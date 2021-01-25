Насиловали и запугивали: в Приморье осудили банду сутенеров

В Приморском крае вынесли приговор участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией. Об этом сообщили в управлении региональной прокуратуры.

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В состав ОПГ входили владельцы «фирмы досуга», диспетчеры, водитель, а также люди, державшие девушек под охраной, не позволяя им убежать.

Фигурантам дела вменялось: «Вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой», «Организация занятия проституцией», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Похищение человека».

Признав подсудимых виновными в совершении этих преступлений, суд назначил им сроки лишения свободы от 5 лет 6 месяцев до 15 лет. Трое фигурантов будут отбывать наказание в колонии строгого режима, одной женщине определена колония общего режима. Остальным участникам назначено условное наказание сроком от 2 лет 6 месяцев до 5 лет.

Пострадавшие девушки были вынуждены оказывать сексуальные услуги в период с апреля по сентябрь 2017 года. Владельцы борделя заставляли их это делать, запугивая, избивая и насилуя.

Значительная часть полученных денег при этом распределялась между членами преступной группы. Банду раскрыли, когда однажды двум женщинам под предлогом необходимости съездить домой все же удалось сбежать. Их разыскали, избили и силой вернули в «фирму досуга», но девушки успели сообщить о происходящем в правоохранительные органы — в этот же день злоумышленников задержали.

В октябре 2020 года в Приморье осудили еще одну организованную группу, которая заставляла заниматься проституцией женщин, проживающих на территории России — их вовлекали в занятие проституцией во Владивостоке или отправляли в Таиланд.

В СК отмечали, что главой ОПГ был мужчина, находящийся в местах лишения свободы — он ранее был осужден по аналогичной статье.

За три года, с 2015 по 2018 год, от действий злоумышленников пострадала 21 женщина. Некоторые из жертв были похищены — в феврале 2017 года во Владивостоке в руках у преступников оказались таким образом две женщины, которых насильно отправили оказывать секс-услуги в Таиланде — одной из них удалось сбежать до отправки за границу.

Правозащитник и лидер движения «Альтернатива», которое занимается вызволением из рабства, Олег Мельников ранее отмечал в разговоре с изданием Lenta.ru, что продажа женщин в сексуальное рабство — острая проблема для России, хотя многие жертвы боятся об этом говорить.

«К сожалению, случаев секс-рабства в России много, и проблема эта очень латентная. Девушки, которые были невольницами, обычно не обращаются в полицию и редко рассказывают о том, что случилось, даже своим родственникам: наше общество не воспринимает секс-рабынь как жертв, и они зачастую становятся изгоями», — заявлял он.

Он разъяснял, что современные рабовладельцы чаще всего просто изолируют невольниц и ставят в условия, когда они не могут обратиться за помощью. «Если девушка не поддается, ее насилуют, избивают и запугивают, после чего в 99% случаев она соглашается на все условия бандитов. Чтобы окончательно сломить несчастную, ее подсаживают на препараты или наркотики, и она начинает работать исключительно за дозу», — отмечал он.

Сами же жертвы рабства рассказывали, что в таких ситуациях их воля полностью подавлялась и они соглашались работать проститутками, желая отработать свой срок и сбежать. «Нас били, лишали еды. Кричать в окно было бесполезно — нам никто не отвечал, окна квартиры выходили на какую-то помойку. Очень хотелось есть. Мы сдались, думали, покупатели нас поймут и помогут. Так мы стали проститутками», — делилась историей с изданием «Сноб» 22-летняя девушка.

Жертва секс-рабства подчеркивала, что после того, как ей удалось вырваться из группировки, она долго молчала и не рассказывала о произошедшем. По ее мнению, обращаться в правоохранительные органы было бессмысленно, ведь доказать, что ты работал не по своей воле, сложно.