублей в течение семи лет. Комментируя после собрания условия мирового соглашения, Селищев указывал, что его условия неприемлемы и напоминают ему «попытку затянуть время, пока не будут найдены новые способы уклонения от компенсационных выплат и срыва исполнения судебных решений». «Оснований для списания основной части долга я не вижу», - говорил Селищев.

Риторика Селищева полностью созвучна риторике «Уралхима», что и понятно.

Так, «Уралхим», заявлявший о своей незаинтересованности в банкротстве «Томета» как в письмах в Минпромторг, так и на своем сайте, передумал и на собрании кредиторов, в котором кроме него никто из кредиторов не принял участие, проголосовал за признание «Томета» банкротом и введение конкурсного производства. Официальная причина – надежда на «приход серьезного инвестора, который наведет порядок на предприятии».

Уверенность в том, что «в результате осуществления процедуры конкурсного производства на ООО «Томет» может прийти более эффективный собственник, инвестор, который будет вкладываться в это предприятие и развивать его», вслед за «Уралхимом» выражает и Селищев.

При этом, конечно же, о новом «эффективном собственнике» так ничего и не слышно.

Неизвестно также и то, заплатит ли за Томет новый «серьезный инвестор» 21 млрд рублей, выплату которого по мировому соглашению предлагал акционер «Томета».

Ранее «Тольяттиазот» уже давал оценку Селищеву.

«А.Ю.Селищев занимает 4595-ое место из 4632-х мест, с суммарным баллом 1,30 из 2100 возможных в рейтинге арбитражных управляющих за 2017 – 2019 гг., составленном Федеральной налоговой службой РФ и размещенном на официальном интернет-сайте службы. У ПАО «ТОАЗ», как кредитора ООО «ТОМЕТ», вызывает удивление тот факт, что именно такая кандидатура была выбрана АО «ОХК «Уралхим», — отмечалось в заявлении на сайте ТоАЗа.

Как известно «Томет» до недавнего времени являлся одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области, поэтому последние события вокруг предприятия могут иметь для регионального бюджета самые печальные последствия.