«Самый тупой дон»: мафия Нью-Йорка лишилась босса

В городе Батнер Северной Каролины на 82-м году жизни умер босс мафиозного клана Нью-Йорка Гамбино Питер Готти — там он отбывал срок в федеральной тюрьме. Об этом изданию Associated Press сообщили в Федеральном медицинском центре, где лечился гангстер. В учреждении заявили, что смерть произошла «по естественным причинам».

Реклама

Клан Гамбино был основан еще в 1902 году — до сих пор он входит в пятерку крупнейших семей нью-йоркской мафии наряду с династиями Коломбо, Дженовезе, Луккезе и Боннано.

Члены клана занимаются рэкетом, вымогательством, ростовщичеством, заказными убийствами, а также незаконным захоронением высокотоксичного мусора и махинациями со строительными подрядами. Кроме того, их уличали в мошенничестве в IT-сфере, ограблениях, разбоях и угонах автомобилей.

Расцвет семьи пришелся на 1970-е годы, когда во главе ее стоял легендарный Карло Гамбино. Карло и его преемник Пол Кастеллано добились того, что власть Гамбино прочно утвердилась в Нью-Йорке, а «крестный отец» клана именовался capo di capi — «босс боссов». Однако в 1985 году в семье началась смута, которая закончилась гибелью Кастеллано — его убили Джон Готти и его друг Сэмми «Бык» Гравано, они же возглавили клан.

Джон Готти быстро превратился в знаменитость — он охотно раздавал интервью, общался с публикой. Вскоре его даже прозвали «Щеголеватый дон». При этом Джон Готти и Сэмми Гравано были сторонниками жестких методов и не гнушались масштабных кровопролитий.

В 1992 году между Готти и «Быком» начались разногласия, а вскоре ФБР арестовало их по подозрению в убийстве Пола Кастеллано. Сэмми Гравано начал давать показания на своего босса, нарушив омерту — кодекс молчания мафиози. В связи с этим в 1999 году «Щеголеватый дон» оказался за решеткой, где и умер в 2002 году от рака. Хотя с Гравано были сняты все обвинения, через некоторое время его все же посадили в тюрьму — за торговлю наркотиками.

Когда Джон Готти попал за решетку, обязанности босса он передал своему брату Питеру Готти. До этого времени Питер был простым санитаром, а в свободное время подрабатывал водителем у других гангстеров. Готти рано ушел на пенсию по инвалидности после повреждения головы мусоровозом.

«Он стал крестным отцом не по своей воле — просто пытался выполнить приказ своего брата, и перед ним стояла непростая задача, — говорил бывший мафиози и доверенное лицо Джона Готти Люьис Касман Associated Press. — На самом деле, многие из клана были очень расстроены им, потому что он не был сильным лидером». Он добавлял, что Готти даже называли «Самым тупым доном».

Он подчеркивал, что Питер Готти — «обычный парень, который не позволял своему титулу вскружить себе голову». По мнению Касмана, гангстер был слишком добр для главы преступного клана.

Тем не менее Питер все же смог разработать план ликвидации Сэмми Гравано, сдавшего его брата в тюрьму, и даже успел нанять группу киллеров. Однако о планах босса узнала полиция, и в 2002 году в результате облавы ФБР Готти вместе с остальной верхушкой клана Гамбино был задержан. Годом позднее его приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в рэкете и подготовке убийства.

Неоднократно мафиози вместе с адвокатами добивался досрочного освобождения из-за слабого здоровья. Как сообщал Associated Press Льюис Касман, гангстер страдал заболеваниями щитовидной железы и был слеп на один глаз из-за глаукомы — именно поэтому он был также известен по прозвищу «Одноглазый Пит».

«Мы действительно боимся, что он скоро умрет, он чувствует, что умирает, — писал адвокат Питера Джеймс Крейвен в судебных документах в декабре 2019 года. — Как его адвокат, я боюсь, что скоро все это придет к крайней точке, если ничего не будет сделано».

Юрист пытался доказать суду, что его подопечный не представляет угрозы обществу. «Даже Стиви Уандер (слепой американский певец, — «Газета.Ru») мог бы увидеть, что Готти никому не может нанести вред», — заявлял Крейвен.

Отметим, что пока Готти находился в тюрьме, на свободе его обязанности исполняли Арнольд Скитьери (2002-2005), Николас Короццо (2005-2008), Доминико Чефалу (2011-2015) и Франческо Кали (2015-2019) — первые двое также попали в руки правоохранителей.

Последний исполняющий обязанности босса Франческо 13 марта 2019 года был застрелен на крыльце своего дома в нью-йоркском районе Тодт-Хилл. Кали был известен тем, что умело вел переговоры с другими семьями мафии и решал конфликты только мирным способом. В итоге выяснилось, что убийцей гангстера стал желавший сместить его мафиози из его же клана Энтони Комелло — сейчас он находится в заключении. Нового босса члены семьи Гамбино так и не избрали.

Жизнь клана Гамбино легла в основу множества сюжетов мировой культуры — им вдохновлялся Марио Пьюзо, описывая собирательный образ Вито Корлеоне в знаменитом романе «Крестный отец». В 1994 году вышел телевизионный фильм Роджера Янга «Поймать Готти», в 1996 году — кинокартина «Готти», а в 1998 году — «Свидетель для банды». О молодых годах Джона Готти повествует вышедший в 2010 году фильм «Клуб Синатра». В 2015 же году был снят телевизионный сериал «Рождение мафии: Нью-Йорк», рассказывающий о семье Гамбино.