«Пропуска свободы»: как Европа вводит паспорта вакцинации

В Дании в ближайшие три-четыре месяца появятся «коронапаспорта» с информацией о пройденной вакцинации. Они позволят владельцам совершать деловые поездки и вообще возобновить офлайн-деятельность, сообщил исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бедсков.

Реклама

Как предполагают разработчики, это поможет парикмахерам, массажистам и представителям других профессий выйти из простоя.

«Процесс создания «коронапаспорта» запущен. В течение трех-четырех месяцев такой цифровой документ, который станет «паспортом номер два», может быть готов, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Речь идет о том, что мы станем одними из первых в мире, кто использует технологические преимущества, и покажем пример другим странам», — сказал Бедсков.

Руководитель Датской торгово-промышленной палаты Бриан Миккельсен, в свою очередь, назвал ковид-паспорта «светом в конце туннеля»: «Их внедрение означает, что мы сможем постепенно открывать датское общество. Это великолепная новость. Мы очень рады, что это происходит».

В середине января Министерство здравоохранения Израиля также приступило к массовой выдаче «зеленых паспортов» тем, кто прошел антиковидную вакцинацию. Их будут выдавать на срок не менее шести месяцев с возможным продлением. Израильская русскоязычная интернет-газета «Вести» уже сравнила «зеленый паспорт» с клубной картой, которая «даже в условиях эпидемии предоставляет возможности части граждан вернуться к нормальной жизни, а экономике — обрести второе дыхание».

В частности, обладателя «сертификата безопасности» освободят от необходимости соблюдать карантин при контакте с носителем вируса. Он также получит возможность посещать спортивные мероприятия, учреждения культуры, летать на самолетах. Общие карантинные меры при этом останутся в силе для всех – по мнению властей, этот факт в определенном смысле позволит уменьшить разрыв между наделенными «сертификатами безопасности» гражданами и теми, кто по разным причинам такие паспорта не получит.

Идею введения паспортов, фиксирующих информацию о прививке от коронавируса, ранее обсудили страны-члены Евросоюза — по результатам заседания были приняты руководящие принципы для создания единых сертификатов вакцинации, которые будут использоваться в медицинских целях. «Эти руководящие принципы в основном нацелены на вакцинацию от COVID-19, но могут быть использованы в будущем в качестве основы для подтверждения статуса вакцинации», — подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.

По-прежнему неясно, будут ли такие сертификаты давать дополнительные права, подчеркивала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Власти Греции, например, предлагая единые для всего Евросоюза сертификаты, надеялись дать свободу передвижения своим гражданам. По словам премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, вакцинация не должна быть обязательным условием для путешествий, но люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электронные «пропуска свободы» для людей, прошедших вакцинацию, хотят ввести также власти Швейцарии и Великобритании. Этот документ позволит его владельцам беспрепятственно посещать различные спортивные мероприятия и увеселительные заведения, а также передвигаться на общественном транспорте без масок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь рассказывала о разработке умной желтой карты, или электронного сертификата о вакцинации, в соавторстве с Эстонией еще осенью 2020 года. При этом использование «паспортов иммунитета» с целью возобновления некоторых трансграничных поездок в организации тогда раскритиковали, призвав страны основывать свои рекомендации по поездкам на последних данных о ситуации с COVID-19.

«ВОЗ в настоящее время изучает, как можно вести общий учет вакцинации в электронном виде. С этой целью мы подписали Меморандум о взаимопонимании с правительством Эстонии», — отмечали в пресс-службе организации.

Среди полезных функций сертификата вакцинации ВОЗ тогда называла общую возможность мониторинга эффективности вакцин и ее охвата, а также использование в делах конкретных стран. Например, если правовая база государства позволяет сделать вакцинацию требованием для поступления в школу. Однако для того, чтобы начать использовать сертификаты в законных целях, потребуются новые правовые нормы, которых в настоящее время нет, уточнили в организации.