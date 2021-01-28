«Пандемия пошла на спад»: когда закончатся ограничения и карантины

Пандемия коронавируса постепенно сходит «на нет», поэтому связанные с COVID-19 ограничения могут быть сняты в России уже к лету. Такое мнение выразил сотрудник НИЦ имени Гамалеи, академик Российской академии наук Феликса Ершов, которого цитирует сообщает издание URA.RU.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — отметил вирусолог.

Для окончательного завершения пандемии с коронавирусом должны «проконтактировать» 70-80% населения Земли, заявил эксперт. Кроме того, существенную роль играет вакцинация.

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25 января президент РФ Владимир Путин допустил постепенное снятие ограничений, так как ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется.

«В целом, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч», — сказал он.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал заметное снижение заболеваемости COVID-19. В России сейчас закончилась фаза медленного роста заболеваемости, ее сменила фаза стабилизации, заявил он.

По словам Горелова, стабилизация продолжается до полутора месяцев. «То есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что уже в мае Россия может вернуться к крайне низким летним показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. Полностью вирус при этом не пропадет.

Ранее Горелов уже отмечал, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в феврале-марте 2021 года. «Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам», — сказал он еще в конце октября 2020 года. По его словам, в этот период должна наступить «стабилизация процесса».

В начале января 2021 года биоинженер Александр Кудрявцев отметил в разговоре с «Московским комсомольцем», что третья волна коронавируса будет наименее сильной, а лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.

Кроме того, он подчеркнул, что выработка иммунитета у 70% населения даст возможность победить пандемию, если иммунная защита будет выработана синхронно во всем мире.

В качестве регионального примера в контексте снятия ограничений можно привести Санкт-Петербург. Власти северной столицы могут приступить к постепенной отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, при снижении уровня заболеваемости, заявили в городском координационном совете. При этом городское руководство подчеркивает, что на данный момент число заболевших и носителей инфекции остается значительным, отменять запрет на массовые мероприятия преждевременно.