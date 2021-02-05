Бугорки на языке и жжение стоп: названы новые признаки COVID-19

Группа ученых из Мадрида в ходе опроса пациентов, перенесших COVID-19, выявила нетипичные симптомы болезни. Результаты исследования были опубликованы на сайте Daily Express.

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Испанские исследователи изучили данные о 666 пациентах и обнаружили, что каждый четвертый больной отмечал у себя опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек и язвочки на слизистой рта.

При этом ученые предупредили, что указанные симптомы были зафиксированы только у взрослых пациентов, зараженных COVID-19, поэтому на детей или бессимптомных больных выводы исследования распространять нельзя.

Ранее исследователи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета также описали случай поражения слизистой полости рта у пациента с COVID-19. Их статья была опубликована на сайте Международного журнала инфекционных заболеваний.

У пожилого мужчины, госпитализированного с COVID-19, помимо потери вкуса на 24-й день пребывания в больнице развились желтые язвы во рту, схожие с герпетическими, а также глубокие трещины и специфическая белая бляшка на спинке языка. Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения здоровья из-за COVID-19.

Предположение бразильский врачей подтвердила генеральный директор Немецкого дентального имплантологического центра Марет Хашиева. По ее словам, на фоне коронавируса могут развиваться герпес и стоматиты.

«Связано это со снижением иммунитета. Заболевания полости рта могут провоцировать и лекарственные препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. К таковым прежде всего относятся антибиотики. Их прием, особенно длительный, нарушает баланс микрофлоры, что может стать причиной развития кандидоза (молочницы) ротовой полости», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

Она также заметила, что люди со стоматологическими патологиями имеют повышенные риски заразиться коронавирусом. Так происходит из-за того, что иммунитет «отвлекается» на поражения рта, что в значительной степени ослабляет защитные силы организма.

Вместе с тем испанские ученые обнаружили, что примерно 10% взрослых пациентов с коронавирусной пневмонией жаловались на жжение в ладонях и ступнях.

Ранее британский терапевт Хусейн Абде тоже рассказывал изданию Express, что о развитии COVID-19 может свидетельствовать покраснение пальцев ног. Согласно его словам, некоторые пациенты жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения. Врач отметил, что ощущения при этом схожи с крапивницей или ветряной оспой и требуют незамедлительной медицинской помощи.

Между тем в начале января египетские врачи обнаружили, что у одного из пациентов единственным ярко выраженным симптомом COVID-19 была длительная икота — именно с этой жалобой к ним обратился 64-летний мужчина. В ходе обследования выяснилось, что пациент заражен коронавирусом, а также что у него низкий уровень лейкоцитов, передавала газета Daily Express.

Британский врач Крис Стил в свою очередь предупреждал о развитии светобоязни у некоторых людей, заразившихся «британским» штаммом коронавируса. По его словам, такой симптом возникает потому, что коронавирус вызывает «воспалительную реакцию во всем теле».

Исследователи из английского Университета имени Энглия Раскина попросили людей с положительным результатом на COVID-19 заполнить анкету об их симптомах. Исследование показало, что 18% участников сообщили о светобоязни, а 16% отметили «боль в глазах».

Из 83 респондентов 81% сообщили о «глазных» проблемах в течение двух недель после появления других симптомов коронавируса. Проблемы с глазами почти у всех участников длились менее двух недель.

В то же время 15 основных симптомов COVID-19 описали на основе данных британского Управления национальной статистики эпидемиологи Королевского колледжа Лондона.

По их мнению, о болезни чаще всего сигнализируют: непрерывный кашель (более часа или больше трех приступов в течение суток), высокая температура, потеря обоняния и вкуса, головные боли, сильная утомляемость, сыпь, потеря аппетита, боль в горле, мышечные боли, не вызванные какой-либо физической активностью, помрачение сознания, диарея, одышка, боли в груди, хрип и боль в животе.