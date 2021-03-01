Резню в Нижнем Новгороде устроил садовник

В Нижнем Новгороде расследуют дело об убийстве четырех человек в поселке Кудьма. 26-летнего подозреваемого и троих его подельников уже задержали: предполагаемый убийца, пытавшийся скрыться на угнанной машине вместе с двумя сообщниками, был остановлен вечером 28 февраля во Владимирской области. Еще один задержанный помогал им пуститься в бега. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, все они — рабочие, которые трудились на участке убитой семьи.

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Трагедия произошла вечером 28 февраля 2021 года. Как установили в Следственном комитете, в тот день подсобный рабочий Шарофиддин Амиров, который работал на участке местных жителей, пришел в хозяйский коттедж. В гараже он напал на 64-летнего пенсионера, затем проник в дом и убил его 63-летнюю супругу.

После этого, по данным Telegram-канала «Mash», он изнасиловал и зарезал их 41-летнюю невестку и расправился с шестилетним мальчиком. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления.

Глава семейства в это время находился в командировке в другом регионе — когда его родные перестали отвечать на звонки, он попросил соседа проверить, что происходит в доме. Гибели удалось избежать и его 13-летней дочери: в момент расправы девочки не было дома, она ушла на тренировку по конному спорту.

Портал Progorodnn.ru сообщил, что подозреваемого, ехавшего в угнанной машине с двумя другими мужчинами, задержал наряд ДПС во Владимирской области спустя несколько часов после убийства. Отмечалось, что один из спутников подозреваемого Амирова был судим за кражу, убийство, незаконное лишение свободы и причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». 1 марта 2021 года они были доставлены для допроса к следователям СК.

Предполагаемый убийца много лет работал в этой семье подсобным рабочим, выяснили СМИ. Он помогал еще строить коттедж, после чего остался работать в семье в качестве садовника. Однако, по сведениям источника «КП», в последнее время 26-летний парень часто ссорился с хозяевами из-за денег: по его мнению, ему мало платили.

Соседи рассказали газете «КП», что незадолго до трагедии семья отпраздновала день рождения шестилетнего мальчика: с аниматорами и большим тортом — все это время предполагаемый убийца был поблизости.

«На самом деле это очень хорошая семья, абсолютно благополучная. Сама Елена занималась цветами, у нее целый цветочный салон. А парень этот у них работал на приусадебном участке, помогал выращивать цветы. У них вообще было много работников, он — один из них. Остальные просто помогали ему скрываться», — отметила знакомая семьи.

Сам коттедж сейчас опечатан — местные жители потрясены этой трагедией. «Конечно, страшно! Особенно, когда сказали, что он сбежал. Мы всю ночь не спали. Мы хоть и не знали этого убийцу, но перепугались очень сильно», — рассказала соседка сайту kp.ru.

Ранее похожая история произошла в деревне Поярково Солнечногорского района Подмосковья. 7 ноября 2020 года в частном доме были найдены тела доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери. Также со множеством колото-резаных ранений обнаружили и шестилетнюю дочь преподавательницы.

В совершении преступления заподозрили 26-летнего строителя из Таджикистана Жасуржона Усмонова, который делал ремонт на даче погибших. По версии СК, 7 ноября должен был состояться расчет между ним и заказчиками. Предполагается, что именно в этот момент между Усмоновым и Борковской произошел конфликт.

Мужчину задержали спустя три дня после убийства. В ходе допроса он рассказал, что причиной расправы стал долг в 20 тыс. рублей, которые ему убитые женщины якобы не выплатили за ремонт. Видео допроса было опубликовано Следственным комитетом.