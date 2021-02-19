«Ни одного синяка нету»: что происходит в детском центре «Радуга»

Комиссия по делам несовершеннолетних Оренбургской области проверила реабилитационный центр «Радуга» в городе Бузулуке, сотрудников которого заподозрили в издевательствах над детьми. Согласно заявлению бывшего воспитанника центра и его приемной матери, малолетних постояльцев регулярно избивали и заставляли сидеть в кладовке по несколько часов. Также им якобы не давали вовремя ходить в туалет.

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Как сообщается на сайте администрации города, на попечении «Радуги» сейчас находится 31 ребенок, каждого из них попросили рассказать об обстановке в центре.

«Фактов, которые бы указывали на то, что в данном учреждении жестоко обращаются с детьми, мы не увидели. Обычная рабочая обстановка. Дети занимаются в разных кабинетах: кто-то с психологами, кто-то отдыхает, кто-то учится, все дети приветливы, спокойны», — сообщила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Елена Литвинова, посетившая центр в составе рабочей группы.

Категорически отрицают факт жестокого обращения с детьми и сотрудники «Радуги».

«Ничего подобного у нас такого здесь не происходит. Здесь и так над ними дышат. Да, возможно, где-то повысят голос — это дети. Но чтобы рукоприкладством заниматься — у нас такого нет. Все дети чистые, ни одного синяка нету. Не жалуются, я разговариваю с ними каждый день, спрашиваю — таких инцидентов у нас нет. Могут они между собой там подраться, но это дети», — заявила и. о. директора центра Елена Спаскова радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».

Ее поддержала воспитатель Анна Вагаева. По ее словам, драки между воспитанниками действительно случаются, однако вины учреждения в этом нет.

«То, что дети в таких учреждениях между собой дерутся, случается всегда, потому что они воспитываются в среде агрессии в семьях и других взаимоотношений не знают. А со стороны персонала никаких вышеперечисленных фактов не было и быть не могло. Я дорожу своей работой и люблю этих детей. И они отвечают взаимностью. Детям сейчас очень тяжело, им с головой хватает общения с прокурорами и следователями. Надеюсь, после проверки ее инициаторы публично принесут извинения», — сообщила Вагаева «Газете.Ru».

Недовольство тем, что в историю оказались втянуты дети, выразил и другой сотрудник реабилитационного центра Михаил Иванов. «Все обвинения — полная чушь. Дети встречают объятиями некоторых воспитателей, меня просто сносят с ног, когда видят. Какие тут могут быть избиения и наказания? Все было прекрасно, пока не начали мучить проверками. Теперь все, конечно, чувствуют себя некомфортно», — рассказал он «Газете.Ru».

О жестоком обращении с детьми в Центре первой сообщила руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова на своей странице в Facebook. По словам общественного деятеля, к ней обратилась приемная мать одного из бывших воспитанников Центра.

«Мальчик с декабря прошлого года находился в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга». В ходе работы ребенок рассказал психологам о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови, старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком. Били и девочек и даже малышей. Дети постоянно ходили с травмами, многие хромали», — описала ситуацию Анна Межова.

В отдельных случаях детей могли бить и сотрудники Центра, написала руководитель фонда:

«Воспитатели тоже били, но реже и не так сильно. Зато воспитатели отправляли детей в кладовку. Ставили там и ребенок должен был стоять пока не попросит прощения. Могли и на ночь там оставить. А еще детей не пускали в туалет вне расписания. Только если ребенок уже совсем не справлялся могли отпустить».

Основываясь на словах своей собеседницы, Анна Межова написала заявление в Следственный комитет. К проверке, которую проводит ведомство, подключилась уполномоченная по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

«Ситуацию я уже взяла под контроль. Необходимо проверить все обстоятельства, и только по результатам проверок будут сделаны выводы и виновные привлечены к ответственности. Я готова к диалогу с каждым законным представителем несовершеннолетних, которые находятся или находились в данном социальном учреждении. Всем им при необходимости помощь будет оказана», — сказала омбудсмен «Газете.Ru».

Сама Анна Межова заявила «Газете.Ru», что была морально готова к тому, что Центр будет опровергать обвинения. «А что им еще ответить? Вполне естественно, что они будут отрицать. У меня есть видео- и аудиоподтверждение того, о чем я пишу, есть показания мальчика в СК, есть показания его приемной мамы. Поэтому я уверена в своей правоте. Я допускаю, что дети в приюте не будут рассказывать о том, что там происходило. Это естественно для детей, находящихся в аналогичных учреждениях. Поэтому теперь все зависит от профессионализма Следственного комитета», — заключила она.