Стать практиком: руководители ТГУ рассказали о своих программах для предпринимателей

Программа «Предпринимательство от идеи до старта», о которой идет речь, представляет собой совершенно новую практикоориентированную программу, в подготовке которой активное участие принимали томское бизнес-сообщество и местный центр занятости населения. В ходе обучения слушателям предстоит разработать собственный уникальный бизнес-план, который в дальнейшем может претендовать на получение финансирования и реальное воплощение в жизнь.

Успешные предприниматели региона обеспечивают экспертное и консультационное сопровождение работы слушателей, что многократно повышает эффективность обучения.

Реклама

«В ТГУ накоплен большой опыт реализации различных проектов в области формирования предпринимательского мышления. В программе по бакалавриату, например, реализуется предпринимательский трек, также с прошлого года стартовала специализированная программа в области бизнеса и управления проектами «КАПИТАНЫ» - первый в России бизнес-акселератор, который встроен в образовательную программу, - рассказала директор Центра предпринимательства ИЭМ ТГУ Виктория Маковеева в ходе онлайн-пресс-конференции, организованной «Росбалтом». — Мы также уделяем внимание онлайн-обучению и разработали специальный курс «Организация предпринимательской деятельности», который могут проходить как студенты, так и все заинтересованные лица. Он уже размещен на платформе Stepik».

Одним из партнеров Томского университета в сфере технологического предпринимательства выступает крупнейший технопарк «ТехноСпарк».

Благодаря этому сотрудничеству в вузе реализуется специализированная программа: студенты восемь месяцев учатся строительству бизнеса в таких сложных и современных областях, как биоинженерия и электроника. Именно там учат выпускать сверхлегкие велосипеды из карбона и титана или чипы, следящие за здоровьем головного мозга.

«Томский госуниверситет является координатором крупнейшей международной программы по предпринимательству Enactus, - продолжает Виктория Маковеева. -

Образовательные программы и проекты университета в области предпринимательства интересуют не только жителей Томска. Мы получаем запросы от других регионов. В Кемерово и Ульяновске хотели бы реализовывать программы бизнес-образования совместно с нами. Так что после реализации пилота ее ждет масштабирование и выстраивание целой партнерской сети с образовательными центрами и вузами различных регионов».

Важным достоинством бизнес-направления ТГУ является то, что образование могут получать не только студенты, пришедшие в вуз сразу после школы.

В университете развита система дополнительного профессионального образования, значительно расширяющая спектр индивидуальных образовательных траекторий слушателей. Наряду с базовыми навыками в случае необходимости здесь можно пройти переподготовку и сразу выйти на написание бизнес-плана.

«Фактически речь идет о развитии талантов и формировании софт скиллс – навыков командообразования или управления проектами, - подчеркнула директор Центра предпринимательства ИЭМ ТГУ. – Университет реализует образовательные бизнес-проекты не только для студентов, но и для школьников региона. Сейчас реализуется международный образовательный проект StartUup School для школьников России, Киргизии и Узбекистана, где формируются базовые предпринимательские навыки».