Весенний скачок: врачи ждут повторных заражений COVID-19

К середине весны в России начнет расти заболеваемость коронавирусной инфекцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на инфекционистов.

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Как отметил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков,

среди факторов, влияющих на рост числа случаев COVID-19, — снижение иммунитета к коронавирусу среди тех, кто уже перенес его в легкой или бессимптомной форме. По мнению медика, «будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад».

Врач подчеркнул, что многие из тех, то перенес заболевание в легкой или бессимптомной форме, не обращались в медучреждения из-за боязни уйти на самоизоляцию. В связи с этим статистика по прошлому году может быть не точной.

«Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. Я говорю про среднюю полосу [России]. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — обратил внимание инфекционист, предположив, что снижение иммунитета придется на конец мая.

С Тимаковым согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Но в то же время он выразил надежду, что «к апрелю-маю заболеваемость снизится», так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».

Специалист не исключил, что статистика по коронавирусу будет держаться примерно на одном уровне, так как «есть люди, которые не встречались с вирусом».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в целом по России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости. На 5 марта этого года на 100 тыс. человек приходится 7,5 больных COVID-19. Это, как заметила Голикова, один из самых низких показателей за последнее время.

Чиновница подчеркнула, что несмотря на позитивную статистику, важно продолжать соблюдать меры по профилактике коронавируса. «Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета, достигаемого посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемостью», — сказала член правительства.

Как отмечали российские врачи, коллективный иммунитет будет достигнут, когда у 60-70% взрослого населения страны будут антитела к вирусу, полученные при вакцинации или естественным путем.

Что касается вакцинации, вице-премьер уточнила, что первый компонент препарата уже получили 5 млн граждан, второй компонент был введен половине из этого числа.

«Регионы страны с учетом объемов производства, объемов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения», — добавила чиновница.

По словам Голиковой, снизилась не только заболеваемость инфекцией и смертность от нее. «Если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%», — сказала она в пятницу на брифинге.