«Жениться поеду»: «скопинский маньяк» рассказал о планах на жизнь

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», который ранее отсидел 17 лет за насилие над двумя несовершеннолетними, в первые же дни на свободе нарушил правила административного надзора. Он вовремя не отметился по месту жительства. Тем не менее, серьезного наказания за это и дальнейшие нарушения подобного плана ему не грозит, объяснил «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Вадим Багатурия.

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«За нарушение правил административного надзора, который сейчас установлен за Виктором Моховым, его в худшем случае могут оштрафовать на 2500 рублей, отправить на 15 суток под административный арест или обязать к общественным работам. Вопреки заявлениям СМИ о том, что за повторное нарушение он может попасть под статью 314 Уголовного кодекса России, этого произойти не может – согласно этой статье, наказание предусмотрено для педофилов, которые уклоняются от принудительных мер медицинского характера.

Мохову таких мер не назначали, так как на момент суда их даже еще не внесли в УК РФ. А значит нарушить их и отправиться снова в тюрьму он не может», — объяснил юрист, добавив, что за решетку Мохов может попасть только из-за нового уголовного преступления.

Согласно предписанию МВД, прописанные в КоАП РФ меры наказания могут быть применены к Мохову, если в ближайшие шесть лет он будет посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам, а также без разрешения выезжать за пределы района. При этом он должен дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.

За первый проступок на Виктора Мохова уже оформили протокол об административном правонарушении в отделении полиции. При этом сотрудникам правоохранительных органов нарушитель сдался сам: после того, как в одной из местных гостиниц его отказались заселять в номер, он позвонил правоохранителям и заявил, что ему негде остановиться на ночлег.

«У нас ремонт в гостинице, поэтому у нас только два номера, а эти заняты все номера. Больше мы никуда не могли его заселить», — объяснили позже представители гостиницы РБК.

После неудачной попытки поселиться в гостинице и разбирательств с полицией Виктор Мохов вернулся в тот дом, где на протяжении нескольких лет удерживал своих жертв. Журналистам, поджидавшим его там, он сообщил о планах жениться на «молодой бабушке».

«Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую. Там встретил, на воле», — заявил Мохов журналистам. Он также отметил, что намерен разыскать своих детей и встретиться со своими жертвами.

«Конечно желаю встретиться. Я у них попрошу лично прощения. Я к девочкам отношусь с уважением, просил у них прощения, никакого компромата на них нет», — подчеркнул он.

После этого мужчина также пошутил над репортерами и заявил, что привез с ток-шоу в Москве «целый мешок денег», который потратит на поездку на юг. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Мохов может попытаться заработать на выступлениях в ток-шоу, так как иного вида заработка у него нет.

«Насколько я знаю, ему уже поступали предложения от журналистов. Он сразу дал понять, заплатите, выступлю. Ему 71 год, пенсия пока не оформлена, жить на что-то надо. В принципе, он вправе таким образом подзаработать», — сообщал mk.ru экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин, занимавшийся делом «скопинского маньяка».

По его словам, ждать от Виктора Мохова асоциального поведения не стоит – скорее всего, он очень быстро адаптируется к жизни на воле и даже будет общаться с соседями.

«В Скопине есть такие, кто не верил в его виновность. Тогда думали на кого угодно, но не на Мохова. Соседи рассказывали, что он всегда уважительный был, при встрече здоровался и кланялся. Лучший работник на заводе, ударник коммунистического труда, кандидат в члены партии. Из него журналисты раздули опасного преступника. А Мохов другой. Будет спокойно жить, найдет себе какую-нибудь проститутку», — рассказал Плоткин.

Местные жители также настроены к Виктору Мохову нейтрально и не боятся его появления в родных краях. Как заявила журналистам женщина, которая ранее работала вместе с ним на заводе, при встрече она даже готова с ним поздороваться.

«Пленниц тех он же не убил, не покалечил. Еще ходили слухи, что Мохов бесплодный. С женой-то у него не получилось детей. Вроде она даже на суд привозила документы, подтверждающие, что он не может иметь детей, а потом выяснилось, что одна из жертв родила от него. Странно все это. Скорее всего, бояться местным нечего. Уверена, Скопин может спать спокойно», — сказала собеседница mk.ru.

3 марта Виктор Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении срока заключения. Там он провел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек: 17-летнюю учащуюся ПТУ и 14-летнюю ученицу вечерней школы. Обеих жертв мужчина держал в подвале гаража, где систематически насиловал почти четыре года, а когда жертвы сопротивлялись, морил их голодом, держал в темноте, бил резиновым шлангом, распылял в комнате слезоточивый газ.

Одна из девушек успела родить от Мохова двоих сыновей 6 ноября 2001 года и 6 июня 2003 года — младенцев Мохов подкинул в подъезды жилых домов. В обоих случаях роды принимала ее сожительница. «Он открыл люк бункера и туда кинул эту книгу, крикнув Лене: «Сама родишь», — рассказывала младшая из узниц.

Вырваться на свободу им помог случай. Мохов сдавал комнату студентке медицинского колледжа. Вознамерившись изнасиловать и ее, он привлек для помощи одну из своих пленниц, которую представил как свою племянницу. В один из вечеров жертва смогла подбросить девушке записку с просьбой о помощи.

«Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию», — написала она.

Обнаружив послание, квартирантка Мохова немедленно обратилась в органы. С большим трудом следователям удалось надавить на преступника, и он указал место, где находятся девушки. Вход в подземелье был так хорошо замаскирован, что оперативники сами не сумели его найти. Девушек выпустили на свободу 4 мая 2004 года.