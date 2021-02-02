«Я мечтатель»: донор спермы стал отцом 250 детей

«Помогаю женщинам осуществить их самое заветное желание»

Донор спермы из Нидерландов по фамилии Мейер мог стать отцом более 250 детей, пожаловались изданию The New York Times матери, которые прибегали к его услугам. Известно, что мужчина не только жертвовал свое семя 11 клиникам, но и незаконно продавал его в интернете.

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Около 50 женщин, купивших сперму у Мейера, организовали инициативную группу «Мамы на миссии», целью которой — запретить деятельность голландца. Матери ищут других женщин, которые приобретали семя Мейера.

Две участницы сообщества рассказали The New York Times, что знают еще несколько матерей только в их городе Алмере, для которых Мейер стал донором. Они беспокоятся, что сводные братья и сестры в будущем случайно встретятся и завяжут отношения.

«Это отвратительно, и я хочу, чтобы это прекратилось, — заявила одна из участниц группы, пожелавшая остаться анонимной. — Это опасно для детей. В Алмере все больше братьев и сестер от этого мужчины, и они могут влюбиться. Это ужасно».

Жительница Гааги Ванесса ван Эвейк в свою очередь рассказала The New York Times, что впервые обратилась к Мейеру в 2015 году. Цена в клинике репродуктивной медицины была слишком велика, и она решила найти донора в сети. На одном из сайтов Мейер представлялся как «30-летний голландский музыкант».

Среди своих сильных сторон мужчина отмечал «оптимизм и веселый характер». «Но поскольку я мечтатель, мне всегда тяжело сосредотачиваться. Иногда я трачу много времени на размышления, потому что у меня чуткий характер», — писал он в профиле.

«Он был красив, с голубыми глазами и гривой вьющихся светлых волос. Потом я говорила с ним по телефону, и он казался нежным, добрым. Ему нравилась музыка, и он много философствовал», — описала донора ван Эвейк.

После месяца общения они договорились встретиться на Центральном вокзале Гааги. Мейер предоставил ей свою сперму, а она взамен заплатила ему $200. Позже она родила девочку. В 2017 году, когда она снова решила забеременеть, ван Эвейк опять обратилась к Мейеру — в результате сделки у женщины родился мальчик.

Позже с ней в соцсети Facebook связалась другая мать-одиночка, которая рассказала, что в Минздраве Нидерландов провели расследование — оно показало, что на момент 2017 года у Мейера было уже как минимум 102 ребенка. И в это число вошли лишь те донации, что проводились в официальных клиниках.

«Нидерланды — небольшая страна, в которой проживают 17 млн человек. Чем больше в популяции братьев и сестер, которые друг друга не знают, тем больше вероятность того, что двое из них могут случайно встретиться и произвести на свет собственных детей с повышенным риском генетических заболеваний», — сетует Ванесса ван Эвейк.

Она пояснила, что тогда связалась с Мейером и он сообщил, что сам знает о 175 рожденных от него детях и не скрывает этого. «Он сказал: «Я просто помогаю женщинам осуществить их самое заветное желание, — уточнила собеседница The New York Times. — На что я ответила: «Вы не помогаете! Как мне сказать своим детям, что у них может быть 300 братьев и сестер?».

После выяснения обстоятельств власти Нидерландов призвали все голландские банки спермы отказаться от работы с Мейером.

Сам он насчитал у себя более 250 детей. «Я разочарован вашей одержимостью цифрами. Я стал донором не для каких-то цифр, а из любви, чтобы помочь родителям осуществить их мечту», — сообщил он в ответе на письмо NYT.

В каждой стране — свой регламент

На данный момент в Нидерландах донор спермы может стать биологическим отцом только 25 детей. После скандала с Мейером в местном Минздраве пообещали снизить это число до 12.

Практически во всех странах есть ограничения по количеству детей от одного донора. В Германии — не более 15, в Великобритании донор может жертвовать семя 10 семьям неограниченное количество раз. В Бельгии также количество детей, рожденных от одного донора, не ограничено, однако пожертвования можно делать максимум шести семьям. Такое же правило действует во Франции.

В то же время в США нет таких юридических ограничений, только рекомендации Американского общества репродуктивной медицины — 25 детей на донора на 800 тыс. населения. Что же касается России, то согласно приказу Минздрава, вышедшему в 2012 году, на одного донора должно приходиться не более 20 детей на 800 тыс. населения в регионе, в клиниках которого он зарегистрирован.

«Необходимо пересмотреть международное законодательство»

Стать донором спермы в России может далеко не каждый — кандидату придется пройти немало анализов и процедур, прежде чем врачи убедятся, что его сперма безопасна и подходит для донорства. По словам репродуктолога Автандила Чоговадзе, только один из 300 кандидатов становится донором банка спермы.

При этом женщины, которые выбирают донора в клинике, не знают ничего о его личности и контактных данных: это сделано, чтобы обезопасить доноров от ситуаций, в которых женщина может потребовать алименты, либо наоборот, если донор станет претендовать на уход за ребенком.

«В 99% случаев женщины понимают, для чего они идут на процедуру, но всегда остается 1%, который может придумать неприятную историю, чтобы попросить алименты, — пояснил «Газете.Ru» Чоговадзе.

— У доноров могут быть свои семьи, жены и дети, вряд ли они хотят, чтобы в их личную жизнь вмешивались. Человек сделал доброе дело. Несмотря на деньги, которые он получает, это все равно донорство, определенный шаг, в том числе моральный — зачем подвергать человека такой опасности?»

Некоторую информацию о личности донора медики все-таки раскрывают: так, они могут показать детские фотографии, предоставить данные об успеваемости в школе и описать черты лица. Также клиент сможет узнать цвет глаз, волос, группу крови и расовую принадлежность донора. Эти сведения нужны для более эффективного оплодотворения и для отсутствия неприятных последствий для ребенка.

В то же время при поиске частного донора в группах в соцсетях можно наткнуться на мошенников, а также поставить здоровье будущего ребенка под угрозу, ведь никто не осматривает онлайн-донора и не берет с него подписку о неразглашении, заметил Чоговадзе.

О такой опасности ранее заявляли и в Нидерландском благотворительном фонде помощи детям. «Да, каждая страна старается урегулировать этот вопрос, но проблемы и лазейки остаются на международном уровне — человек может сдавать сперму в нескольких странах. Нам нужно пересмотреть международное законодательство и помочь всем семьям, пострадавшим от действий таких плодовитых доноров», — сообщили The New York Times в пресс-службе организации.