«Никакого кнута и пряника»: в Кремле рассказали о вакцинации

Нельзя в одночасье развернуть массовую вакцинацию — в России этот процесс только в начале пути, но темпы постепенно наращиваются, сообщили в Кремле.

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«Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сказал, что темпы вакцинации россиян носят динамичный характер и имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению.

«Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», — обратил внимание Песков.

В то же время он подчеркнул, что невозможно в России использовать метод кнута и пряника для стимулирования жителей страны к вакцинации.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина», — ответил он на вопрос о том, обсуждают ли в Кремле конкретные меры по возможному ускорению вакцинации в России.

Песков подчеркнул, что СМИ играют «огромную роль в том, чтобы больше людей приходило прививаться».

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стоит провести кампанию по вакцинации от коронавируса максимально быстро и эффективно. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с распространением вируса, будет полностью под контролем, как только будут привиты более 60% взрослого населения.

«Очень важно сегодня провести кампанию по вакцинации максимально быстро, максимально эффективно, чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах, не сформировалось», — сказала Попова 20 января, спустя два дня после объявления о массовой вакцинации россиян.

Спустя неделю после этого российский президент Владимир Путин обратил внимание российских чиновников, что во время прививочной кампании от гриппа были привиты почти 70 млн россиян. «Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил он.

По данным «Коммуникационного центра правительства РФ», пока прививку от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V» сделали около 2,2 млн россиян. При этом в вакцинации участвуют все регионы России. В них доставлено более 4 млн доз вакцины. «В общей сложности сегодня развернуто 3741 пункт вакцинации от коронавируса», — говорится в презентации «Стопкоронавирус.РФ».

Помимо этого, специалисты обращают внимание, что в России расширили категории граждан, который могут пройти процедуру в рамках календаря профилактических прививок.

Ранее российские медики обращали внимание, что вакцина помогает перенести заболевание в легкой форме, чем сокращает риски смертности при перенесении вируса. Но препарат не защищает от заболевания, поэтому по-прежнему важно соблюдать меры профилактики, которые действуют в России. Например, придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки в общественных местах.

Глава Роспотребнадзора ранее напоминала россиянам, что требование носить маски в России не отменено.

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Тем не менее два российских региона — Чечня и Удмуртия — ранее отменили это ограничение на своих территориях. В Кремле это объяснили особыми ковидными полномочиями, которые получили регионы, когда началась пандемия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что местные власти могут вводить и отменять ограничения в зависимости от ситуации в области.