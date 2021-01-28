«Научились жить с COVID-19»: когда отменят масочный режим

Масочный режим в России могут отменить уже в нынешнем году, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

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Она назвала два базовых фактора для этого: то, что россияне «научились жить с этим вирусом», а также проведение массовой вакцинации. По словам главы ведомства, антитела к инфекции в настоящее время выработались примерно у 20-25% жителей России.

Именно формирование популяционного иммунитета к COVID-19 является основным условием для отмены масочного режима, подтверждает глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По словам министра, даже привитые люди должны использовать средства индивидуальной защиты, поскольку человек с иммунитетом после контакта с инфицированным на недолгое время может снова быть носителем заразы.

«Ношение масок сегодня является обязательным», — добавил глава ведомства.

Например, в Москве, несмотря на улучшение ситуации с эпидемией, ношение масок и перчаток в московских барах остается обязательным, в том числе и на танцполе. Об этом напомнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Перчаточно-масочный режим никто не отменял <...> танцевать, может быть, и неудобно, зато безопасно», – заявил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас в России действует всеобщий масочный режим. Без СИЗ нельзя появляться в общественных местах и транспорте. Медики не рекомендуют носить маски на улице в мороз, однако с открытым лицом не стоит появляться на массовых мероприятиях и заходить в толпу.

Доктор Энтони Фаучи, директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, считает, что ношение двух масок, вероятно, более эффективно для остановки распространения COVID-19. Об этом он рассказал Саванне Гатри на NBC.

«Я имею в виду, что усиление физического покрытия, предотвращающего попадание капель и вирусов, по логике, вероятно, будет более эффективным. Именно по этой причине вы видите людей, которые носят двойные маски или респираторы N95», — пояснил специалист.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям носить маски в общественных местах и ​​везде, где они будут находиться рядом с другими людьми. По словам медиков, людям следует носить маски с двумя или более слоями ткани, которые плотно прилегают к носу и рту.

Известно, что ряд высокопоставленных американских чиновники, в том числе глава Белого дома Джо Байден, поверх респиратора N95 надевают тканевую маску. Такие предосторожности могут привести к негативным побочным эффектам, считает руководитель терапевтического отделения израильской больницы «Шамар Асаф а-Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман.

Для повседневной защиты от COVID-19 вполне достаточно использовать стандартную хирургическую маску, а респиратор N95 необходим при непосредственном контакте с человеком, зараженным коронавирусом нового типа, уточнила медик.

Две маски хоть и пропускают меньше вирусных частиц, чем одна, но и кислорода при такой двойной защите человек получает меньше, а избыток углекислого газа ведет к повышенной сонливости и утомляемости, напомнила израильский врач.

«Когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа, и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — резюмировала Гольцман.