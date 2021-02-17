«Пьет, наркоманит»: что известно об истязавшей детей сибирячке

28-летняя многодетная мать Екатерина Филиппова из поселка Бор Красноярского края, которую задержали по подозрению в истязании малолетних детей, оказалась беременна четвертым ребенком. Об этом «Газете.Ru» рассказал друг ее сожителя Никита.

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«Она только сидела и бухала со своими подругами алкашками. Сейчас опять беременна четвертым ребенком, хотя по факту у нее их трое, поскольку на первую девочку ее родная мать прав лишила. Она неуравновешенная и создает впечатление психически больного человека и неадеквата», — уточняет мужчина.

16 февраля в соцсетях появилось видео, на котором Филиппова бьет по рукам ребенка-инвалида с ДЦП в кроватке, угрожая их сломать, сопровождая действия нецензурной бранью. Соседи семьи пояснили, что женщина регулярно истязала всех своих детей.

«У них там были постоянно какие-то драки, к ним постоянно долбились какие-то мужики, пьяные, это был ужас какой-то, постоянно гулянки. Жаловались на них, но на это никто не реагировал. У них в органах опеки кто-то знакомый работал, вроде мать ее сожителя Виктора. В общем, проверок мы так и не добились», — сказала экс-соседка семьи Арина в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, в квартире Филипповой царила полная антисанитария — все жилище было в грязи и тараканах. В гостях у сожителей приятели выпивали и курили при детях.

Другая знакомая семьи Мария добавила, что двое детей у женщины родились с отклонениями, поскольку она выпивала и даже употребляла наркотики во время беременности. «Это тот случай, когда ничего не поможет. Она пьет, наркоманит, зачем ей дети? Рожает и бьет их», — сетует собеседница «Газеты.Ru».

В соцсетях также есть видео, на котором многодетная мать пытается покормить младенца, однако тот есть не хочет — в результате она избила его и насильно влила молоко в рот — ребенок стал захлебываться.

«Она его по три дня не кормит, пеленает, чтобы не шевелился, он на ножках не стоит, мышцы атрофированы. Бутылку не держит, зубки сломаны. Ребра, как стиральная доска.

Пятилетняя дочь в своем возрасте весит 7 кг, педиатр в Москве осматривала, столько диагнозов и побоев», — пишут знакомые семьи в группе «Подслушано в Назарово» в соцсети «ВКонтакте».

Отец детей рассказал изданию «ОСА», что в момент избиения ребенка с ДЦП он был на работе, а жена — у подруги. Также он заметил, что в марте прошлого года Филиппова напала на него с ножом.

Его друг Никита пояснил «Газете.Ru», что отец семейства всеми способами пытается найти средства для того, чтобы прокормить семью, а сожительница просто пропивает детские пособия и почти не ухаживает за детьми.

«Он приложит все усилия, чтобы дети остались с ним. Но я думаю, что ничего у него не получится. Так как постоянного заработка нет, за квартиру платит его мать, на что кормить детей — не представляю», — пояснил собеседник издания.

Следственный комитет завел на Филиппову уголовное дело по статье «Истязание малолетнего». Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Двух ее младших детей изъяли и поместили в медучреждение. Помимо этого в отношении специалистов органов опеки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

Инцидент, который произошел в поселке Бор, сняла на видео подруга Филипповой. Она много раз сообщала об агрессии подозреваемой в органы опеки, уточнили в региональном Следкоме.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка установили, что женщина с 2016 года состояла на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении старшей дочери.

«С появлением в семье двоих младших детей поведение матери не изменилось. Соседи неоднократно обращались в полицию с жалобами о том, что родители ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками. Однако суд отказал в лишении матери родительских прав», — сказали в ведомстве.