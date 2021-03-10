«Относились без уважения»: почему школьник решил убить одноклассников

ФСБ России задержала 16-летнего школьника в селе Верхний Ломов Пензенской области – подростка подозревают в подготовке теракта в учебном учреждении. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Правоохранители заинтересовались юношей после того, как тот опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором сообщил, что планирует массовое убийство в своей школе в апреле 2021 года. По словам подростка, в последнее время он конфликтовал с одноклассниками, так как те относились к нему «без должного уважения». За это он решил «наказать» их.

В посте школьник уточнил, что расправится со сверстниками с помощью ружья своего покойного деда-охотника, а порох для патронов украдет у дяди. Сотрудники ФСБ нагрянули в квартиру школьника с обыском и действительно нашли охотничью ружье, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства.

Самого школьника допросили. На видеозаписи, распространенной ФСБ, юноша признается в подготовке атаки.

«В апреле 2021 года я планировал совершить убийство своих одноклассников и тех, кто помешает мне», — сказал он.

На подростка заведено дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Следователи ходатайствовали о заключении подростка под стражу, однако cуд решил отправить его под домашний арест. Это решение будет обжаловано, отметили в СК.

Подросток не имел отрицательных характеристик в школе, рос он в многодетной семье – у него два брата, рассказала в свою очередь уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова. Семью подозреваемого она охарактеризовала как благополучную.



Это не единственный случай, когда силовикам удавалось предотвратить массовое убийство в школе. Так, 26 февраля 2020 года сотрудники ФСБ задержали двух 15-летних учеников школы Саратова, которые намеревались прийти в учебное заведение с обрезами и зажигательными смесями.

Один из подозреваемых на допросе признался, что задумал атаку еще год назад. Целью он назвал месть. На вопрос о количестве людей, которых подозреваемые планировали убить, парень ответил, что ему «все равно, а товарищ рассчитывал примерно на 40 человек».

На школьников завели уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Неделей раннее, 18 февраля 2020 года, в Керчи правоохранители задержали двух подростков 16 и 17 лет, которые также готовили террористические акты в ряде крымских учебных учреждений,

сообщали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Подростки состояли в «интернет-сообществе неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Владислав Росляков», причастный к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, сообщили правоохранители.

Вместе с тем в заявлении ЦОС ФСБ указывалось, что один из задержанных размещал в соцсетях «одобрительные комментарии под статьями о совершенном» Росляковым преступлении. После этого — в ноябре 2018 года — с ним «проводились профилактические беседы».

Правоохранители поясняли, что для осуществления терактов подростки «разрабатывали планы вооруженных нападений, для чего искали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий».

Кроме того, сотрудники МВД выяснили, что задержанные были администраторами так называемых «групп смерти» в соцсетях и мессенджерах. Молодые люди склоняли участников сообществ «к совершению аналогичных преступлений». В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту».