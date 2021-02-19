Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Отсутствие дефицита медицинского оборудования помогло врачам и системе здравоохранения выдержать экстремальную нагрузку, вызванную пандемией коронавируса. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что пандемия идет на спад.

Кроме того, на достигнутом столичные власти останавливаться не намерены. По словам мэра, высокотехнологичная техника в больницах и поликлиниках Москвы должна быть полностью обновлена.

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До 2023 года в учреждениях здравоохранения столицы власти хотят установить 6 тыс. единиц нового оборудования. Среди них – томографы, аппараты УЗИ и маммографы.

Оснащение столичных поликлиник должно быть осуществлено в соответствии с единым стандартом. При этом в головных зданиях взрослых поликлиник установят аппараты для МРТ и компьютерной томографии (КТ). Рентген-аппараты и эндоскопы также подлежат обновлению.

15 февраля градоначальник выразил надежду, что скоро полноценно работать начнут театры и другие общественные места. «Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей», — сказал Собянин.

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться», — говорил мэр 11 февраля.

В то же время он подчеркивал, что если всплеск и произойдет, то столичное здравоохранение с ним справится. В Москве коронавирусом заразились 950 тыс., выздоровели 861 тыс., скончались 14 тыс. человек.

В середине января Собянин дал свой прогноз относительно распространения вируса в столице. «Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май», — отметил он в эфире канала «Россия 24». При этом глава города подчеркнул, что это произойдет, если москвичи будут прививаться от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил мнение, что эпидемия коронавируса в России постепенно отступает, а действия властей страны в борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан» — они «дают положительный результат».

Путин пояснил, что в последнее время число заболевших россиян сокращается, а число выздоровевших «устойчиво превышает количество тех, кто заболел».

«По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так», — сказал глава страны 28 января.

При этом врачи считают, что о завершении пандемии говорить рано. Хотя число новых случаев снижается с каждым днем, сохраняется угроза новых всплесков. В частности, можно ждать роста заболеваемости в апреле, когда потеплеет и люди будут больше общаться между собой.