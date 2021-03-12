«Обезглавленные» банды: с кем продолжают бороться силовики Кавказа

На Северном Кавказе после уничтожения главарей всех бандформирований орудовать начали террористы-одиночки, сообщила «Газете.Ru» глава Центра по адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить террористическую деятельность, Севиль Наврузова.

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Ее слова подтвердил руководитель филиала фонда «Правовая инициатива» в ингушской Назрани Арсен Сакалов. «О полной победе над терроризмом на Северном Кавказе говорить, конечно, рано. Остались одиночки, которые изредка пытаются осуществлять террористическую деятельность», — сказал он «Газете.Ru».

Ранее, 10 марта, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников заявил «Российской газете», что на Северном Кавказе ликвидированы все основные очаги террористической активности и все бандглавари.

«Северный Кавказ, который еще пять лет назад отпугивал гостей наличием активных террористов, теперь входит в число самых популярных направлений туризма в России», — также отметил он.

Тем не менее

на следующий же день после заявления в дагестанской Махачкале произошла попытка теракта. Силовикам удалось нейтрализовать бандита, готовившего нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, преступника обнаружили в частном доме — там же нашли готовый к применению пояс смертника, автомат и патроны. Террористу предложили сложить оружие и сдаться властям, но он открыл огонь и был ликвидирован.

«По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов», — отмечали в пресс-службе НАК. Там добавили, что злоумышленник был сторонником международной террористической организации.

Кроме того, месяцем ранее, в феврале 2021 года, спецслужбы задержали 19 исламистов, которые, по данным ФСБ, также планировали теракты на Северном Кавказе. Предполагаемые злоумышленники входили в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России) (АТВХ). Исламисты были задержаны в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.

«Помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников они планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — заявляли в ФСБ. Задержанным предъявили обвинения по статье «Организация и участия в деятельности экстремистской организации». Сейчас предполагаемые террористы находятся под арестом.

Севиль Наврузова пояснила, что подобные истории единичны и всегда связаны с деятельностью международных террористических организаций.

«То, что происходит сейчас, — это действия одиночек, которых вербуют из-за рубежа. В редких случаях они собираются в небольшие группы. Все это делается с целью дестабилизировать обстановку в регионе. Все остальные боевики либо нейтрализованы, либо находятся в тюрьмах, либо уже вернулись к мирной жизни», — уточнила она.

В свою очередь правозащитник Сакалов подчеркнул, что в основном террористической деятельностью сейчас занимается молодежь — ее представители легче попадают под влияние опытных зарубежных вербовщиков.

Тем не менее Наврузова уверена, что воспитательная работа, которая активно ведется органами внутренних дел в регионе, постепенно меняет взгляды молодых людей. «Они уже понимают, что их могут просто использовать, что это большая политическая игра, которая уже нанесла значительный урон Северном Кавказу», — заметила глава Центра.

«Большинство людей на Северном Кавказе теперь понимают, что и в России можно жить по канонам ислама, и никто их не будет ущемлять. Еще несколько лет назад очень много молодых людей верили в радикальные идеи исламистов, уезжали в Сирию, в Ирак, но большинство из них сожалело об этом», — добавила Наврузова.

По ее словам, у иностранных террористов нет возможности попасть на Северный Кавказ.

«Наши спецслужбы работают так активно, что сейчас это для зарубежных экстремистов большой риск. Силовики накопили значительный опыт — за долгое время борьбы с терроризмом они стали профессионалами,

иностранные террористы просто боятся сюда приезжать. Все, что им остается, — вербовка»,

— пояснила Наврузова.

Она добавила, что сейчас люди на Северном Кавказе живут более спокойно. «Еще пять лет назад для нас терроризм был проблемой номер один.

Раньше группировок было много — мы амиров — лидеров группировок — по именам знали. Теперь их не осталось, и мы можем уделить время социальному развитию, экономическим вопросам», — сказала собеседница издания.

Тем не менее правозащитник Арсен Сакалов убежден: полностью избавиться от терроризма на Северном Кавказе невозможно. «Пусть и в редких случаях, но [терроризм] на Кавказе всегда был и будет. Кавказ – это очень сложный регион со своими культурными особенностями, что и приводит к соответствующим последствиям», — заключил правозащитник.