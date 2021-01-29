«Решение противоречиво»: почему в вузах боятся выхода с дистанта

«Через пару месяцев придется снова уйти на дистанционку»

С 8 февраля все вузы, подведомственные Министерству образования и науки, возвращаются к традиционному формату обучения. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

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В пресс-службе министерства подчеркнули, что возвращение студентов в вузы должно сопровождаться профилактическими мерами, рекомендованными Роспотребнадзором. Так, университеты обязали обеспечивать учащихся антисептическими средствами, а также проводить дезинфекцию аудиторий каждые четыре часа. Кроме того, в вузах будет необходимо соблюдать масочный режим. При входе в учебное учреждение у студентов будут проверять температуру.

В профсоюзе преподавателей «Университетская солидарность» считают, что решение Минобрнауки может привести к «серьезным проблемам». «Да, большинство преподавателей (и это мнение нашего профсоюза) считают, что удаленка ухудшает качество образования и одновременно увеличивает нагрузку преподавателей, а также расходы университетов, — заметил в беседе с «Газетой.Ru» сопредседатель профсоюза Павел Кудюкин. — Тем не менее многие преподаватели опасаются заразиться в ходе очных занятий».

Его слова поддержал другой сопредседатель «Университетской солидарности» Андроник Арутюнов. «Очное образование не может быть заменено дистанционным, но решение возвращать вузы в традиционный формат выглядит крайне противоречиво. Никто не знает данные о количестве привитых преподавателей и студентов, но, думаю, таких крайне мало.

Поэтому я уверен, что это решение министерства в итоге приведет к тому, что через пару месяцев вузам снова придется уйти на дистанционку из-за вспышек коронавируса»,

— сказал он «Газете.Ru».

Арутюнов также напомнил, что часть студентов живут в других странах и не могут приехать в Россию из-за закрытых границ.

«Вероятно, из-за этого будут смешивать онлайн-занятия с очными, что всем нам кажется крайне нежелательным», — добавил он.

«Все это не облегчает жизнь студентам»

С февраля МГУ перейдет на смешанный формат обучения. Какие пары уйдут в оффлайн, а какие останутся в онлайне, в вузе определят с учетом особенностей учебного плана и мнения студентов.

В Студенческом совете МГУ признались, что большинство студентов не хотят возвращаться к традиционному формату обучения.

«В целом, студенты достаточно скептично настроены к выходу на аудиторный формат обучения: они опасаются в связи с эпидемиологической обстановкой. Студсовет МГУ провел опрос студентов, в котором приняли участие порядка 13 тыс. студентов. Наш опрос был разбит на виды занятий: лекции, семинары и практикумы. По лекциям студенты практически единодушны — подавляющее большинство на всех факультетах за их проведение в дистанционном формате. Семинары тоже на большинстве факультетов студенты предпочли бы в дистанционном формате, за исключением нескольких факультетов, — поделился с «Газетой.Ru» председатель совета Антон Ханджян. — Этот опрос мы сегодня передадим в ректорат».

При этом Ханджян уточнил, что некоторые студенты чувствуют усталость от «дистанционки». «Поэтому мы видим, например, что на семинарские занятия, которые предполагают меньшее количество студентов в аудитории, готовы выходить больше студентов, чем на лекции», — пояснил собеседник издания.

В профсоюзной организации МГСУ подчеркнули, что точный формат обучения вузу пока неизвестен, однако, вероятно, из-за наличия преподавателей 65+, которые должны оставаться на «удаленке», он также будет смешанным.

«Конечно, главное, чего не хотят студенты — это полумер, из-за которых учебный день окажется раздроблен — что-то очно, что-то через экран, все это вовсе не облегчает жизнь студентам»,

— сообщил «Газете.Ru» представитель профсоюза.

Он уточнил, что многие студенты уже привыкли к дистанционному формату, нашли в нем много плюсов — в частности возможность совмещать учебу с работой и другими занятиями. Из-за резкого изменения образа жизни у них могут возникнуть психологические трудности, считают в профсоюзе.

«Поругайтесь, поорите, выпустите пар»

Студентам важно понять, что они не одиноки в своей проблеме, рассказала психолог Анна Вишневская. «Они не единственные, кто испытывает тревогу, трудности. Поэтому хорошо поможет адаптироваться к новым обстоятельствам общение с одногруппниками, однокурсниками — обсудите свои чувства по поводу очного обучения, можете даже поругаться, поорать, выпустить пар и напряжение. Когда вы увидите поддержку, уже станет легче», — посоветовала собеседница «Газеты.Ru».

Она также призвала найти положительные аспекты оффлайн-формата. «Вспомните, как вы пили кофе с друзьями в перерывах, обсуждали последние новости, вкусно ели в столовой, гуляли после занятий.

Все это поможет по-новому взглянуть на новый формат обучения», — пояснила Вишневская.

В свою очередь психотерапевт Илья Титов рекомендует погрузиться в рефлексию. «Когда повышается уровень тревоги, мы часто не понимаем, из-за чего конкретно она возникла. Часто мы хотим просто убрать ее подальше, вытеснить. А сделать нужно как раз обратно — сосредоточьтесь на эмоциях и спросите себя: «Что именно меня тревожит?», — пояснил специалист.

По его словам, необходимо сформулировать конкретные тезисы, вызывающие беспокойство, и выписать их на бумагу. «А затем разберите каждый — подумайте, напишите план, и вам сразу станет спокойнее. Например, на «Я тревожусь, что не смогу встать рано к первой паре» напишите «Я могу контролировать свой режим дня, я просто лягу пораньше, высплюсь и буду полностью бодрым для того, чтобы встать пораньше», — заключил Титов.