«Это бизнес»: почему Европа осталась без вакцины от COVID-19

Неравномерное распределение вакцины от коронавируса может отсрочить победу над инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее мнению, странам необходимо сфокусироваться на равных поставках препарата, а не на двусторонних сделках. «Сейчас первые вакцины начинают развертываться, и надежда на равный доступ для стран оказывается под серьезным риском,

— сказала Вуйнович. — ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам через международный механизм COVAX (инициатива, в рамках которой идет совместная работа производителей вакцин из развитых и развивающихся стран, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и организаций гражданского общества, — «Газета.Ru»), а не двусторонним сделкам».

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Представитель ВОЗ отметила, что двусторонние сделки привели к накоплению запасов вакцины и ее хаотичному распространению. Как пояснил «Газете.Ru» директор по развитию Аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, в первую очередь компании-разработчики фокусируются на потребностях своей страны.

«И только во вторую очередь думают о поставках за рубеж. В этом случае важно понимать, что у любой страны есть круг партнеров, которые первыми получат препарат. Это бизнес. Так или иначе, компании заботятся о представлении своих интересов на международном рынке, поэтому и заключают именно такие сделки, а не работают по механизму COVAX», — сказал эксперт.

Препятствием для обеспечения своевременных и равномерных поставок вакцин на международном уровне стали и задержки предоставлений в ВОЗ информации об испытаниях препаратов. «Чрезвычайный комитет по COVID-19 настоятельно рекомендовал производителям вакцин оперативно предоставлять ВОЗ данные о безопасности и эффективности [своей продукции] для внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях», — указала Вуйнович.

При этом некоторые компании-производители задерживают и саму поставку вакцин. Так, ранее шесть стран Европейского союза направили письмо в Еврокомиссию (ЕК) комиссару по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис – в нем они заявили об отсутствии поставок препаратов, разработанных американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщало министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

Обращение было подписано властями Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дании. В письме они выразили обеспокоенность массовыми задержками, а также сокращением объемов поступающих в Европу вакцин. Шестерка стран призвала Еврокомиссию поспособствовать «активизации производства и ускорению поставок» препаратов.

На обращение отреагировала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ведомство уже потребовало от Pfizer устранить задержки и обеспечить поставки вакцины в Евросоюз в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами. В свою очередь Pfizer и еще одна компания-производитель AstraZeneca сообщили, что не смогут поставить в Европу оговоренный объем вакцины.

В итоге Италия решила судиться с ними. «AstraZeneca и Pfizer не соблюдают контракт, мы подадим в суд. Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», — заявил министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо.

Он подчеркнул, что Италия была первой в Европе по темпу вакцинации, а теперь он замедляется.

В свою очередь в компании Pfizer предупредили, что поставки в Италию сократятся на 29%. Там пояснили, что задержки вызваны реорганизацией производства. В то же время в AstraZeneca отметили, что с января по март недопоставят в Европу 60% заказанных доз вакцины. При этом нет гарантии, что сокращенные поставки будут компенсированы во втором квартале.

Николай Беспалов объяснил, что ситуация, сложившаяся на фармацевтическом рынке, связана с техническими сложностями, с которыми столкнулись даже самые крупные производители.

«Дело в том, что задача производить десятки миллионов доз препарата ранее никогда не стояла перед такими компаниями, поэтому многое им приходится делать с нуля, да еще и в таких объемах»,

— отметил эксперт, напомнив, что Россия приняла решение поставлять не саму вакцину, а ее технологию. Производство же будет локализоваться за рубежом.

Еще тяжелее ситуация обстоит в развивающихся странах — ведь 80% запасов вакцины от COVID-19 уже распределено между богатыми государствами, передает издание The Independent. Согласно исследованию Фонда Билла и Мелинды Гейтс, равное распространение прививочного препарата предотвратило бы 61% летальных исходов коронавируса. В случае, если вакцину получат только богатые страны, возможно будет предотвратить только 33% смертей.

Кампании массовых вакцинаций стартовали уже в 50 государствах. Несмотря на проблемы, глобальная вакцинация все еще возможна именно благодаря механизму COVAX, считает Мелита Вуйнович. Поставки вакцины посредством этого механизма могут начаться в феврале 2021 года. «Через COVAX было заключены договоренности на два миллиарда доз среди шести продуктов и пяти производителей вакцин. Ответ на эту пандемию должен быть коллективным», — подчеркивала представитель ВОЗ.

«Ситуация сложная, заболеваемость растет каждый день, и то, что вакцина — единственная возможность остановить эпидемию, — абсолютный факт. Никаких других альтернатив не существует», — заключил фармэксперт Беспалов.