Пока родители отдыхали: в Орске пьяная бабушка зарезала внучку

В городе Орске Оренбургской области задержана 60-летняя местная жительница — ее подозревают в убийстве двухлетней внучки. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

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Ночью 8 февраля около многоквартирного жилого дома на улице Короленко случайные прохожие обнаружили тело ребенка в крови, именно они вызвали полицию. Оперативно прибывшие правоохранители установили, что на шее погибшей девочки имеются множественные колото-резаные раны.

На кадрах видео с места происшествия, опубликованных в сети, видны следы крови в подъезде, у входа в квартиру, а также во дворе дома, где и нашли тело.

В региональном СК РФ возбудили уголовное дело по «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть ребенка). По подозрению в убийстве несовершеннолетней задержана 60-летнюю бабушку девочки. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на двухлетнюю внучку с ножом и нанесла несколько ударов, от которых девочка скончалась на месте. Как рассказал информированный источник Life, родители убитой девочки часто оставляли ее с бабушкой. При этом им было известно, что женщина злоупотребляет алкоголем.

При этом, по данным издания, сами родители погибшей не пьянствуют и к ответственности никогда не привлекались — оба работают. «Сами взрослые отмечали в это время какой-то праздник с друзьями. Для них случившееся стало настоящим кошмаром. О семье, в которой воспитывалась погибшая, только положительные отзывы. Они находятся под присмотром психологов. Сама бабушка пока не может объяснить свой поступок», — рассказал источник в правоохранительных органах Федеральному агентству новостей.

В то же время соседи подозреваемой рассказали порталу «Урал56.Ру», что семья, в которой произошла трагедия, неблагополучная и пьющая. Порталу также удалось выяснить, что у девочки есть старший брат — примерно шести-восьми лет. Местные жители сообщили, что убийство, вероятнее всего, произошло у него на глазах. Сам мальчик не пострадал, сейчас он находится в городской больнице Орска.

Также, по словам соседей, в момент происшествия и накануне они не слышали ни детских криков, ни каких-либо других звуков.

Уполномоченный по правам ребенка Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала «Газете.Ru», что в настоящее время выясняется, почему девочка поздно вечером находилась с бабушкой, где были родители ребенка и состоит ли семья на профилактических учетах.

«Необходимо разобраться в причинах трагедии: поступали ли сигналы в отношении данной семьи, если да, то были ли приняты необходимые меры? Мы обращаемся к прокуратуре Оренбургской области с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики. После изучения всей ситуации можно будет сделать выводы, в том числе можно ли было предотвратить гибель маленького ребенка», — сообщила она.

В прокуратуре Оренбургской области уже заявили, что проверят все обстоятельства гибели девочки. Прокурор региона Руслан Медведев взял ситуацию под личный контроль. В пресс-службе надзорного органа сообщили, что он поручил прокурору Октябрьского района Орска Сергею Пащенкову организовать проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе проверки предстоит дать оценку условиям, в которых росла и воспитывалась погибшая, поведению ее родителей. Особое внимание уделят качеству и эффективности работы органов опеки и попечительства, подразделения УМВД России по Орску по делам несовершеннолетних, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Это не единственный случай, когда дети становились жертвами бабушек и дедушек, находящихся в алкогольном опьянении. Так, в декабре 2020 года во дворе жилого дома в Куйбышевском районе Новокузнецка родители обнаружили останки своего сожженного двухлетнего сына.

По данным СК, 48-летняя женщина, находясь в сильном алкогольном опьянении, задушила мальчика подушкой, потому что он мешал взрослым отдыхать. Осознав произошедшее, вместе со своим 52-летним мужем она попыталась сжечь его в печке. А когда тело не вошло по размерам, супруги решили выкинуть обуглившиеся останки в огород.

Вечером на следующий день родители мальчика приехали, чтобы забрать его. Бабушка и дедушка снова были пьяны и не смогли объяснить, что произошло. В доме молодые люди обнаружили одежду мальчика, а после поисков и его останки в снегу на участке.

В управлении СК по Кемеровской области по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

В ноябре 2020 года на Ямале женщина получила 8,5 года колонии за то, что выбросила 11-месячную внучку из окна своей квартиры. К счастью, девочка отделалась только незначительным повреждением ноги — она сумела выжить, упав в сугроб, после чего ее забрала домой выбежавшая мать.

Бабушка пыталась доказать, что она невменяема, заявляла, что не помнит, как произошел инцидент, однако обвинители опровергли доводы защиты и самой подсудимой, после чего присяжные признали женщину виновной.

В 2019 году подобная трагедия произошла в городе Валуйки Белгородской области. Тогда пьяная 42-летняя женщина избила спящую трехлетнюю внучку — девочка скончалась в больнице. В тот же вечер сожитель подсудимой — 49-летний мужчина — из-за галлюцинаций задушил пятилетнего внука.

Бабушку признали виновной в убийстве девочки, ее приговорили к 16 годам в колонии общего режима. Сожителя женщины признали психически нездоровым и отправили на принудительное лечение, сообщали в прокуратуре региона.