«Цинизм и незнание»: как люди доводят диких животных до смерти

В Приморье детеныш тюленя, оставшийся на берегу без матери, умер после того, как его стали трогать местные жители. Об этом сообщили в приморском реабилитационном центре «Тюлень».

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Инцидент произошел в поселке Зарубино Хасанского района. Белек по кличке Нелли оказалась на берегу после ледолома и штормового ветра. При этом неподалеку от детеныша — в воде — находилась ее мать. Она неоднократна звала Нелли обратно в воду, но та оставалась на берегу.

«Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем», — сообщили в центре.

Уточняется, что прохожие вызвали представителей центра и до их прибытия охраняли животное от собак. Однако увезенная в центр реабилитации Нелли умерла от физиологических последствий сильного стресса.

В Facebook сотрудники центра опубликовали видео, где показали, как не надо вести себя при встрече с тюлененком.

Ранее, в апреле 2020 года, группа помощи морским млекопитающим «Друзья океана» также призвала жителей Сахалина не тискать юных тюленей. Там предупредили: если белек оказался на берегу, он, скорее всего, ждет своих родителей. Весной прошлого года несколько животных погибли после встречи с людьми, которые пытались приласкать их, передавал портал Sakhalin.info.

Еще одна трагическая история случилась в мае 2019 года в Новосибирском Академгородке. Там местные дети нашли в лесополосе детеныша ласки и стали играть с ним — спустя некоторое время животное потеряло сознание. Тогда они отнесли его к родителям, которые вызвали волонтеров.

«Когда волонтер приехал за малышом к людям, которые его нашли, он уже был холодный. Мамочка сказала сначала: «Да я ребенку на полтора часа всего лишь дала поиграть». Второму — что дети сами играли, и она у них его отобрала.

Правды не сыщешь. Ласка могла быть живая, если бы люди не хотели играть со всем маленьким и мимимишным», — объясняла порталу NGS.ru пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

В случае если люди сталкиваются с детенышами диких животных, их нельзя трогать и к ним не стоит подходить близко, сообщил «Газете.Ru» биолог и автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин.

«Вот маленький тюлень, почему он один оказался? Возможно, что его мать в это время пошла есть в море. Поэтому лучше вообще не подходить близко к этим животным, чтобы дать возможность матери вернуться к нему. Когда люди видят подобную ситуацию, то лучше оставить животное в покое: не фотографироваться с ним, не подходить — прежде всего, чтобы мама могла вернуться», — отметил телеведущий.

С ним согласен управляющий Центром передержки диких животных Арвидас Яблонскис. «Подходить даже к маленькому животному, которое лежит, не нужно, ведь где-то поблизости есть мать. Он отдыхает, а она периодически приходит, чтобы покормить его.

Для них это в первую очередь стресс и испуг. Когда люди так поступают — это цинизм и незнание скорее всего. Нельзя подходить к любому дикому животному», — призвал собеседник «Газеты.Ru».

При столкновении с людьми звери испытывают панику, ведь человек для них — неизвестный объект, который пугает и провоцирует стресс, пояснил Затевахин.

«Тогда в кровь выбрасываются разные гормоны — кортизол, адреналин и много других. Все они приводят к тому, что организм начинает работать в повышенном режиме — это ведет к его ускоренному изнашиванию, то есть дистрессу.

Организм у маленького живого существа слабенький еще, поэтому велика вероятность, что он просто погибнет, именно от последствий перенесенного стресса — он к этому не приспособлен», — уточнил эксперт.

Зоопсихолог Марианна Гладких добавила, что разные животные реагируют на людей по-своему. Некоторые виды «запрограммированы» прятаться, то есть они быстро реагируют на силуэт, запах и стараются избежать контакта.

«Но есть виды, которые не сразу идентифицируют опасность и проявляют любопытство, и люди пытаются их потрогать — думают, что они к ним выходят поиграть. На самом деле это просто такой возраст, когда они способны проявить любопытство к неизвестному», — заключила она.