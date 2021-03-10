Осложнения после легкой формы: как не заработать Long-COVID

Постковидный синдром, или Long-COVID («длительный ковид»), нередко протекает особенно тяжело у пациентов, которые острую стадию инфекции перенесли в легкой форме. Об этом изданию Daily Mail сообщила специалист по респираторным заболеваниям в больницах Университетского колледжа Лондона доктор Мелисса Хайтман, входящая в рабочую группу Национальной службы здравоохранения Англии по COVID-19.

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«Мы определенно видим совершенно разные модели у пациентов, которые были госпитализированы с тяжелой инфекцией, и у пациентов, которые не были госпитализированы благодаря ее легкому течению, — рассказала эксперт. — У последних вирус часто вызывает эффекты, которые заставляют их чувствовать недомогание в течение нескольких месяцев. Это то, что нас удивило».

Около 30% людей, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения страдают от постковидного синдрома, выяснили в феврале 2021 года исследователи Университета Вашингтона. Специалисты изучили данные 177 человек, которые испытывали незначительные симптомы во время болезни и не были госпитализированы.

Ранее ученые из британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании сообщали, что симптомы постковида в среднем длятся около 12 недель.

Исследователи отмечали, что клиническая картина «длительного ковида» у пациентов разная. Среди основных симптомов — боли в грудной клетке, мышцах и суставах, а также учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, кашель и проблемы с желудком.

Кроме того, некоторые переболевшие могут сталкиваться с «туманом в голове», нарушениями сна и головокружениями.

Мелисса Хайтман предположила, что развитие постковидного синдрома у пациентов после легкой формы коронавируса связано с тем, что они переносят инфекцию дома и либо лечатся неправильно, либо вовсе отказываются от лечения, что в итоге снижает их иммунитет. «В большей степени это касается тех, кто избыточно употребляет лекарства, не советуясь с врачом», — уточнила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова.

На связь иммунитета и постковидного синдрома ранее обращал внимание и иммунолог Владимир Болибок. «Из-за снижения иммунитета вирус, хоть уже и неактивный, вирус долго циркулирует в организме — иммунная система от него никак избавиться не может», — пояснял он «Российской газете».

В то же время, как рассказал «Газете.Ru» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган, помимо «персистенции вируса в организме (сохранение вируса в функционально активном состоянии в клетках организма, — «Газета.Ru»), «длительный коронавирус» может быть спровоцирован активацией воспалительных и иммунологических процессов, а также запуском у ряда пациентов аутоиммунных реакций», что, по его словам, не зависит от тяжести самого заболевания.

Вместе с тем коронавирус даже при легком течении зачастую поражает нервную систему, что и приводит к симптомам постковида, отметил невролог Владимир Марченко.

«Все функции организма тесно связаны с центральной нервной системой, то есть поражение ее определенного участка может вызвать необратимые последствия для всего организма человека»,

— подчеркнул медик в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, постковид зачастую путают с астено-вегетативным синдромом, который объединяет неврастению, хроническую усталость, синдром эмоционального выгорания и депрессивные расстройства, заявила врач общей практики Анастасия Тараско. «Часто это просто психологические последствия. Люди жалуются на усталость, проблемы со сном и боли. При этом физиологического поражения организма может и не быть», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

По словам Марины Казаковой, лечение постковида — большая междисциплинарная задача. «Как правило, этим занимаются сразу несколько специалистов. Начать обследование лучше с терапевта – он назначит, к каким врачам обращаться далее», — сказала эксперт.

Анастасия Тараско рекомендовала пациентам соблюдать режим, высыпаться, сбалансированно питаться, а также принимать витамины и не забывать о физической активности.