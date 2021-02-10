«Пустота внутри»: какие психопатологии развиваются после ковида

К последствиям коронавируса могут относиться различные психические расстройства, выяснили итальянские ученые. Их исследование опубликовано в датском журнале Brain, Behavior and Immunity.

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По их данным, у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев после болезни появляется как минимум одно нарушение в психике. Опрос проводился среди 265 мужчин и 137 женщин. Согласно его результату, 28% выздоровевших имеют посттравматическое стрессовое расстройство, 31% — депрессию, 42% — беспокойство. Кроме того, 40% пациентов страдали бессонницей.

По мнению итальянских исследователей, такие последствия COVID-19 могут быть вызваны иммунной реакцией на сам вирус или психологическими стрессогенными факторами — такими как социальная изоляция, психологическое воздействие нового тяжелого и потенциально смертельного заболевания, а также опасения по поводу заражения других.

Психиатр Светлана Чеботарева подтвердила «Газете.Ru», что причиной возникновения психических расстройств действительно может стать иммунная реакция организма. «Ведь цитокины (иммунные клетки, — «Газета.Ru») усиливают работу гормональной системы, а также интерферона-а (белок, выделяемый на вторжение вируса, — «Газета.Ru»), что в итоге вызывает снижение выработки аминокислоты триптофана — предшественника гормона серотонина, который зачастую и является причиной депрессии и тревожных состояний, нарушений сна», — рассказала эксперт.

Война с ковидом приводит к посттравматическому расстройству

О том, что после коронавируса может возникать посттравматическое расстройство (ПТСР), ранее заявляла руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

«Как правило, это касается тяжелой формы инфекции», — говорила она РИА «Новости», добавляя, что чаще всего этот недуг встречается у участников боевых действий. По ее словам, расстройство может проявиться не сразу, а в течение полугода после травмирующего психику события.

По мнению психиатра Чеботаревой, ПТСР — это закономерный ответ нервной системы на травматические, стрессовые события. «В частности, речь идет о ситуациях, нарушающих чувство безопасности человека и требующих усилий по преодолению последствий», — уточнила она.

Зачастую ПТСР включает в себя страхи или чувство беспомощности, возможны навязчивые воспоминания о негативном событии, сновидения о произошедшем, добавила медик. «Также выявляются неспособность вспомнить о важных аспектах травмы, чувство отстраненности или отдаленности от остальных людей, притупление эмоций, раздражительность или вспышки гнева, повышенная тревожность», — пояснила специалист.

«Чувство тоски и бессилия»

Отличительной особенностью ПТСР является то, что оно развивается примерно через полгода после выздоровления, заметила Чеботарева. Если же перечисленные выше симптомы возникают ранее, то они могут оказаться признаками поствирусной астении.

Этот недуг чаще всего сопровождается эмоциональной неустойчивостью, забывчивостью и трудностями сосредоточения, сообщила порталу News.ru, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева.

Чеботарева в свою очередь уверена, что причина астении — стресс. «Когда сама реакция на стресс спадает, человек принимает свое состояние, понимает, что он пережил болезнь, страхи ослабляются или отступают, и тут нервная система показывает все, что за это время произошло с организмом», — заметила психиатр.

«Например, физическое истощение, нехватка аминокислот, витаминов. Также, вероятно, есть остаточное поражение легких, что требует немало сил и ресурсов организма на восстановление», — добавила она.

Если вовремя не отследить свое состояние, оно может развиться в настоящую депрессию, предупредила врач. «Потеря интереса к окружающему, чувство тоски или бессилия, утрата радости и пустота внутри», — перечислила Чеботарева симптомы данной патологии.

Не спят несколько суток

Часто выздоровевшие от COVID-19 жалуются на невозможность вовремя заснуть, короткий сон по несколько часов и пробуждения под утро, также рассказала медик. По ее словам, часть переболевших вовсе могут не спать по несколько суток, у некоторых же появляется разбитость после сна.

Люди беспокоятся о здоровье и находятся в ожидании неприятности. «Это и мешает засыпанию. Все остальное не доказано», — сообщил «Газете.Ru» завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова и вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна Михаил Полуэктов.

«И что же все делают? Бегут в интернет, а там первые ссылки рассказывают о мелатонине, который мало того, что абсолютно не поможет, так еще и может навредить, потому что постинфекционные нарушения не зависят от выработки мелатонина вообще, они зависят лишь от степени реакции психики, которую может оценить только врач», — заметила Чеботарева.

Она подчеркнула: все возникшие после коронавируса психические расстройства необходимо лечить со специалистом. При этом психиатр добавила, что такие патологии случаются лишь у тех, кто изначально был склонен к ним. «Многие убеждены, что до ковида они были полностью здоровы и ничего не предвещало беды, но на самом деле в большинстве случаев они никогда не присутствовали на диагностике у психиатра. Так откуда же берется тогда такая уверенность?» — заключила она.