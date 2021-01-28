Дошли до Рюриковичей: в Киеве нашли предков Байдена

В Госдуме с иронией восприняли сообщения украинских СМИ о том, что новый президент США Джозеф Байден является потомком Рюриковичей.

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Как указал в этой связи заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Киев пытается реабилитироваться в глазах нового главы Белого дома за скандалы с предполагаемом давлением Байдена на Петра Порошенко и деятельностью сына Байдена Хантера на посту члена правления кипрского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине.

«Сегодня руководство Украины не знает, кому себя предложить, ищет различные варианты для того, чтобы Джо Байден на них обратил внимание», — пояснил российский депутат.

По его словам, с таким же успехом у президента Украины Владимира Зеленского можно найти ДНК Чингачгука — героя литературных произведений Фенимора Купера, сообщает «Дума ТВ».

Как указал парламентарий, подобные «сказки» украинской стороны уже вызывают «у западных политиков нервный смех», а самим гражданам Украины оставляют все меньше возможностей для доверия своим властям.

Как пишут украинские СМИ, специалист французского генеалогического портала Geneanet Тим Доулинг установил, что в конце XIV — начале ХV века в Англии жил прямой предок Байдена по одной из мужских линии — барон Саймон де Фельбригг (1367-1431 годы).

Он был женат Малгожате Тешинской, которая была дочерью польского аристократа Пшемислава І Носака — и далее, далее, придя в итоге к тому, что Байден является потомком Великого князя Киевского Мстислава Владимировича — старшего сына Владимира Мономаха.

Также среди предков Байдена якобы есть Владимир Святой, Ярослав Мудрый и Святополк II.

Единственное, как указывают на Украине, что может разрушить всю эту конструкцию, так это факт, что Доулинг ошибся с бароном Фельбриггом и его славянской женой.

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков также выразил сомнения насчет историчности данного исследования, передает РИА «Новости».

«У них Черное море выкопали древние «укры», казаки пули умели ловить зубами, и, естественно, в такой концепции, Байден — прямой наследник Рюриковичей. Но это полная деградация общества на Украине. Пропаганда доходит до немыслимого уровня, и кажется, что все границы осознанности пересечены. Просто отсутствие адекватного понимания культуры, искусства, истории», — посетовал специалист.

Он добавил, что даже серьезные историки до сих пор изучают биографию Рюриковичей и она содержит много темных пятен.

«Много споров, и как тут украинцы могут определить, потомок Байден или нет? С таким же успехом можно сказать, что Байден — родственник Кия, Щека и Хорива, и их сестры Лебедь. Без смеха на это смотреть невозможно. Просто клоунада. Но в принципе, какой президент, такая и страна. Зеленский часто путает государство с «95 кварталом», — подчеркнул политик.

В ноябре прошлого года в Индии также с энтузиазмом искали предков нового главы Белого дома. Причиной тому является мемориальная доска в протестантском Кафедральном соборе Cвятого Георгия в городе Ченнаи, посвященная братьям Байден.

Это место внезапно стало привлекательным для туристов, поскольку памятная доска посвящена Уильяму Байдену и Кристоферу Байдену, которые были капитанами Ост-Индской компании на торговых судах в 19 веке.

Несмотря на многочисленные слухи о детях этих братьев, подтверждения того, что они связаны с президентом США, пока нет, пишет Agence France Presse.

Как указывают эксперты, изучающие семейные записи, если у американского лидера действительно есть предок из Индии, наиболее вероятным кандидатом на это считается Кристофер.

Несколько потомков братьев Байден также найдены в Мумбаи и Нагпуре — они могут быть потомками Кристофера, одного из восьми детей Джона Байдена, который может быть общим связующим звеном с нынешним главой Белого дома.

Несколькими месяцами ранее Меган Смоленяк — американский специалист по генеалогии, также являющаяся консультантом ФБР и Службы уголовных расследований ВМС США (NCIS), писала, что достоверные на данный момент корни Байдена прослеживаются только с 1851 года, когда его прапрапрадед Эдвард, принял решение эмигрировать в Америку из Ирландии.