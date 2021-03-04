«Женщина – конвейер для детей»: почему россияне не любят начальниц

Больше половины россиян не хотят работать под руководством женщины – такой вывод сделали сотрудники аналитического центра университета «Синергия». Они провели опрос, в котором приняли участие 5 тыс. человек в возрасте от 20 до 55 лет.

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«Социологи установили, что 51,2% россиян не хотели бы работать под руководством женщины. Противоположное мнение высказали 20,6% участников опроса. 28,2% опрошенных выразили уверенность в том, что пол начальника не имеет особого значения», — сказано в материалах исследования.

Большинство из опрошенных уверены, что женщины на руководящих постах ведут себя более эмоционально и менее организованно, чем мужчины. Главными недостатками начальниц респонденты назвали неумение делегировать полномочия, выделение любимчиков, нарушение личных границ, а также излишнюю требовательность.

При этом участники исследования считают, что особо плохо руководительницы проявляют себя в строительстве, IT-индустрии и политике.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявляла, что вопрос равенства карьерных возможностей в России уже решен — по ее словам, и весь мир уверенно движется к гендерному равноправию. «Свидетельством позитивных изменений можно назвать и повышение роли женщин в парламентах мира. Сегодня почти 20% парламентов возглавляют женщины. Так, сорок лет назад среди делегатов Ассамблеи Межпарламентского союза женщин было менее 8%. А на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге женщины составили уже 30% участников», — отмечала Матвиенко.

Тем не менее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала в эфире телеканала «Россия-1» в октябре 2019 года, что в общей сложности представительницы женского пола все еще занимают лишь 26% руководящих должностей.

Фемактивистка Елизавета Лопатина пояснила «Газете.Ru», что в России исторически не видят талантливых лидеров в представительницах женского пола. «Люди привыкли считать, что женщины не способны на руководство. И не только потому, что они якобы более эмоциональны, но и потому, что они глупее мужчин», — полагает она.

Ее слова подтверждают авторы исследования: «Полученные данные указывают на то, что в российском обществе доминируют консервативные представления. Жена, мать, хранительница домашнего очага — вот наиболее привычный образ представительницы слабого пола. Мужчины же, напротив, воспринимаются как успешные, решительные и целеустремленные управленцы».

Феминистка Екатерина Костромина убеждена: мизогиния (неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам) сейчас зачастую скрывается. «Мысль, что мы имеем равные права, в XXI веке не должна казаться дикой. Поэтому на словах почти все утверждают: «Да, мы все понимаем и поддерживаем». Но когда доходит дело до практики и женщина реально занимает главенствующее место, вдруг оказывается, что не все были готовы к такому равноправию», — пояснила она.

Мизогиния в России существует «институционально на всех уровнях», считает собеседница «Газеты.Ru». «Мы живем в обществе с властной вертикалью. Я не хочу говорить, что виновато государство, но по сути так и есть. Власть видит женщин как конвейер по производству детей – все новых налогоплательщиков», — сказала Костромина.

Активистка отметила, что чиновники нередко позволяют себе сексистские высказывания. «В итоге такая государственная политика доходит до обычных людей, которые все это впитывают годами и потом транслируют в быту. В результате в повседневной жизни мужчина уже не может смириться с тем, что женщина будет говорить ему, как работать», — заключила она.

Еще одной проблемой в России, по мнению Екатерины Костроминой, является высокий уровень внутренней мизогинии. «Так, как у нас женщины ненавидят самих же женщин – такого нет нигде. Это очень изматывает, ведь в итоге приходится конкурировать не только с мужчинами, но и женщинами, которые, казалось бы, должны понимать друг друга. К сожалению, у нас добившиеся успеха женщины часто не поддерживают молодых девочек, а пытаются возвыситься над ними», — пояснила она.

Вместе с тем культура, искусство и масс-медиа также вносят свою долю в распространение мизогинии в России, считает Елизавета Лопатина.

«Консервативное и патриархально настроенное общество воздействует на нас через контент. Например, профессиональный образ женщины в кино – это обычно глупенькие и хорошенькие секретарши»,

— указала феминистка.

С ней согласилась фемактивистка и блогер Анна Зайцева. «Если в кино или сериалах решают сделать героиню-начальницу, то все непременно будет крутиться вокруг драмы, сплетен и интрижек с подчиненными, в то время как фильмы о мужчине-начальнике — это серьезность, успех. И любовные отношения с сотрудницами воспринимаются как норма», — заметила она в беседе с «Газетой.Ru».

«В музыке и рекламе женщина тоже чаще всего является просто объектом, который продают. В итоге женщинам действительно тяжелее построить карьеру, ведь придерживаются таких стереотипов не только рядовые представители нашего общества, но и работодатели», — добавила Лопатина.

По мнению Костроминой, ждать помощи от государства в данном случае не имеет смысла. «Необходимо бороться самим. Продолжать доносить до людей информацию, говорить с детьми, учить девочек не терпеть насилие», — сказала Екатерина.

В то же время Анна Зайцева подчеркнула, что начинать нужно с того, чтобы избавиться от сексистских паттернов на рабочем месте. «Проводить с сотрудниками тренинги, которые помогут им проработать гендерные стереотипы, менять дискурс вокруг «женщин у власти». Работодатели в России также должны взять на себя ответственность нанимать на руководящие должности больше женщин, чтобы в обществе это, наконец, стало нормой», — заключила активистка.