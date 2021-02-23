Ураганы, засуха, пожары: чем опасен выход из карантина

Аномально холодная зима, наблюдающаяся в России, связана со снижением объема выбросов в атмосферу углекислого газа за время пандемии. Об этом «Газете.Ru» сообщила эколог Инна Никушкина.

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«Необычно холодная зима связана с уменьшением уровня антропогенного воздействия. Значительное снижение выбросов парниковых газов дало о себе знать, и мы скорее всего «вернулись» к нормальному климату», — разъяснила эксперт.

Климатолог Сергей Никаноров также отмечает снижение концентрации парникового газа. «Люди сидели по домам, редко ездили на машинах, а самолеты практически не летали. Это значительно сократило число выбросов, даже несмотря на работу заводов», — уточнил он.

За последние 30 лет средняя температура в России выросла на 1°C, что ученые называют значительным повышением. Связано это с увеличением числа транспортных средств, в том числе самолетов, открытием фабрик и мусоросжигательных заводов.

С ускорением темпов климатических изменений стало фиксироваться все больше природных катаклизмов: наводнений, ураганов, засух или аномальных жары и холода. Согласно основной теории, указал Никаноров, это связано с глобальным потеплением, хотя механизмы его воздействия на погоду пока до конца не изучены.

«Возьмем, например, ливни, которые несвойственны для того или иного климатического пояса. С чего вдруг в этой области за один день выпадают осадки в размере месячной нормы? Дело в том, что в атмосфере могла вырасти концентрации СО2, что привело к нарушению круговорота тепла и энергии, а вот эти ливни — их «излишки», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru».

Глобальное потепление, по словам метеоролога Дарьи Маныгиной, с каждым годом усиливает свое влияние на погоду.

При этом ситуация может разниться — теплая зима и холодное лето. Либо наоборот. За счет этого сглаживается среднегодовая температура.

«Есть ряд причин, которые влияют на глобальное потепление. Например, изменение газового состава атмосферы за счет антропогенного фактора, вариация светимости солнца, изменение в орбитальном движении и даже количество извержений вулканов из-за движения тектонических плит», — заметила Маныгина.

Климатическая система чувствительна к внешним воздействиям. Она также включает в себя ряд обратных связей, которые влияют на условия изменения климата. Среди них: уровень воды в атмосфере, который при испарении приводит к дополнительному потеплению, а также объем снега и льда по всей планете, таяние которых приводит к

повышению температуры.

Но самая влиятельная обратная связь — усиление инфракрасного излучения с земной поверхности. Речь идет о тепле, выделяемом от объектов, людей и так далее, подчеркнул климатолог Никаноров.

«Добавляя в атмосферу парниковые газы, человечество еще больше увеличивает поглощение инфракрасных волн в атмосфере, что ведет к росту температуры у поверхности Земли. Изменения в солнечной радиации оказывают влияние на климат Земли среди множества прочих факторов», — рассказала Маныгина.

«Если мы говорим о холоде, то в теории глобального потепления о нем тоже говорится. В частности, открытие «окна» из Арктики, которое происходит в январе или феврале. Из-за ускорения климатических изменений циклоны проходят так, что вызывают экстремальный холод», — добавил Никаноров.

Специалисты считают, что в ближайшие десятилетия число природных катаклизмов только вырастет. Температура при этом будет расти на 0,1-0,2°C каждое десятилетие.

«Если человечество не озаботится этим вопросом, то рост температур может ускориться. К концу века в центральном регионе рост может составить до 4°C, а в северных — до 8°C», — предположил метеоролог.

«Просчитать с точностью, какие катаклизмы ждут Землю, невозможно, поскольку антропогенные условия могут измениться в любую секунду. Можно только предполагать», — посетовала в свою очередь эколог Дарья Маныгина.

По ее словам, если уровень парниковых газов последних нескольких лет сохранится, то в России экстремально холодная зима будет сменяться жарким летом. При этом возможно смещение сезонов.

«Это не в ближайшей перспективе, а через 8-10 лет. То есть зима может начинаться позже, тепло приходить не в мае, а в середине июля. Также возможно повторение сценария с лесными пожарами в центральном регионе, а не только Сибири. Майские грозы будут сопровождаться сильными ливнями, молниями и ураганным ветром», — заключил климатолог Никаноров.