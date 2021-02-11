«Скромняга Алекс»: на Кипре поймали маньяка из России

Бывший следователь Александр Сатлаев, который насиловал женщин и расследовал свои же преступления в России, пойман на Северном Кипре после побега из тюрьмы. Как сообщается в Facebook местной полиции, его задержали в городе Доганкёй — беглец прятался в пустом доме.

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Ранее о побеге Сатлаева рассказало местное издание Kibris. Сообщалось, что для побега Сатлаев воспользовался открытой на время доставки продуктов дверью. После этого он отправился в сторону города Дикомо, случайно привлек внимание полиции и был задержан. Его доставили в отделение полиции, откуда преступник вновь смог сбежать, потеряв один ботинок. Для поиска Сатлаева были расставлены блокпосты – правоохранительные органы опасались, что мужчина попытается перебраться в Турцию.

В тюрьме Северного Кипра бывший российский следователь-маньяк Александр Сатлаев оказался в 2019 году. Тогда его задержали за нападение на местную жительницу, которую он придушил, чтобы украсть сумочку с деньгами — в ней было 300 турецких лир и €35. Лицо нападавшего засветилось на камерах видеонаблюдения, позже он был опознан и задержан, деньги при нем найдены не были. Согласно местному законодательству за такое преступление ему назначили пожизненное заключение.

До этого в России Сатлаев совершил серию преступлений, работая следователем местного управления Следственного комитета России в Горно-Алтайске. Как удалось установить его коллегам, за год работы в органах (с 2012 по 2013) мужчина изнасиловал нескольких женщин, на которых нападал в темных переулках города. В частности, одно из дел об изнасиловании он расследовал лично и смог уговорить жертву забрать заявление, после чего вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Выйти на след преступника удалось после того, как автомобиль Сатлаева попал на камеру видеонаблюдения на месте совершения очередного преступления. Ему было предъявлено обвинение в четырех изнасилованиях и семи эпизодах покушений на изнасилование.

В июле 2015 года горсуд Горно-Алтайска вынес Александру Сатлаеву приговор. По двум эпизодам, связанным с покушением на насилие, он был оправдан, еще один эпизод обвинения суд переквалифицировал. В результате бывшему следователю назначили шесть с половиной лет заключения и направили в Нижний Тагил, в колонию общего режима для бывших силовиков. Он также был обязан выплатить потерпевшим компенсацию — по 250 тысяч рублей каждой.

По данным СМИ, в те годы скандал в региональном управлении Следственного комитета привел к отстранению от должности главы управления, его заместителя и руководителя следователя-насильника. Отец осужденного, который был председателем одного из районных судов в Алтайском крае, также подал в отставку.

Сам Сатлаев уже в марте 2019 года вышел на свободу по УДО — и в начале августа того же года его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Полиция распространила ориентировку после нападения на девушку 4 августа в подъезде жилого дома. Позже в управлении СК по Алтайскому краю подтвердили, что Сатлаева заочно обвинили в изнасиловании.

Тогда преступнику удалось скрыться на Кипре, где спустя несколько дней его задержали за новое преступление.

За то время, которое Сатлаев свободно прогулял по Кипру, он успел сняться в ролике начинающего видеоблогера из Ростова-на-Дону. Молодой человек познакомился с преступником на отдыхе и успел отметить с ним его день рождения, даже не подозревая чем ранее занимался «скромняга Алекс». Новый знакомый охотно снялся в его ролике и призвал зрителей подписываться на канал блогера.

«С днем рождения, Алекс. Ты великолепен! Ты очень круто живешь свою жизнь», — произнес тост во время ролика видеоблогер. Все подробности о новом знакомом он узнал уже после возвращения в Россию.