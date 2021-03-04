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«Женщина – конвейер для детей»: почему россияне не любят начальниц

Фемактивистки обвинили масс-медиа в проблемах карьерного роста женщин

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Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979) Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Мосфильм
В России женщине построить карьеру намного сложнее, чем мужчине, считают фемактивистки. Их мнение подкрепляет и опрос, проведенный университетом «Синергия», — он показал, что больше половины россиян работать под руководством женщин не хотят. Респонденты считают, что начальницы эмоциональны и не умеют делегировать обязанности. Фемактивистки уверены: виновны в таком положении дел масс-медиа и социальная политика.
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Больше половины россиян не хотят работать под руководством женщины – такой вывод сделали сотрудники аналитического центра университета «Синергия». Они провели опрос, в котором приняли участие 5 тыс. человек в возрасте от 20 до 55 лет.

«Социологи установили, что 51,2% россиян не хотели бы работать под руководством женщины. Противоположное мнение высказали 20,6% участников опроса. 28,2% опрошенных выразили уверенность в том, что пол начальника не имеет особого значения», — сказано в материалах исследования.

Большинство из опрошенных уверены, что женщины на руководящих постах ведут себя более эмоционально и менее организованно, чем мужчины. Главными недостатками начальниц респонденты назвали неумение делегировать полномочия, выделение любимчиков, нарушение личных границ, а также излишнюю требовательность.

При этом участники исследования считают, что особо плохо руководительницы проявляют себя в строительстве, IT-индустрии и политике.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявляла, что вопрос равенства карьерных возможностей в России уже решен — по ее словам, и весь мир уверенно движется к гендерному равноправию. «Свидетельством позитивных изменений можно назвать и повышение роли женщин в парламентах мира. Сегодня почти 20% парламентов возглавляют женщины. Так, сорок лет назад среди делегатов Ассамблеи Межпарламентского союза женщин было менее 8%. А на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге женщины составили уже 30% участников», — отмечала Матвиенко.

Тем не менее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала в эфире телеканала «Россия-1» в октябре 2019 года, что в общей сложности представительницы женского пола все еще занимают лишь 26% руководящих должностей.

Фемактивистка Елизавета Лопатина пояснила «Газете.Ru», что в России исторически не видят талантливых лидеров в представительницах женского пола. «Люди привыкли считать, что женщины не способны на руководство. И не только потому, что они якобы более эмоциональны, но и потому, что они глупее мужчин», — полагает она.

Ее слова подтверждают авторы исследования: «Полученные данные указывают на то, что в российском обществе доминируют консервативные представления. Жена, мать, хранительница домашнего очага — вот наиболее привычный образ представительницы слабого пола. Мужчины же, напротив, воспринимаются как успешные, решительные и целеустремленные управленцы».

Феминистка Екатерина Костромина убеждена: мизогиния (неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам) сейчас зачастую скрывается. «Мысль, что мы имеем равные права, в XXI веке не должна казаться дикой. Поэтому на словах почти все утверждают: «Да, мы все понимаем и поддерживаем». Но когда доходит дело до практики и женщина реально занимает главенствующее место, вдруг оказывается, что не все были готовы к такому равноправию», — пояснила она.

Мизогиния в России существует «институционально на всех уровнях», считает собеседница «Газеты.Ru». «Мы живем в обществе с властной вертикалью. Я не хочу говорить, что виновато государство, но по сути так и есть. Власть видит женщин как конвейер по производству детей – все новых налогоплательщиков», — сказала Костромина.

Активистка отметила, что чиновники нередко позволяют себе сексистские высказывания. «В итоге такая государственная политика доходит до обычных людей, которые все это впитывают годами и потом транслируют в быту. В результате в повседневной жизни мужчина уже не может смириться с тем, что женщина будет говорить ему, как работать», — заключила она.

Еще одной проблемой в России, по мнению Екатерины Костроминой, является высокий уровень внутренней мизогинии. «Так, как у нас женщины ненавидят самих же женщин – такого нет нигде. Это очень изматывает, ведь в итоге приходится конкурировать не только с мужчинами, но и женщинами, которые, казалось бы, должны понимать друг друга. К сожалению, у нас добившиеся успеха женщины часто не поддерживают молодых девочек, а пытаются возвыситься над ними», — пояснила она.

Вместе с тем культура, искусство и масс-медиа также вносят свою долю в распространение мизогинии в России, считает Елизавета Лопатина.

«Консервативное и патриархально настроенное общество воздействует на нас через контент. Например, профессиональный образ женщины в кино – это обычно глупенькие и хорошенькие секретарши»,

— указала феминистка.

С ней согласилась фемактивистка и блогер Анна Зайцева. «Если в кино или сериалах решают сделать героиню-начальницу, то все непременно будет крутиться вокруг драмы, сплетен и интрижек с подчиненными, в то время как фильмы о мужчине-начальнике — это серьезность, успех. И любовные отношения с сотрудницами воспринимаются как норма», — заметила она в беседе с «Газетой.Ru».

«В музыке и рекламе женщина тоже чаще всего является просто объектом, который продают. В итоге женщинам действительно тяжелее построить карьеру, ведь придерживаются таких стереотипов не только рядовые представители нашего общества, но и работодатели», — добавила Лопатина.

По мнению Костроминой, ждать помощи от государства в данном случае не имеет смысла. «Необходимо бороться самим. Продолжать доносить до людей информацию, говорить с детьми, учить девочек не терпеть насилие», — сказала Екатерина.

В то же время Анна Зайцева подчеркнула, что начинать нужно с того, чтобы избавиться от сексистских паттернов на рабочем месте. «Проводить с сотрудниками тренинги, которые помогут им проработать гендерные стереотипы, менять дискурс вокруг «женщин у власти». Работодатели в России также должны взять на себя ответственность нанимать на руководящие должности больше женщин, чтобы в обществе это, наконец, стало нормой», — заключила активистка.

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