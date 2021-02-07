«У любой инфекции есть сезоны»: когда отменят масочный режим

Выработка коллективного иммунитета у россиян и резкое снижение числа инфицированных коронавирусом COVID-19 являются основными факторами, определяющими сроки окончания масочного режима в стране – рассказали ученые.

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Как напомнила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, весной 2020 года число случаев коронавируса нового типа пошло на спад, и летом ситуация была удовлетворительной, передает РБК.

«Может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», — указала специалист.

По словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, грядущей весной в России, возможно, не будет сильного всплеска инфицирования.

«Сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо. Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — прогнозирует эксперт.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допускает отмену масочно-перчаточного режима в апреле – мае.

«Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель — коллективный иммунитет более 70% по антителам», — детализировал эксперт.

Между тем, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что масочный режим и социальную дистанцию придется соблюдать и после снятия жестких ограничительных мер.

«Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня»,

— сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович отметила, что даже при значительном снижении уровня заболеваемости коронавирусом не стоит расслабляться, поэтому соблюдение масочного режима и социальной дистанции продолжится.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обязали жителей США с понедельника, 1 февраля, носить маски в общественном транспорте, в том числе в самолетах, поездах и такси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского регулятора.

Агентство отмечает, что ранее ношение этих средств защиты было рекомендацией. Теперь невыполнение данного требования будет квалифицироваться как нарушение закона.

CDC решили сделать исключение для детей младше двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями.

Неделей ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев в беседе с представителями российских СМИ выразил надежду на смягчение масочного режима в России.

«Что касается мер защиты, то, наверное, на какое-то время они еще сохранятся. Хотя я напомню, что в некоторых странах ношение маски было распространено задолго до появления пандемии по разным причинам. Наверное, какие-то контрольные процедуры останутся и на будущее», — сказал политик.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге продлили требование обязательного использования медицинских масок и перчаток в общественных местах, сообщала пресс-служба городской администрации.

Обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук продлевается по 15 мая. При этом с 30 января в регионе был снят ряд ограничений, касающихся режима работы предприятий общественного питания и предельной заполняемости кинотеатров, цирков и концертных площадок.