«Пусть дети спят спокойно»: в Крыму опровергли угрозы Украине

Опасения некоторой части жителей Украины из-за воинских подразделений в Крыму беспочвенны – российские военные никому не угрожают, так зампредседателя крымского Госсовета Ефим Фикс ответил на слова украинского военного эксперта Михаила Самуся, назвавшего полуостров, входящий в состав РФ, «угрозой» для Киева.

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«Пусть дети спят спокойно, дядя их не обидит. Никто на Украину не посягает и не будет посягать в будущем. Крым мирный и никогда не воевал со своими соседями», — приводит сайт kp.ru слова крымского политика.

Кроме того, вице-спикер пригласил украинское политическое руководство и представителей экспертного сообщества посетить российский полуостров.

«Нужно жить в мире и не пугать друг друга. А средства защиты на полуострове разместили только против тех, кто может сдуру или по пьяни посягнуть на территорию России. Сами мы никому не угрожали. У нас другая задача: развивать Крым и делать его комфортным для наших гостей», — подытожил депутат.

Как утверждал Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, основную угрозу для Украины в Крыму представляют «морские силы, авиация и ракеты».

Он добавил, что сейчас на «непотопляемом авианосце Крым» дислоцированы порядка 200 крылатых ракет — в том числе и способных поразить цель на расстоянии до 2,5 тыс. км ядерным зарядом.

Аналитик признал, что Россия сейчас полностью контролирует Черное море и «в любой момент» может заблокировать украинские гавани. Поэтому, считает он, Киев должен развивать свои военно-морские силы гораздо активнее.

«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов», — поделился соображениями специалист.

Самусь добавил, что какие-то изменения начались с украинским флотом только сейчас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в Крыму в последние годы существенно увеличилась группировка вооруженных сил РФ.

В ответ депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик указал, что мощная армейская группировка на полуострове создана в первую очередь для ответа на непрекращающиеся провокации со стороны Североатлантического альянса.

«С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь», — заявил парламентарий.

В свою очередь, представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что НАТО усиливает присутствие в регионе Черного моря, а Россия отвечает «на агрессивную политику» альянса.

Российские военные в четверг, 28 января, сообщили, что в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter, который может быть вооружен, среди прочего, 61 крылатой ракетой Tomahawk.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в этой связи указала, что Альянс «увеличил свое оборонительное присутствие» в Черном море «в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи» в этом регионе. Она также подчеркнула, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО.

В октябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский во время обращения с ежегодным посланием к Верховной раде заявил, что Украина построит две военно-морские базы на Черном море для «защиты всего региона».

По словам президента Украины, тот, «кто отдал Крым без боя», должен понести ответственность.

В свою очередь, экс-командующий Военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго призвал НАТО брать пример с России в тактике защиты своих берегов.

Среди прочего, он упомянул A2AD (англ. anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) — концепцию сдерживания противника (как правило комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность.

«Что касается A2AD, то наращивание в Крыму зенитно-ракетных С-300, С-400, радиолокационных систем береговой обороны, противокорабельных крылатых ракет и тому подобного способно закрыть доступ к водам вокруг этой территории», — детализировал американский военный.