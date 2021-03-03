«Без учета вакцинации»: когда в России ожидают третью волну COVID-19

Третья волна коронавируса, согласно прогнозам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, может наступить в мае. В интервью каналу «Россия 24» она уточнила, что при этом не учитывает вакцинацию.

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Как пояснила глава ФМБА, на данный момент и в агентстве, и в мире созданы математические модели, предоставляющие возможность давать прогнозы по течению заболевания и развитию эпидемиологического процесса COVID-19.

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, <...> то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года», — подчеркнула она.

Избежать роста заболеваемости, по мнению Скворцовой, можно только благодаря вакцине. По ее словам, если она будет эффективна ровно в той степени, как утверждают производители, то есть на 94%, а сформированный прививкой иммунитет будет сохраняться более полугода, то есть два варианта проведения вакцинации: либо оперативно привить четверть россиян, либо треть граждан, но уже в течение более длинной кампании.

Вероника Скворцова также обратила внимание на выявленные с мая прошлого года в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса. При этом она заверила, что они не распространяются среди населения.

Ранее в среду, 3 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к третьей волне коронавируса может привести несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и других ограничений. Он напомнил, что инфекция еще не полностью нейтрализована и продолжает циркулировать.

Мурашко констатировал неуклонное снижение количества новых случаев коронавируса в России за последние несколько недель, но предупредил, что дальнейший ход пандемии в стране будет зависеть от вакцинации населения и того, как будут соблюдаться ограничения. «Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — подчеркнул министр.

Глава Минздрава призвал сограждан к ответственности. Он отметил, что необходимо проявлять заботу о своих близких, особенно о людях старшего возраста. При сохранении темпов прививочной кампании, по словам Мурашко, иммунитет у россиян должен быть сформирован к середине лета.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова днем ранее утверждала, что уровень коллективного иммунитета, который нужен для полного снятия введенных из-за коронавируса ограничений, должен быть сформирован в стране к августу.

По ее словам, при сохранении темпов прививочной кампании к концу лета иммунитет к новой инфекции будет у 60% жителей России.

Как подчеркнула Голикова, определить точную дату поможет эпидемиолого-математическая модель. «Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — пояснила она.

В конце прошлого месяца замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил ТАСС, что рост числа больных коронавирусом в России весной не ожидается, но возможны сезонные колебания. Эксперт назвал некорректными заявления о «волнах» заболеваемости, поскольку под этим понятием подразумевается увеличение уровня заболеваемости после ее спада до нулевых значений, но в России нулевых значений не было. В связи с этим, как утверждает Горелов, более правильно говорить о фазах подъема и снижения.

«В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», – подчеркнул он.