Смерть мифов о российской вакцине и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

После того, как в стране пошла на спад митинговая активность, на первый план опять вышла тема коронавируса, а точнее вакцины против COVID-19.

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Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в конце недели, что прочитал публикацию результатов 3-й фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» в журнале Lancet, и поспешил поздравить Россию с успехом в ее создании.

Более того, он заявил следующее: «Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется».

«В последние пару недель мы стали свидетелями сертификации российской вакцины в Венгрии, а также позитивных сигналов о готовности к сотрудничеству из Германии. Однако все они блекнут на фоне нынешних заявлений Борреля, который прямо заявил о своем воодушевлении от результатов российских ученых и потребности ЕС в действенных вакцинах подобного уровня. В некотором смысле эти заявления можно рассматривать как смерть политически ангажированного мифа об опасности и неэффективности российской вакцины», — делает вывод «Мейстер».

А вот Украина, демонстративно отказавшаяся от российской вакцины, тем временем сконцентрирована на других проблемах.

На прошлой неделе там ввели санкции… против гражданина Украины, владеющего тремя телеканалами.

«Репрессировать собственных граждан, приравнивая их к «государству-агрессору», то есть вводя против них санкции в чисто административном порядке, а именно усмотрением исполнительной власти, безо всяких судов и прочих панских выдумок – тут [Киев] превзошел сам себя», — заметил «Адекват».

Канал подчеркнул и две характерные детали: под раздачу попали, пожалуй, ключевые оппозиционные телекомпании (что и было целью, собственно); тиражировать и применять к кому угодно вот эту схему с санкциями теперь не мешает ничего.

«Если вы думаете, что официальные лица пудрят людям мозги только в России, то вы глубоко ошибаетесь», — с неожиданным заявлением выступил в своей «Антискрепе» Никита Кричевский.

Да, да, речь о приписанной Москве масштабной хакерской атаке в США.

«И.о. главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Брендон Уэль заявил, что целью массовой кибератаки стали не секретные, а конфиденциальные данные. Это была «долгосрочная операция по сбору разведданных», которые в основном хранились онлайн в сервисах Microsoft Office 365», — пишет профессор.

«Интересно, это вашингтонскому начальнику сами хакеры сказали? Или в процессе атаки они отсеивали конфиденциальные данные от секретных? А может, разведданные в США не считаются секретными?», — задает риторические вопросы профессор.

В США же тем временем всерьез взялись за Мэрилина Мэнсона.

«Музыкант время от времени снимается в сериалах, — вспоминает «Доктор прописал». — И сцены с его участием уже вырезали из третьего сезона «Американских богов» и второго сезона Creepshow. Некоторое время назад Мэнсона обвинили в жестоком обращении его бывшая партнерша Эван Рэйчел Вуд, а также еще четыре женщины».

«Разумеется, речи нет о том, чтобы справедливость этих обвинений была подтверждена в суде, — констатирует канал. — Сам Мэнсон их отвергает, но кто ж его слушать-то будет... И в компаниях, которым принадлежат права на сериалы, подстраховались, так сказать. Проще так, чем каких-то там судебных вердиктов ждать. Лейбл Loma Vista Recordings ранее сообщил, что более не будет продвигать альбомы музыканта и вообще отказывается от работы с ним».

А тем временем ИА «Стекломой» заметил новость о том, что лидер культовой американской рок-группы Tool и просто выдающийся музыкант нашего времени Мейнард Джеймс Кинан умудрился дважды переболеть коронавирусом с окололетальным исходом.

«Музыкант сообщил, что впервые переболел короной в феврале прошлого года, из-за чего потом долго мучился остаточными явлениями.... В ноябре Кинан снова заразился и на этот раз чуть было не откинул коньки: 1 декабря музыканта госпитализировали с тяжелой пневмонией.

А вот дальше музыкант поведал историю…, как врачи предложили полумертвому музыканту... выписаться и поехать лечиться домой, потому что на каждую свободную койку и кислородный аппарат в больнице приходилось по 12 (!) лежачих больных. Что Кинан и сделал, таким образом сохранив себе жизнь», — пишет канал.

Ну и в заключении еще одна новость из мира культуры.

«Евровидение» в 2021 году обязательно состоится, говорят организаторы. Мероприятие пройдет в мае, в Нидерландах, но с рядом уже привычных ограничений: зрители смогут заполнить только 80% зала, все они должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски; большая часть журналистов будут работать не из пресс-центра, а удалённо; артистам, которые не смогут приехать в Роттердам, позволят отправить запись выступления.

«Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то конкурс может пройти без зрителей. Но это худший сценарий, которого организаторы надеются избежать», — подчеркивает канал.

На этом все!

До следующей недели