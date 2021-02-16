«У Зеленского сорвало крышу»: Шарий прокомментировал обвинение в измене

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал обвиняемым по уголовному дело, возбужденному Службой безопасности Украины по части 1 статьи 111 УКУ «Государственная измена» и части 1 статьи 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков».

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Украинские силовики считают, что Шарий помогал России проводить информационные атаки против Украины, направленные на дестабилизацию республики.

«Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он помогал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций», — говорится в сообщении СБУ.

В материалах дела указано, что фигурант наносил ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере своими выступлениями в российских СМИ, например – в эфирах телеканалов «Россия 24», «Россия 1», «Звезда» и других. СБУ уверена, что Шарий работает по «заказу иностранных структур».

Как заверяют украинские следователи, доказательства противоправной деятельности Шария основаны на заключениях экспертов, увидевших в его интервью и в других форматах деятельности блогера «подрывную деятельность против Украины».

«Пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны.

Целью были обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», — сообщает СБУ.

Также ведомство подчеркнуло, что при возбуждении дела на блогера правоохранителями были приняты во внимание заявления жителей Украины и организаций, ходатайствующих против Шария.

Сам подозреваемый рассказал, что узнал об уголовном деле в Telegram-канале СБУ и никаких постановлений ему не направляли, сообщает телеканал «112 Украина».

«Мне ставится в вину, что я говорю, что на Украине [идет] гражданская война. Так я повторю десять раз: на Украине [идет] гражданская война. Здесь мне ставится в вину то, что я говорю, что Украина — колония, да, я считаю, что Украина — колония. Это государственная измена?» — удивился блогер.

По его словам, состава преступления в его деятельности нет, дело «невнятное» и представляет из себя «ахинею чистой воды», а на российском телевидении выступало очень много украинских политиков.

«У [президента Украины] Владимира Александровича Зеленского сорвало крышу. И он, понимая, что политическими, законными методами он не может бороться с моей партией, со мной, – он давно это понял, он дал [соответствующее] задание СБУ», — пояснил блогер.

В ноябре прошлого года СБУ уже заводила на Шария уголовное дело за то, что он в одном из сюжетов на своем YouTube-канале разместил карту украинской территории без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Дело было заведено по заявлению депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Производство начато по статье 110 Уголовного кодекса: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В своем обращении блогер иронизировал, что это шестое уголовное производство против него на Украине, но теперь дело особо серьезное.

При этом он заметил, что взял карту страны с сайта Министерства охраны здоровья Украины, где вышеназванные регионы действительно закрашены другим цветом, в отличие от остальной украинской территории.

«На этой карте Крым и части Донецкой и Луганской областей вроде как немного не наши. Но умники пришли и сказали: «Нет, там есть пунктирчик, видишь? Пунктирчик. Значит, они наши. Просто мы не знаем, что там творится», — продолжил Шарий.

Далее он привел скрины с сайта польского Polskie Radio Rzeszów, из аккаунта Coca-Cola во «ВКонтакте», а также с сайтов BBC, The New York Times, итальянских и болгарских СМИ, и посты в соцсетях бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани — везде карта Украины дана без Крыма.

Комментируя дела СБУ, Шарий процитировал выдержки из УК, в которых поясняется, что посягательством на территориальную целостность страны являются действия, имеющие целью изменение границ государства.

В этой связи он назвал сотрудников СБУ «упоротыми животными» и выразил надежду на то, что они различают человеческую речь и смогут понять его доводы.

Также Шарий напомнил, что отделить Донбасс от Украины стеной предлагали бывший президент Грузии Мизаил Саакашвили и член фракции Европейской народной партии в ПАСЕ Владимир Арьев, но на них дела заведены не были.