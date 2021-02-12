Докопался до мертвых? Что стоит за новым иском Грудинина

Коммунист давно распродает «золотую» землю бывшего совхоза в Ленинском районе Подмосковья.

Причем по документам сделки проводятся по стоимости намного ниже рыночной. В частности, РБК писал в марте 2018 года, что компания Грудинина получила земли совхоза ценой в 1 млрд рублей в 37 раз дешевле. На этом фоне у коммуниста вдруг обнаруживались счета в швейцарских банках с крупными суммами на счетах.

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Как известно, Грудинин продал землю возле МКАД компании «ТТ Девелопмент». Но Арбитражный суд Мособласти признал эту сделку мошеннической и обязал Грудинина вернуть миноритариям более 1 млрд рублей. Теперь коммунист через арбитраж пытается «компенсировать» свои потери.

Так, Грудинин подал иск против нескольких других пайщиков - пенсионеров, одного из которых уже нет в живых, отмечал сайт «НьюИнформ». «Зюгановец» утверждает, что те якобы сорвали ему продажу очередного земельного участка за 1,1 млрд рублей, и требует с них эти деньги.

Как все начиналось

А начиналось все еще в 1995 году, когда на базе крупнейшего производителя клубники Подмосковья - совхоза имени Ленина, владеющего примерно 2 тыс. га земли около МКАД - Павел Грудинин создал одноименное ЗАО.

Директором и крупнейшим акционером стал он сам. Ему принадлежит почти 2 млн или 44% акций ЗАО. А вместе с членами семьи и приближенными он контролирует почти 2,7 млн или более 57% акций.

Личное состояние коммуниста оценивается в 10 млрд рублей.

В 2008 году Грудинин всего за долю ценой в 29 млн рублей передал в уставной капитал созданной им же компании «ТТ Девелопмент» два земельных участка общей площадью почти 18,5 га и стоимостью 1,1 млрд руб.

Судебные процессы

Акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Нина Солодовникова, Александр и Дмитрий Ерошкины через суд потребовали взыскать с Грудинина более 1,1 млрд рублей компенсации понесенных ЗАО убытков и еще почти 998 млн рублей упущенной выгоды.

В марте 2018 года арбитражный суд признал передачу земель незаконной, так как она не была одобрена общим собранием акционеров, а рыночная стоимость земельных участков превышала номинальную стоимость полученной доли в десятки раз.

От Грудинина потребовали вернуть пайщикам 1,1 млрд рублей.

Чтобы не возмещать ущерб, Грудинин пытался провернуть «вексельные схемы». Он продал совхозу собственные векселя, а затем внес их в уставный капитал «дочек» предприятия - «Оздоровительного центра» и «Медицинского центра Совхоза им. Ленина», сообщало «Агентство бизнес-новостей». В результате у предприятия образовалась фиктивная «задолженность» перед собственным директором.

Непрогибаемые совхозники

Но акционеры обратились в суд, который запретил всем подконтрольным Грудинину юридическим лицам распоряжаться ценными бумагами и фиктивно увеличивать уставной капитал.

В мае 2018 года Грудинин попытался по привычной схеме с занижением рыночной стоимости в договорах продать девелоперской компании «Дивное-Сити» участок около МКАД с кадастровым номером 5876 за 1,1 млрд рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». Пенсионеры-миноритарии Алексей и Татьяна Васильевы, Анатолий Гришкин и Валентин Прохоров, владеющие в сумме 648 акций, обратились в суд с требованием запретить продажу. Суд удовлетворил их иск.

Тогда-то Грудинин подал встречный иск, в котором обвинил дольщиков, защищавших свою собственность, в «подрыве интересов» ЗАО, «дестабилизации его деятельности» и даже «корпоративном шантаже». Владелец предприятия потребовал, чтобы ответчики полностью возместили ему «ущерб» из-за срыва сделки и были исключены из числа акционеров.

«Похоже на месть»

«Очевидно, таким образом олигарх Грудинин в своем привычном стиле пытается запугать нелояльных акционеров, - полагает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – Показательна и сумма ущерба, которую требует возместить Грудинин. Она фактически равнозначна сумме его долга перед совхозом. Очень похоже на месть. Это конечно, абсолютный цинизм со стороны директора предприятия. Идти против своих же работников, которые всю жизнь отдали этому совхозу».

«Грудинин параллельно преследует еще одну цель - пытается восстановить сильно подмоченную репутацию и выставить себя жертвой, — уверен эксперт. — Но только здравого смысла в таких судах нет никакого».

«Во-первых, сложно себе представить, что олигарх стал жертвой пенсионеров с ничтожным пакетом акций в совхозе. Во-вторых, для всех очевидно, что это проигрышное дело. Уже был аналогичный прецедент. Сделку по продаже земли по баснословно заниженной стоимости признали незаконной. Но, видимо, таков принцип Грудинина. Бороться за деньги до конца, что вполне органично для крупного дельца. Но только совсем не бьется с образом радетеля за права трудящихся и идейного социалиста, который пытается натянуть на себя Грудинин», — считает Мартынов.