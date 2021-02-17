«Смотреть жалко»: на Сахалине люди и машины тонут в сугробах

На севере Сахалина продолжает бушевать мощный циклон – к мокрому снегу, который идет на острове уже несколько дней, добавились сильные порывы ветра. Местами они достигают 35 м/с и сдувают крыши домов, рассказали «Газете.Ru» местные жители.

«По Шахтерску летает металл, на машины смотреть жалко. В Александровск-Сахалинском снесло крышу у местного морга. Сотрудники в этот момент были в здании, поэтому никто не пострадал.

Снега и правда очень много. Вчера с дождем шел — плотный, мокрый, тяжелый. Сегодня уже с сильными порывами ветра. Сидим дома, дворы замело, машины в снегу. Дороги понемногу чистят, но со двора не выехать. Школа на дистанционке, отправить туда ребенка просто физически невозможно. Но при этом очень тепло – даже ночью ниже -2 не опускается», — сообщил житель Шахтерска Игорь Белоглазов.

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Одноэтажным домам приходится еще хуже. Как объяснил «Газете.Ru» проживающий в поселке Тымовское Игорь Кругликов, чтобы выбраться на улицу, его семье приходится каждый раз делать подкоп через окно:

«Апокалипсис — это слишком просто сказано. Нас буквально накрыло снежным одеялом, из-под которого можно выбраться только подкопом. Живу в поселке и у меня одноэтажный дом, вот его занесло по крышу. Есть ощущение, что наш регион откинуло в ледниковый период. Просто вокруг снег и мы малютки, которые пытаются справиться со стихией. Вообще для нас это относительно нормальная погода, но не в таких масштабах».

Некоторые местные жители уже приспособились отправлять на расчистку снега собак — на опубликованном редакцией astv.ru. видео можно увидеть, как дорогу своему хозяину прокладывают три пушистых питомца.

В связи со сложившейся ситуацией в соцсетях активно публикуются объявления от местных жителей, готовых прийти на помощь друг другу. Самое распространенное предложение – помочь откопаться. Предлагают свои услуги даже подростки. «Откопаю вашу машину, очищу двор. Егор, 14 лет. 89********», — написал парень в одном из местных пабликов.

Из-за погодных условий даже дорога на работу превратилась для жителей Сахалина в полосу препятствий. «Вчера и сегодня для того, чтобы добраться на работу, сначала не смогла открыть дверь подъезда. Пришлось ждать час, пока расчистят выход. Потом стало еще веселее: нет дороги для пешеходов, спецтехника успевает чистить только автодорогу. Пока дошла, накрашенное лицо полностью смылось, глаза наполнились снегом и слезятся. Лучше выходить из дома в очках, это я прям рекомендую», — рассказала «Газете.Ru» жительница Южно-Сахалинска Ирина Ковшова.

С ней согласна и Альбина Васильева (имя изменено) из города Холмска. «Выйти из дома можно – только вот шансов попасть обратно уже почти нет. По всему городу снежные кучи, аварии происходят одна за одной. А когда все это растает, чувствуется, будем на розовых надувных фламинго по дворам плавать», — посетовала женщина.

При этом в одном из районов Холмска плавать действительно уже можно. Там море затопило самое популярное место для прогулок у местных — площадь на набережной. Под водой также оказались несколько машин — вытащить их удалось только при помощи специальной техники.

Для жителя Тымовского района дорога до работы и вовсе едва не стала последней в жизни: мужчина провалился под снег и начал задыхаться, так как снежные заносы не давали ему выбраться.

«Несколько десятков метров прошел, а потом хлоп – и провалился под снег с головой. Он рыхлый, попадает везде, дышать невозможно, стал задыхаться. Из последних сил выбрался, кое-как ползком вернулся домой. До работы бы точно не дошел», — рассказал мужчина местным СМИ.

К вечеру 17 февраля без света по-прежнему остаются шесть сел на Сахалине. В Тымовском районе полностью обесточены Чир-Унвд, Иркир, Красная Тымь, Адо-Тымово, Славы, а также частично районный центр – поселок Тымовское, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. В остальных населенных пунктах, где еще утром без света оставались около 8 тыс. человек, ситуацию удалось нормализовать.

В аэропорт Южно-Сахалинска большинство рейсов прилетают с задержкой — четыре рейса 17 февраля даже пришлось отменить. Паромная переправа Ванино-Холмск, связывающая остров с материком, закрыта. Железная дорога работает в обычном режиме.

На севере Сахалина действует оранжевый, а на юге — желтый уровень погодной опасности. При этом до 18 февраля стихия успокаиваться не собирается, предупреждают в МЧС. Ближайшие сутки в регионе будут продолжаться метели, на побережье ветер будет достигать 18-23 м/с.

Более того, жителям 11 районов Сахалина стоит соблюдать особые меры безопасности, так как там сохранится риск сход снежных лавин. «18 февраля на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс», — предупредили в ГУ МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на региональный противолавинный центр сахалинского УГМС.

Из-за очередной лавины 17 февраля едва не погиб водитель скорой помощи в селе Бошняково, сообщали ранее в минздраве Сахалинской области. Он направлялся по вызову взамен другого медицинского автомобиля, застрявшего в сугробах. Однако мужчине повезло — за несколько секунд до схода снега он вышел из машины к фельдшеру, чтобы выяснить ситуацию. В итоге врачам пришлось идти на вызов пешком, в то время как откапыванием машины занялись спасатели.

«Операция по вызволению транспортного средства прошла достаточно быстро — технику предоставило руководство Солнцевского угольного разреза. Сейчас проводят комплексную оценку состояния машины. Предварительный диагноз — «жить будет». Но без нескольких «операций» все же не обойдется», — сообщили в минздраве.

В поселке Тымовское пожарным также пришлось доставать из сугроба машину с двумя людьми. Топливо в автомобиле было уже на исходе, его едва хватало для обогрева. Сейчас оба спасенных находятся в пожарной части в селе Адо-Тымово в ожидании улучшения погодных условий, сообщают местные СМИ.