Борьба с мутациями: добавят ли в вакцину от коронавируса третью дозу

Для полной защиты от COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины, сообщила «Газете.Ru» врач-инфекционист Лилия Баранова.

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«Если будет установлено, что препарат не справляется с новыми штаммами коронавируса, то вполне вероятно, что разработают дополнительный компонент, который установит иммунитет против этих видов. Вирусы мутируют постоянно, и под их изменения корректируется и вакцина», — сказала медик.

При этом она добавила, что чаще всего обновляют сам препарат, а не делают дополнительную прививку уже имеющимся. «Просто в зависимости от новых штаммов саму основу вакцины меняют ежегодно или раз в несколько лет — так, например, происходит с гриппом или полиомиелитом»,

— заметила Баранова. Тем не менее она подчеркнула, что точных доказательств того, что нынешние вакцины от коронавируса не справятся с мутациями, нет.

Инфекционист Анна Баландина уверена, что третья доза вакцины понадобится только в том случае, если изменения SARS-CoV-2 затронут его «точку приложения». «То есть если он сможет проникать в клетки новым путем и надо будет этот путь пресечь», — уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев между тем считает, что серьезные мутации коронавируса возможны только в лабораторных условиях. «Об этом еще ранее говорил Билл Гейтс. Мир изменился до неузнаваемости, и кто-то со злым умыслом может использовать эту идею против человечества, может добавить новые свойства SARS-CoV-2, и мы вновь столкнемся с пандемией», — сообщил врач «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что в теории вакцина может хуже реагировать и на естественную мутацию коронавируса. «Когда вирус мутирует, он меняет белки на своей поверхности, что может привести к худшей результативности прививок. Но на сегодняшний день неизвестно ни одного случая, чтобы на новых штаммах коронавируса не было того самого S-белка, к которому все вакцины вырабатывают иммунитет», — объяснил специалист.

Вирусолог Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил «Газете.Ru», что пока разработчики вакцины не думают о необходимости третьей дозы. «На лабораторных испытаниях мы убедились в эффективности двухкратной прививки, и пока серьезных мутаций вируса не предполагается», — добавил он.

По словам специалиста, изменения в SARS-CoV-2 происходят лишь в пределах возникновения новых штаммов, а не новых видов. «Да, трехфазовые вакцины в практике используются — например, от энцефалита. Но все-таки вряд ли разработчики препарата от коронавируса пойдут по этому пути. Скорее всего, либо сделают вакцину от нового доминирующего штамма, либо изготовят поливалентную вакцину, включающую в себя сразу три-четыре генетических варианта вируса», — заключил Бутенко.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что проблема эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса вызывает беспокойство.

«Это большой вопрос, решение которого пока не ясно», — сказал в интервью изданию Agence France-Presse директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он не исключил появления других, более проблемных мутаций коронавируса.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, рассуждая о появлении новых штаммов коронавируса в интервью телеканалу CBS News, предположил, что в будущем может понадобиться третья доза вакцины.

«Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной или нам нужна точно такая же третья доза», — отметил он. Гейтс допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда новые штаммы коронавируса доберутся до США.

Напомним, что в настоящее время от коронавируса применяется двухфазовая прививка. Если пренебречь вторым этапом вакцинации, иммунитет к инфекции может не выработаться, сообщала РИА «Новости» заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская.

Терапевт Марина Казакова поясняла «Газете.Ru», что у каждой вакцины своя схема выработки иммунного ответа, которая тщательно исследовалась в клинических испытаниях. «Если не выполнить эту схему — никто не даст гарантий, что сформируется иммунитет к болезни», — подчеркивала она.