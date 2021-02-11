В маске и с ножом: пойман убийца учительницы из Воронежа

В Воронежской области 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 47-летней учительницы математики Татьяны Тушинской. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа. В тот день Тушинская возвращалась домой после работы домой. По пути на нее напал неизвестный.

Злоумышленник нанес жертве многочисленные удары ножом в область головы, шеи и грудной клетки. Он забрал ценные вещи, среди которых была сумочка с деньгами и мобильный телефон, после чего скрылся.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы, где работала погибшая, Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни Тушинской. По словам женщины, преподаватель физики, которая первой узнала о происшествии, позвонила ей около 20.00.

«Она сказала, что что-то с Наташей случилось, потому что у нее был с ней разговор и она закричала. Мы стали созваниваться, мне еще и дочь ее позвонила. Я ей говорю: «Это правда?» Она отвечает: «Да, это правда, это действительно все правда». И разрыдалась», — вспоминала Малова.

Криминалисты опросили свидетелей, изучили записи с камер наблюдения. В объективы попал подозрительный мужчина в темной одежде и медицинской маске.

По факту случившегося были возбуждены два уголовных дела по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». На протяжении восьми дней правоохранители искали подозреваемого.

6 февраля следователи сообщили, что убийцей оказался 31-летний мужчина — его объявили в федеральный розыск и спустя четыре дня задержали. В ближайшее время правоохранителям будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Учителя математики Татьяну Тушинскую любили как школьники, так и коллеги. Первые называли педагога второй мамой и очень светлым человеком. «С ней на переменке можно было поболтать, после уроков ей позвонить, все, что хочешь, спросить. И запомнилась она как раз не как учитель математики, а именно как друг — с классным чувством юмора, со своими приколами, с шуточками.

Она гиперэмоциональна: либо смеется так, что вся школа слышит, либо ругается, что тоже вся школа слышит», — рассказала одна из учениц телеканалу «Вести Воронеж».

Директор школы №1, где работала погибшая, Алексей Козлов рассказал, что Тушинская была руководителем 8-го «б» класса, работала во вторую смену и могла немного задержаться. Жила в коттеджном поселке «Лесная поляна», который располагается неподалеку от учебного заведения, поэтому всегда ходила домой после работы пешком.

«Мы потеряли нашего замечательного друга, удивительного учителя. Наталья Васильевна проработала в нашей школе 11 лет. Всю жизнь свою отдала детям. Произошла великая несправедливость, таким безобразным, жестоким образом оборвалась ее жизнь! Я работаю в этой организации второй год, за это время успел с ней подружиться», — сообщил Козлов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что убийство учителя потрясло всю область. «Нелюдь, который отнял у женщины жизнь, а у ее родных — любимого человека, должен быть обязательно найден и наказан. Передаю искренние слова сочувствия членам семьи Натальи Васильевны, ее коллегам, всем, для кого она навсегда останется мудрым учителем и добрым товарищем», — заявил глава региона.

Известно, что Наталья Тушинская окончила математический факультет Воронежского педагогического университета в 1996 году. Преподавать начала в 2004 году, а в школе №1 проработала более 10 лет. За несколько дней до смерти ее наградили за многолетний добросовестный труд грамотой управления образованием

О предполагаемом злоумышленнике известно, что он уроженец Луганска. На его странице в одной из социальных сетей, было указано, что он служил в украинской армии артиллеристом. Телеканал «Вести Воронеж» тем временем передает, что мужчина был бродягой и, вероятно, не раз нарушал закон. «Мужчина родился в Луганске в 1989 году, работал грузчиком, доставщиком в пивных точках, периодически сбегал в Россию. В начале января полиция якобы нашла его в луганской квартире-притоне», — рассказала телеканалу экс-сожительница задержанного.

Женщина добавила, что встречалась с ним совсем недолго, а расстались они из-за того, что он стал приставать к ее несовершеннолетней дочери, пока она была на работе.

«Это было в 2018 году. Дочь оттолкнула его и убежала к соседям. Когда я прибежала домой после того, как мне позвонили соседи, этого животного не было уже, он скрылся, как мне кажется, где-то в России. Он уехал в этот же день», — отметила украинка.

Кроме того, по ее словам, он постоянно пил и был замечен в употреблении наркотиков. Девушка добавила, что у мужчины ранее была судимость за воровство или мошенничество.