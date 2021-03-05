Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Жениться поеду»: «скопинский маньяк» рассказал о планах на жизнь

Юрист объяснил, из-за чего «скопинский маньяк» может снова попасть за решетку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)
Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)

Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)

Пусть говорят/«Первый канал»
Минувшей ночью в Рязанскую область вернулся отсидевший 17 лет в тюрьме Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», и сразу же оступился — не успел вовремя отметиться по месту жительства. Юрист отмечает: подобные нарушения не грозят серьезным наказанием. В каком случае Мохов может снова попасть за решетку и как он планирует строить свою дальнейшую жизнь на воле, рассказывает «Газета.Ru».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», который ранее отсидел 17 лет за насилие над двумя несовершеннолетними, в первые же дни на свободе нарушил правила административного надзора. Он вовремя не отметился по месту жительства. Тем не менее, серьезного наказания за это и дальнейшие нарушения подобного плана ему не грозит, объяснил «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Вадим Багатурия.

«За нарушение правил административного надзора, который сейчас установлен за Виктором Моховым, его в худшем случае могут оштрафовать на 2500 рублей, отправить на 15 суток под административный арест или обязать к общественным работам. Вопреки заявлениям СМИ о том, что за повторное нарушение он может попасть под статью 314 Уголовного кодекса России, этого произойти не может – согласно этой статье, наказание предусмотрено для педофилов, которые уклоняются от принудительных мер медицинского характера.

Мохову таких мер не назначали, так как на момент суда их даже еще не внесли в УК РФ. А значит нарушить их и отправиться снова в тюрьму он не может», — объяснил юрист, добавив, что за решетку Мохов может попасть только из-за нового уголовного преступления.

Согласно предписанию МВД, прописанные в КоАП РФ меры наказания могут быть применены к Мохову, если в ближайшие шесть лет он будет посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам, а также без разрешения выезжать за пределы района. При этом он должен дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.

За первый проступок на Виктора Мохова уже оформили протокол об административном правонарушении в отделении полиции. При этом сотрудникам правоохранительных органов нарушитель сдался сам: после того, как в одной из местных гостиниц его отказались заселять в номер, он позвонил правоохранителям и заявил, что ему негде остановиться на ночлег.

«У нас ремонт в гостинице, поэтому у нас только два номера, а эти заняты все номера. Больше мы никуда не могли его заселить», — объяснили позже представители гостиницы РБК.

После неудачной попытки поселиться в гостинице и разбирательств с полицией Виктор Мохов вернулся в тот дом, где на протяжении нескольких лет удерживал своих жертв. Журналистам, поджидавшим его там, он сообщил о планах жениться на «молодой бабушке».

«Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую. Там встретил, на воле», — заявил Мохов журналистам. Он также отметил, что намерен разыскать своих детей и встретиться со своими жертвами.

«Конечно желаю встретиться. Я у них попрошу лично прощения. Я к девочкам отношусь с уважением, просил у них прощения, никакого компромата на них нет», — подчеркнул он.

После этого мужчина также пошутил над репортерами и заявил, что привез с ток-шоу в Москве «целый мешок денег», который потратит на поездку на юг. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Мохов может попытаться заработать на выступлениях в ток-шоу, так как иного вида заработка у него нет.

«Насколько я знаю, ему уже поступали предложения от журналистов. Он сразу дал понять, заплатите, выступлю. Ему 71 год, пенсия пока не оформлена, жить на что-то надо. В принципе, он вправе таким образом подзаработать», — сообщал mk.ru экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин, занимавшийся делом «скопинского маньяка».

По его словам, ждать от Виктора Мохова асоциального поведения не стоит – скорее всего, он очень быстро адаптируется к жизни на воле и даже будет общаться с соседями.

«В Скопине есть такие, кто не верил в его виновность. Тогда думали на кого угодно, но не на Мохова. Соседи рассказывали, что он всегда уважительный был, при встрече здоровался и кланялся. Лучший работник на заводе, ударник коммунистического труда, кандидат в члены партии. Из него журналисты раздули опасного преступника. А Мохов другой. Будет спокойно жить, найдет себе какую-нибудь проститутку», — рассказал Плоткин.

Местные жители также настроены к Виктору Мохову нейтрально и не боятся его появления в родных краях. Как заявила журналистам женщина, которая ранее работала вместе с ним на заводе, при встрече она даже готова с ним поздороваться.

«Пленниц тех он же не убил, не покалечил. Еще ходили слухи, что Мохов бесплодный. С женой-то у него не получилось детей. Вроде она даже на суд привозила документы, подтверждающие, что он не может иметь детей, а потом выяснилось, что одна из жертв родила от него. Странно все это. Скорее всего, бояться местным нечего. Уверена, Скопин может спать спокойно», — сказала собеседница mk.ru.

3 марта Виктор Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении срока заключения. Там он провел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек: 17-летнюю учащуюся ПТУ и 14-летнюю ученицу вечерней школы. Обеих жертв мужчина держал в подвале гаража, где систематически насиловал почти четыре года, а когда жертвы сопротивлялись, морил их голодом, держал в темноте, бил резиновым шлангом, распылял в комнате слезоточивый газ.

Одна из девушек успела родить от Мохова двоих сыновей 6 ноября 2001 года и 6 июня 2003 года — младенцев Мохов подкинул в подъезды жилых домов. В обоих случаях роды принимала ее сожительница. «Он открыл люк бункера и туда кинул эту книгу, крикнув Лене: «Сама родишь», — рассказывала младшая из узниц.

Вырваться на свободу им помог случай. Мохов сдавал комнату студентке медицинского колледжа. Вознамерившись изнасиловать и ее, он привлек для помощи одну из своих пленниц, которую представил как свою племянницу. В один из вечеров жертва смогла подбросить девушке записку с просьбой о помощи.

«Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию», — написала она.

Обнаружив послание, квартирантка Мохова немедленно обратилась в органы. С большим трудом следователям удалось надавить на преступника, и он указал место, где находятся девушки. Вход в подземелье был так хорошо замаскирован, что оперативники сами не сумели его найти. Девушек выпустили на свободу 4 мая 2004 года.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку