Клетки помнят вирус: почему переболевшим COVID-19 не нужно прививаться

Чаще всего в организме переболевших коронавирусом нового типа сохраняется клеточный иммунитет, который способен защитить от инфекции, сообщила заместитель председатель правительства РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Реклама

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от вакцинации]. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — пояснила замглавы кабмина в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Чиновница также пояснила, что факты повторного заражения COVID-19 единичны. А в некоторых случаях имеет место ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный тест на коронавирус. Она добавила, что специалисты регистрировали и случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию пациентов, однако течение болезни у них было легким и недолгим.

Массовая вакцинация населения началась в России 18 января. Во всех 85 регионах страны открылось 2250 прививочных пунктов.

«По мнению ученых, ключевым условием перехода к управляемости инфекцией COVID-19 является массовая вакцинация населения.

Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться», — сообщала Голикова в тот день на заседании правительства.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, ей стал «Спутник V» — препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S — белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

Эффективность «Спутника V» на уровне 91,4% была подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований, а применительно к тяжелым случаям она составила 100%.

Второй зарегистрированный в России препарат от коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона», созданный ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», также имеет стопроцентную иммунологическую эффективность.

При этом, как указывали разработчики, уже выработанные организмом вакцинируемого антитела к коронавирусу нового типа не являются препятствием для введения препарата — это только усилит уже сформировавшийся иммунитет.

Препарат вводится пациенту двукратно внутримышечно с интервалом в 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра: прививка одним компонентом допускается, если человек уже перенес COVID-19.

«Введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ», — сообщали в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трех разных S-белков вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). Консервантов и антибиотиков препарат не содержит.

Для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим прививку препаратом «ЭпиВакКорона», необходимо сдать анализ на иммуноглобулины класса G на 35-42 день со дня первой инъекции.

Третья российская вакцина для профилактики коронавируса «КовиВак», созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, может быть запущена в гражданский оборот уже в марте.

Препарат «КовиВак» является инактивированной цельновирионной очищенной и концентрированной вакциной, вводится двукратно с интервалом 14 дней. Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность препарата. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета на 28-й день после первой вакцинации.