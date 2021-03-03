«Ориентация — не помеха»: как в РПЦ восприняли каминг-аут ростовского протоиерея

Человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией может быть православным и даже принимать церковные чины, однако только если он ведет смиренную жизнь и борется со своими страстями – так историю экс-протоирея Александра Усатова прокомментировал настоятель московского храма Воздвижения Креста Господня Стахий Колотвин.

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«Дело не в ориентации, а в том, грешит человек или нет? Ориентация от Христа не отделяет, а блудные грехи — да, как блудные грехи с женщинами, так и блудные грехи с мужчинами. Сам пример бывшего отца Александра показывает, что ориентация — не помеха. Но если человек решает служить страстям, то служение Богу от него ускользает. Страстями не хвастаться надо – их надо побеждать», — сказал он «Газете.Ru».

Другие же священники заявили «Газете.Ru», что придерживаются категоричного мнения о том, что геям в РПЦ не место. «Моя личная позиция совпадает с позицией Священного Писания: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость». С такими священниками должен разбираться церковный суд», — сообщил настоятель храма св. Татианы при МГУ, Максим Козлов.

В то же время клирик столичного Богоявленского собора в Елохове Виктор Ленок считает, что признавшемуся в нетрадиционной ориентации человеку можно дать время на искупление греха, при условии, что тот будет соблюдать пост и строгую аскезу.

«Если человек хочет очиститься от страсти к мужчине, то он должен каяться, три года он должен есть пищу только вечером и совершать 200 поклонов в день», — сказал священник «Газете.Ru».

2 марта бывший священнослужитель из Ростова-на-Дону Александр Усатов рассказал на портале Snob о том, как в течение года его преследовали члены Донской митрополии после его признания в нетрадиционной сексуальной ориентации. «Я — гей и никогда не чувствовал себя в безопасности в РПЦ, а в последнее время стал объектом травли со стороны митрополита и его окружения, знавших о моей ориентации», — написал он.

По словам Усатова, Донскому митрополиту Меркурию он признался давно, так как воспринимал его как духовного отца. «Впоследствии мне не раз пришлось об этом пожалеть. Наиболее активные прихожане церкви — ярые гомофобы, и опираясь именно на них, РПЦ строит из себя оплот традиционной сексуальной морали», — написал экс-протоиерей.

При этом Усатов считает, что это — лишь прикрытие, и в РПЦ на самом деле существует даже гей-лобби. У каждого есть возможность сделать легкую карьеру, пройдя через архиерейскую постель, убежден экс-священник.

«Я переживал за свое будущее: отчасти из-за денег, ведь я жил только на зарплату в соборе и семинарии, у меня не было богатых спонсоров, но еще больше я боялся разочаровать людей. Меня удерживали церковные люди, которые любили меня и нуждались в моей поддержке как священника», — поделился он.

За это время отношения Александра с митрополитом свелись к «игнорированию и нескрываемому презрению». «Даже на собраниях священников он пытался меня всячески задеть и унизить, используя надуманные и ничтожные поводы. Мои коллеги по собору и семинарии удивлялись такой пристрастности начальника, не понимая, с чем это может быть связано.

Один раз митрополит, подкравшись сзади, отвесил мне щелбан прямо на глазах у моих коллег. Это был жест крайнего неуважения, ведь я не какой-нибудь мальчик, а протоиерей с 15-летним стажем. Позже он не раз выговаривал мне, что длинный язык относительно «голубой темы» до добра не доведет»,

— отметил Усатов.

По словам бывшего священнослужителя, митрополит Меркурий пытался выдворить его из Донской духовной семинарии, где тот тогда работал преподавателем.

«Сначала он пытался надавить на меня, конечно, зная, что я человек впечатлительный и со слабыми нервами: он стал повышать голос и угрожать – сказал, что скоро о нем напишут в блоге Капаказо — известном в поповской среде оплоте всевозможных сплетен», — уточнил Александр.

Спустя несколько дней в блоге действительно появились первые анонимки про «отмороженного гея Усатова». А затем ему и вовсе оформили указ о запрещении в служении на основании 25 правила апостолов (блуд), а также «по болезни». «Эта прибавка очень важна: митрополит возомнил себя великим врачом и решил поставить мне психиатрический диагноз – шизофрения», — заметил Александр.

Он подчеркнул, что позже от него потребовали прекратить вести свой блог и уехать из Ростова-на-Дону. «Знакомые дали мне координаты гей-активистов в Германии и Нидерландах, я узнал от них о процедуре эмиграции и понял, что мой случай вполне подходит для запроса убежища. Я подождал, пока закроется мой чешский шенген (этого требовала процедура), и вылетел в Амстердам из Минска», — рассказал Усатов.

Между тем пресс-секретарь митрополита Игоря Петровского заявил, что в епархии ничего не знали о «тайне» бывшего протоиерея. «Священника-гомосексуалиста давно бы попросили снять крест, если он не в состоянии надеть штаны», — сказал Петровский изданию «Подъем».

По его версии, Усатов сам «хлопнул церковной дверью, заявив, что его разрыв носит сугубо интеллектуальный характер».

«Он ведь ежемесячно писал какие-то пасквили в адрес церкви. И вот только сейчас мы увидели, что причина ухода была в процессах, которые происходили не в его голове, а гораздо ниже. Заявление предсказуемо и долгожданно», — заключил пресс-секретарь.

Действительно, Александр Усатов на протяжении многих лет активно ведет страницу в Facebook. Он часто освещает различные церковные вопросы – при этом в большинстве случаев его мнение не сходится с официальным.

Так, экс-священник рассматривал тему сексуальных запретов, которые, как он считает, неприемлемы для людей, ставил под вопрос необходимость жертвы Иисуса Христа, прославлял теорию эволюции Дарвина и даже рассказывал о том, как некоторые святые переодевались в одежду противоположного пола.

«В РПЦ священник тотально зависим от начальства, власть епископа не регулируется церковным законодательством, а цель существования Церкви изменилась — вместо познания Бога целью стали деньги», — также возмущался в своем посте Усатов.