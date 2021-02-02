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«Я мечтатель»: донор спермы стал отцом 250 детей

Нидерландки пожаловались на мужчину, незаконно ставшего отцом 250 детей

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В Нидерландах более 50 матерей требуют ужесточить регламент донорства спермы — дело в том, что местный житель, у которого они приобретали семя, незаконно предлагал свои услуги в интернете, в результате чего по всему миру у него насчитывается уже несколько сотен детей. Об этой истории и о том, почему эксперты призывают пересмотреть международное законодательство, регулирующее донорство спермы, — в материале «Газеты.Ru».
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«Помогаю женщинам осуществить их самое заветное желание»

Донор спермы из Нидерландов по фамилии Мейер мог стать отцом более 250 детей, пожаловались изданию The New York Times матери, которые прибегали к его услугам. Известно, что мужчина не только жертвовал свое семя 11 клиникам, но и незаконно продавал его в интернете.

Около 50 женщин, купивших сперму у Мейера, организовали инициативную группу «Мамы на миссии», целью которой — запретить деятельность голландца. Матери ищут других женщин, которые приобретали семя Мейера.

Две участницы сообщества рассказали The New York Times, что знают еще несколько матерей только в их городе Алмере, для которых Мейер стал донором. Они беспокоятся, что сводные братья и сестры в будущем случайно встретятся и завяжут отношения.

«Это отвратительно, и я хочу, чтобы это прекратилось, — заявила одна из участниц группы, пожелавшая остаться анонимной. — Это опасно для детей. В Алмере все больше братьев и сестер от этого мужчины, и они могут влюбиться. Это ужасно».

Жительница Гааги Ванесса ван Эвейк в свою очередь рассказала The New York Times, что впервые обратилась к Мейеру в 2015 году. Цена в клинике репродуктивной медицины была слишком велика, и она решила найти донора в сети. На одном из сайтов Мейер представлялся как «30-летний голландский музыкант».

Среди своих сильных сторон мужчина отмечал «оптимизм и веселый характер». «Но поскольку я мечтатель, мне всегда тяжело сосредотачиваться. Иногда я трачу много времени на размышления, потому что у меня чуткий характер», — писал он в профиле.

«Он был красив, с голубыми глазами и гривой вьющихся светлых волос. Потом я говорила с ним по телефону, и он казался нежным, добрым. Ему нравилась музыка, и он много философствовал», — описала донора ван Эвейк.

После месяца общения они договорились встретиться на Центральном вокзале Гааги. Мейер предоставил ей свою сперму, а она взамен заплатила ему $200. Позже она родила девочку. В 2017 году, когда она снова решила забеременеть, ван Эвейк опять обратилась к Мейеру — в результате сделки у женщины родился мальчик.

Позже с ней в соцсети Facebook связалась другая мать-одиночка, которая рассказала, что в Минздраве Нидерландов провели расследование — оно показало, что на момент 2017 года у Мейера было уже как минимум 102 ребенка. И в это число вошли лишь те донации, что проводились в официальных клиниках.

«Нидерланды — небольшая страна, в которой проживают 17 млн человек. Чем больше в популяции братьев и сестер, которые друг друга не знают, тем больше вероятность того, что двое из них могут случайно встретиться и произвести на свет собственных детей с повышенным риском генетических заболеваний», — сетует Ванесса ван Эвейк.

Она пояснила, что тогда связалась с Мейером и он сообщил, что сам знает о 175 рожденных от него детях и не скрывает этого. «Он сказал: «Я просто помогаю женщинам осуществить их самое заветное желание, — уточнила собеседница The New York Times. — На что я ответила: «Вы не помогаете! Как мне сказать своим детям, что у них может быть 300 братьев и сестер?».

После выяснения обстоятельств власти Нидерландов призвали все голландские банки спермы отказаться от работы с Мейером.

Сам он насчитал у себя более 250 детей. «Я разочарован вашей одержимостью цифрами. Я стал донором не для каких-то цифр, а из любви, чтобы помочь родителям осуществить их мечту», — сообщил он в ответе на письмо NYT.

В каждой стране — свой регламент

На данный момент в Нидерландах донор спермы может стать биологическим отцом только 25 детей. После скандала с Мейером в местном Минздраве пообещали снизить это число до 12.

Практически во всех странах есть ограничения по количеству детей от одного донора. В Германии — не более 15, в Великобритании донор может жертвовать семя 10 семьям неограниченное количество раз. В Бельгии также количество детей, рожденных от одного донора, не ограничено, однако пожертвования можно делать максимум шести семьям. Такое же правило действует во Франции.

В то же время в США нет таких юридических ограничений, только рекомендации Американского общества репродуктивной медицины — 25 детей на донора на 800 тыс. населения. Что же касается России, то согласно приказу Минздрава, вышедшему в 2012 году, на одного донора должно приходиться не более 20 детей на 800 тыс. населения в регионе, в клиниках которого он зарегистрирован.

«Необходимо пересмотреть международное законодательство»

Стать донором спермы в России может далеко не каждый — кандидату придется пройти немало анализов и процедур, прежде чем врачи убедятся, что его сперма безопасна и подходит для донорства. По словам репродуктолога Автандила Чоговадзе, только один из 300 кандидатов становится донором банка спермы.

При этом женщины, которые выбирают донора в клинике, не знают ничего о его личности и контактных данных: это сделано, чтобы обезопасить доноров от ситуаций, в которых женщина может потребовать алименты, либо наоборот, если донор станет претендовать на уход за ребенком.

«В 99% случаев женщины понимают, для чего они идут на процедуру, но всегда остается 1%, который может придумать неприятную историю, чтобы попросить алименты, — пояснил «Газете.Ru» Чоговадзе.

— У доноров могут быть свои семьи, жены и дети, вряд ли они хотят, чтобы в их личную жизнь вмешивались. Человек сделал доброе дело. Несмотря на деньги, которые он получает, это все равно донорство, определенный шаг, в том числе моральный — зачем подвергать человека такой опасности?»

Некоторую информацию о личности донора медики все-таки раскрывают: так, они могут показать детские фотографии, предоставить данные об успеваемости в школе и описать черты лица. Также клиент сможет узнать цвет глаз, волос, группу крови и расовую принадлежность донора. Эти сведения нужны для более эффективного оплодотворения и для отсутствия неприятных последствий для ребенка.

В то же время при поиске частного донора в группах в соцсетях можно наткнуться на мошенников, а также поставить здоровье будущего ребенка под угрозу, ведь никто не осматривает онлайн-донора и не берет с него подписку о неразглашении, заметил Чоговадзе.

О такой опасности ранее заявляли и в Нидерландском благотворительном фонде помощи детям. «Да, каждая страна старается урегулировать этот вопрос, но проблемы и лазейки остаются на международном уровне — человек может сдавать сперму в нескольких странах. Нам нужно пересмотреть международное законодательство и помочь всем семьям, пострадавшим от действий таких плодовитых доноров», — сообщили The New York Times в пресс-службе организации.

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