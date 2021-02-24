Третья волна: почему локдаун не спасает Европу

На Чехию надвигается «тотальная катастрофа» из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. По его словам, все силы государства необходимо бросить на борьбу с COVID-19.

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«Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, профсоюзами, оппозицией. Вскоре снова состоится заседание кабмина», – сказал Бабиш.

Политик подчеркнул, что речи о возобновлении занятий в школах и других послаблениях карантинных мер пока не идет.

Кроме того, в Чехии пересматривают масочный режим: с 25 февраля в транспорте и общественных местах население обяжут носить респираторы класса FFP2 или сразу две медицинские маски вместе, сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.

Между тем 23 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в Германии. «Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной», — заявила глава немецкого правительства.

При этом она подчеркнула, что в случае если в Германии уже начала распространяться «южноафриканская» мутация коронавируса, есть риск, что имеющиеся в распоряжении вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим она призвала воздержаться от значительных ослаблений локдауна.

Напомним, 10 февраля Меркель и премьер-министры федеральных земель приняли решение продлить введенный в середине декабря жесткий локдаун до 7 марта. В результате закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

Ранее Польша и Венгрия одновременно заявили о начале третьей волны эпидемии на своих территориях. При этом в Польше совсем недавно открыли театры и салоны — теперь их снова собираются закрывать. «К сожалению, мы наблюдаем восходящую тенденцию. И это, похоже, начало третьей волны пандемии», – сказал представитель министерства здравоохранения страны Войцех Андрусевич.

Власти Венгрии тем временем не могут объяснить рост числа новых случаев COVID-19 – ведь помимо локдауна в стране есть и огромное разнообразие вакцин – кроме одобренных Европой препаратов, граждан прививают российским «Спутником V» и китайской «Синофармой».

«Сейчас опасный момент, так как у нас есть вакцины и мы делаем прививки, и все хотели бы уже вернуться к нормальной жизни. Однако началась третья волна. Таким образом, есть две кривые, одна обозначает число уже вакцинированных людей, другая — новые случаи заражения», – отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В то же время в Италии, как и в начале пандемии, вновь фиксируют по 10-15 тыс. новых случаев коронавируса в день. «Оставайтесь дома. Контакты сведите к минимуму», — призвал Минздрав страны. Статистика, несмотря на кампанию по вакцинации и ограничительные меры, ухудшается – все больше регионов снова возвращаются в оранжевые и красные зоны (сейчас области Италии делятся на три типа зон: желтые, красные и оранжевые — в зависимости от серьезности эпидситуации).

Что касается России, то кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский уверен: третья волна коронавируса уже завершилась, выпав на период после январских праздников.

«Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло», — рассказал специалист. Он полагает, что у населения сформировался естественный иммунитет. В настоящее время многие регионы РФ постепенно смягчают карантинные ограничения.

Как объяснила «Газете.Ru» инфекционист Анна Баландина, Россия и страны Европы движутся по разным путям развития пандемии из-за демографических различий. «Например, средний возраст жителей Европы гораздо выше, чем в России, также и плотность населения намного больше — ограничить контакты людей друг с другом сложнее. Ведь мы сами замечали, что и в России наибольшее количество заболевших в густонаселенных городах – Москве, Санкт-Петербурге», — уточнила специалист.

В настоящее время в Европе больше циркулируют новые штаммы SARS-CoV-2. «Возможно, это просто затишье перед бурей, и эти мутации еще не дошли до нас. Либо же мы их еще регистрируем, а сами они у россиян протекают легко и незаметно», — добавила Баландина.

С ней согласен российский инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, третья волна коронавируса в России может произойти весной или осенью. К этому моменту до России дойдет «британский» штамм. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

«Весной при авитаминозе, отсутствии инсоляции (степень освещенности солнцем, — «Газета.Ru»), коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — сказал Тимаков РБК.

Между тем врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов заметил, что повлиять на различия эпидситуаций мог и климат. «В России сейчас зима, люди в принципе ограничены в контактах естественным образом — холодом. Мы не общаемся на улице, вместимость помещений ограничена. В Европе же климат мягче, люди склонны чаще контактировать. Кроме того, там есть немалое количество ковид-диссидентов, до сих пор верящих в конспирологические теории», — заключил медик в беседе с «Газетой.Ru».