Надежда на вакцинацию: когда в России снимут ограничения

Значительную часть ограничений можно будет снять после того, как 60-70% населения России обретут иммунитет к коронавирусу — пройдя вакцинацию или перенеся болезнь, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

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«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — приводит слова Малышева РИА «Новости».

По его словам, прохождение процедуры не освобождает привившихся от ношения масок и соблюдения социальной дистанции, потому что еще недостаточное количество людей имеют иммунитет к этому вирусу.

Ранее российские специалисты обращали внимание, что вакцинация не защищает человека от заражения, но способствует более легкому течению заболевания, так как уже будут сформированы антитела. Таким образом, те, кто сделал прививку, могут быть переносчиками инфекции.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что власти рассчитывают сделать прививки 60% населения без учета переболевших и детей. То есть требуется вакцинировать 68,6 млн человек.

Люди, которые уже переболели COVID-19, как ранее отметил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, могут пока не проходить вакцинацию от коронавируса.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — заявил он в эфире телеканала «Доктор».

Голикова в конце декабря пообещала, что Россия справится с COVID-19. По ее словам, все принятые меры по борьбе с коронавирусом направлены именно на возвращение к нормальной жизни.

«Я просто хочу сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, мы должны жить той жизнью, которая нам абсолютно привычна. Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим», — сказала чиновница в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Она надеется, что это произойдет уже в 2021 году. «Очень надеемся на то, что с приходом нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас с вами были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть. Берегите себя и, пожалуйста, вакцинируйтесь», — приводит ее слова РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине января сделал свой прогноз относительно распространения вируса в столице. «Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май», — отметил он в эфире канала «Россия 24».

При этом глава города подчеркнул, что это произойдет, если москвичи будут прививаться от коронавируса.

За время пандемии среди россиян зафиксировано свыше 3,7 млн заражений во всех регионах страны. Скончались почти 70 тыс. пациентов, выздоровели 3,15 млн заболевших.

«За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека», — говорится в сообщении оперштаба за 25 января.

Лидер по заражениям сейчас — Москва. В столице за сутки выявлено 2382 случая коронавируса.