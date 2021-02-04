Это не конец: с чем столкнулись эксперты ВОЗ в лаборатории Уханя

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе расследования происхождения коронавируса посетили институт вирусологии в Ухане, а также лабораторию BSL-4 (лаборатория с самым высоким уровнем опасности, — «Газета.Ru»), с которой связаны слухи об утечке вируса и его искусственном происхождении. Об этом сообщил представитель группы ВОЗ от России эпидемиолог Владимир Дедков.

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«Для нашей миссии, конечно, было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — рассказал специалист РИА «Новости».

Он подчеркнул, что исключать такую вероятность полностью пока нельзя, однако «ни косвенных, ни прямых» предпосылок для обвинения уханьской лаборатории нет.

Дедков добавил, что в институте вирусологии работает квалифицированный персонал с многолетним опытом изучения вирусов, в том числе коронавирусов. «И лаборатория у них хорошая, я бы сказал великолепная. Естественно, сотрудники рассказывали, чем они занимаются, чем работают, все показали, все мы посмотрели», — уточнил эксперт ВОЗ.

Напомним, что еще с конца декабря 2019 года в СМИ и социальных сетях неоднократно появлялись конспирологические теории о том, что новый коронавирус мог утечь из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Все началось с того, что газета The Washington Post написала, что в ее распоряжении имеются телеграммы от сотрудников посольства США в Пекине. По данным издания, в них сказано, что дипломаты еще в 2018 году несколько раз посещали лабораторию Уханьского института вирусологии.

После визитов они якобы выразили озабоченность в связи с недостатками системы безопасности в лабораториях учреждения. «Общаясь с учеными в лаборатории института, они заметили, что среди персонала не хватает квалифицированных техников»,— передавала WP. В посольстве США никак не прокомментировали заявление газеты.

Позже на телеканале Fox News появился сюжет, в котором со ссылкой на источники, знакомые с первыми действиями китайских властей во время эпидемии, утверждалось, что вирус был передан от летучей мыши человеку в лаборатории института в Ухане.

Через некоторое время сюжет прокомментировал Дональд Трамп. «Мы слышим эту историю все чаще и чаще. Вы говорите о нескольких источниках, в этом случае их действительно можно называть источниками. Мы начинаем очень тщательное расследование», — сказал он.

Спустя несколько месяцев, 17 апреля 2020 года, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа внимательно следит за Уханьским институтом вирусологии.

«Мы знаем, что первые признаки коронавируса проявились в радиусе нескольких миль от Уханьского института вирусологии. Мы знаем, что Коммунистическая партия Китая рассматривала вариант, что этот институт был действительно источником происхождения вируса.

Мы также знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию, чтобы оценить то, что там произошло и что там происходит», – отмечал Помпео.

Эту же версию поддержал французский нобелевский лауреат в области медицины за открытие ВИЧ-инфекции, профессор Люк Монтанье – в интервью телеканалу CNews он заявил, что вирус SARS-CoV-2 был искусственно создан уханьскими учеными. По его мнению, при создании нового вируса использовался генетический материал ВИЧ.

Официально все эти догадки не нашли никакого подтверждения, а результаты расследования США Трамп также не обнародовал. Сами представители института вирусологии еще в январе 2020 года написали открытое письмо, в котором заявили, что совесть его сотрудников «абсолютно чиста».

В январе 2021 года эксперты ВОЗ все же отправили миссию в Китай, чтобы выяснить, правдивы ли слухи. Сначала Китай не пустил специалистов – им не выдали разрешения на въезд в страну, после чего глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус вновь обратился к китайским властям.

«Я был в контакте с высокопоставленными китайскими чиновниками и еще раз ясно дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы», – подчеркнул он на пресс-конференции.

14 января эксперты ВОЗ все же прибыли в Ухань. По приезде они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Помимо института вирусологии и лаборатории, эксперты посетили рынок животных и морепродуктов в Ухане, с которого по одной из версии началась вспышка COVID-19, тем не менее пока что в ВОЗ не сообщили о результатах осмотра.

В скором будущем организация планирует новые визиты экспертов в Китай для изучения происхождения коронавируса. «Нынешний визит экспертов ВОЗ в Китай — это первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над «и»», — сказал Владимир Дедков.