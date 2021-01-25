Лишнее наказание: в ЕСПЧ приравняли наручники к пыткам

Европейский суд по правам человека в Страсбурге вступился за пожизненно осужденных россиян, которым надевают наручники каждый раз, когда они покидают пределы камеры. Как сообщает «Коммерсантъ», теперь Россию обязали компенсировать пострадавшим от излишних мер заключенным моральный вред, а также поменять действующие регламенты ФСИН.

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Внимание страсбургского суда к проблеме привлекли четверо заключенных, которые в разное время были приговорены к пожизненному наказанию в исправительных учреждениях в Соликамске, Хабаровске, Ухте и поселке Харп. Алексей Пулялин, Антон Коростелев, Александр Керекеша и Владислав Шлыков обратились в ЕСПЧ еще в 2011 году: все они заявили о нарушении их прав, гарантированных статьей 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека. При этом последний также пожаловался на тюремный режим в целом.

В 2015 году суд счел их жалобы неприемлемыми, так как заявители «не назвали конкретно существо нарушений, не упомянули никаких фактических обстоятельств, которые касались бы их». Впоследствии мужчины уточнили характер претензий — по их словам,

сотрудники колоний надевали на них наручники при каждом выходе из камер: в душ, на прогулку, на встречи с адвокатами, следователями и прокурорами. Та же мера использовалась и на время обысков в камерах, при том что заключенные были вынуждены каждый раз наклоняться и поднимать закованные руки за спиной.

Пулялин и Коростелев регулярно обращались в российские судебные инстанции, чтобы выяснить, с чем связано регулярное использование наручников. Каждый раз им отвечали, что наручники надевались оправданно — это объясняли строгостью приговоров, их же поведением или тем фактом, что они находились под наблюдением.

«Они (наручники — «Газета.Ru») должны применяться лишь к тем, кто представляет опасность, и соответствующее решение должно регулярно пересматриваться. Однако на практике этого не делается: так, на Шлыкова и Керекешу наручники надевали в те периоды, когда они не совершали никаких нарушений режима. На Пулялина и Коростелева наручники надевали в те периоды, когда они состояли на профилактическом учете как склонные к побегу, членовредительству и нападению на представителей администрации — но российские власти не смогли представить доказательств, что это решение регулярно пересматривалось», — пояснила ситуацию с правовой точки зрения юрист Татьяна Глушкова в разговоре с «Коммерсантом».

В итоге окончательное постановление по жалобам российских заключенных ЕСПЧ вынес только 19 января 2021 года. Как пояснили в суде, длительное надевание наручников на пожизненно заключенных нарушает их права, гарантированные статьей 3 Конвенции о защите прав человека — таким образом, длительное ношение наручников приравняли к пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

В соответствии с вынесенным решением ЕСПЧ обязал РФ выплатить Шлыкову компенсацию в размере €3000, Пулялину и Коростелеву — по €1950, а также компенсировать Коростелеву €850 издержек на жалобы в российские суды. Теперь Россия также должна пересмотреть саму систему применения наручников к «пожизненникам». Как заявили «Газете.Ru» в Совете по правам человека, такую меру можно воспринимать только как первый шаг, так как ФСИН предстоит сделать еще очень многое, чтобы привести в порядок условия содержания осужденных на пожизненный срок.

«В наших колониях помимо наручников есть очень много элементов, которые совершенно невозможно оправдать с точки зрения безопасности, с точки зрения соблюдения режима. Они просто являются неким дополнительным способом унижения, даже пыток, можно сказать. Люди и без того приговорены к пожизненному лишению свободы, им предстоит всю жизнь провести за решеткой, если их не помилуют. А тут они вынуждены выполнять еще какие-то странные ритуалы, можно сказать танцы, когда сотрудник колонии заходит в камеру.

Смотрится жутко: из камеры они выходят уже в наручниках, после чего подходят к двери, сгибаются буквой «зю», поднимают скрещенные руки за спиной вверх и не дай бог что-то не сделать. Полное безобразие», — заявил член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.

По словам Каляпина, такой подход в содержанию заключенных вредит и сотрудникам ФСИН, которые в большинстве своем соблюдают правила только в угоду общественности.

«Еще есть люди, которые по-прежнему придерживаются этих бессмысленных жестокостей в колониях, потому что так указано в ведомственных правилах. Мне кажется, это все отрицательно влияет и на них самих. ФСИН это делает не потому что там злодеи собрались, а потому что ведомство улавливает настроения в обществе. У нас много голосов раздается за возвращение смертной казни, за то, чтобы перестать держать в живых таких преступников. Вот они применяют к лишние способы наказания, к которым их даже не приговаривали», — подчеркнул правозащитник.

Инициаторы разбирательства Алексей Пулялин и Антон Коростелев в 2009 году были приговорены к пожизненному заключению как исполнители заказного поджога торгового центра «Пассаж» в Ухте — в 2005 году в результате пожара там погибли 25 человек. Срок жители Ухты получили со второго раза — в 2008 году Верховный суд Республики Коми их оправдал, однако коллегия по уголовным делам Верховного суда России оправдательный приговор отменила, после чего поджигателей отправили в места лишения свободы пожизненно. В 2014 году Пулялин обратился в Верховный суд РФ с иском о присуждении компенсации в 3,4 млн руб. за нарушение права на судопроизводство в разумный срок — он жаловался, что на уголовное судопроизводство ушло 9 лет 3 месяца 4 дня, сообщал портал «Право.Ru». Однако в удовлетворении жалобы ему отказали — судья ВС РФ объяснила, что он ошибся в расчетах.

Еще один пожаловавшийся на наручники заключенный, Владислав Шлыков, в 1997 году был приговорен к смертной казни, которую спустя два года заменили на пожизненное заключение, за убийство, угрозу убийством, вооруженный грабеж и кражу. Александр Керекеша получил аналогичный приговор за убийство, грабеж и незаконное хранение огнестрельного оружия в 1998 году.