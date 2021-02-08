«Зе против правды»: в Киеве прошла акция против закрытия каналов

В Киеве более 400 журналистов и около тысячи зрителей закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию протеста против нарушения свободы слова.

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Люди выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, недалеко от конгрессно-выставочного центра «Парковый», где в это время проходил форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» с участием главы государства.

Журналисты держали плакаты с надписями: «Ким Чен Зе», «Зе против правды», «Конец свободы слова».

Охрану порядка осуществляли полицейские, однако, тут же присутствовали ультраправые из националистической партии «Национальный корпус», в которой состоят ветераны полка «Азов», Национальной гвардии и участники «Евромайдана». Они выкрикивали оскорбительные фразы в адрес журналистов.

В студиях же телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными черными квадратами ртами, что символизирует ограничение свободы слова на Украине.

Как отметил ведущий телеканала NewsOne Александр Шелест, власти не пошли на диалог с людьми, которые собрались на митинг, поскольку власти и в дальнейшем будут «затыкать рты журналистам, которые говорят то, что не нравится руководителю государства».

Он рассказал, что собравшиеся хотели донести свою позицию до главы государства, а не препираться с националистами.

«Не получить пинка от националиста, не чубы драть друг другу, а поговорить!» — пояснил журналист.

Он посетовал, что властям не интересна позиция простых людей.

«Нас не то что не слышат, нас не хотят замечать. Вот эта сакраментальная фраза: «Эти люди мне не интересны»... кажется, надо огромными буквами ее написать. За нами стоят наши зрители, наша аудитория, которая не равнодушна к тому, что происходит на нашей Украине», — добавил Шелест.

Двумя днями ранее националисты провели в Киеве около офисов телеканалов «Наш» и «Интер» акции под общим названием «Добейте выживших» — ультраправые потребовали закрытия этих ресурсов, обвиняя их в пророссийской позиции.

На акции присутствовали два самых видных украинских националиста — руководитель организации С14 Евгений Карась, а также Дмитрий Корчинский, возглавляющий партию «Братство» (по решению Верховного суда РФ признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена).

Корчинский в своем обращении в Facebook назвал «Наш» и «Интер» «ватными телеканалами».

«Мы расширяем фронт борьбы. Сегодня будем атаковать – разумеется, мирно и в рамках закона – телеканал «Наш». Жизнь для ватников на Украине возможна, только если они сотрудничают с СБУ», — предупредил он.

3 февраля Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащего ему медиахолдинга.

Президент в своём решении руководствовался постановлением №9157 Верховной рады «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne» от 4 октября 2018 года.

Решение о санкциях было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

У каналов аннулируются лицензии и прочие разрешения, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами. Прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ.

Кроме того, Козак не имеет права теперь распоряжаться своим имуществом, в частности — продавать его.

Попавшие под санкции телеканалы назвали указ Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

На запрет вещания отреагировали в Евросоюзе. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что в настоящее время Европа оценивает последствия от данных ограничительных мер.

«Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — напомнил Стано.

Стоит отметить, что в ближайшее время на Украине будет запущен телеканал, подконтрольный Зеленскому и его офису, сообщает портал «Страна.UA» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

«Эти слухи о создании собственного канала распространяют среди нас уже полтора года, но сейчас они особо активизировались, так как депутаты от «Слуги» и лояльные к офису президента спикеры жалуются, что теперь, после закрытия каналов, им некуда ходить. На оставшиеся телеканалы зовут только топ-спикеров. Есть вероятность, что изначально будут продвигать YouTube платформу, а потом телеканал», — рассказали в партии.