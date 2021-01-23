Недели взаперти: как за рубежом встречают туристов из России

Власти Таиланда продлили обязательный 15-дневый карантин для иностранных граждан, въезжающих в страну, до осени 2021 года. Однако российских туристов это не смутило — как только 7 января авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Москвы в Бангкок, некоторые из них сразу же воспользовались шансом отдохнуть на любимом курорте.

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Совершить перелет пока могут только индивидуальные путешественники. Соглашение о возобновлении авиасообщения между Россией и Таиландом еще не достигнуто, а в соответствии с указанием Росавиации от 7 декабря туроператоры не имеют права включать в состав турпакетов грузопассажирскую авиаперевозку – именно такой статус имеют рейсы в Бангкок.

На борт самолета туриста допустят, только если у него есть все документы, требуемые для въезда. Так, по правилам посольства Таиланда российским туристам необходима туристическая виза, а также оформленное в электронном виде свидетельство о въезде.

При этом обойдется такая поездка не дешево. Стоимость самого перелета в Таиланд в оба конца сейчас составляет 41-42 тыс. руб. в зависимости от дат. А вместе с тем нужно оплачивать и проживание на время карантина — без документа о бронировании отеля на борт самолета вас не допустят.

В Ассоциации туроператоров считают, что при таких условиях массового турпотока в Таиланд ожидать не стоит, ведь большинство граждан РФ могут позволить себе максимум 15 дней отпуска.

Однако все же есть и те, кто решил отправиться в Таиланд до конца зимы, — например, Константин из Москвы. Он зимует в Таиланде каждый год. «В этом году наша семья еще с лета была ужасно расстроена, что зиму, вероятно, придется провести в России. Поэтому, как только появились в продаже билеты, мы, не раздумывая, их приобрели», — поделился он с «Газетой.Ru».

Для проведения карантина в Таиланде есть специальные ASQ-отели (отели для карантина, — «Газета.Ru»). «Мы выбрали так называемый гольф-отель – он хорош тем, что по всей его территории можно передвигаться, играть в гольф и другие спортивные игры, то есть необязательно сидеть две недели в номере. Однако разрешили выходить нам не сразу – только на пятый день, когда пришли отрицательные тесты на коронавирус», — рассказал Константин.

По его словам, территория отеля настолько красива и удобна, что качество отдыха практически не страдает. «Никакой ограниченности не чувствуется. Обидно, конечно, что на пляж нельзя попасть, но у нас на территории отеля прекрасный бассейн», — заметил москвич.

Единственный минус — необходимость проводить карантин в том же городе, куда прибыл самолет, сетует Константин. «Например, мы хотели отдыхать на Пхукете, но рейсы были в Бангок — соответственно, 15 дней приходится провести здесь», — уточнил он.

Меньше повезло Алене Поповой из Рязани, которая прилетела на отдых в Таиланд впервые. Ей с мужем действительно пришлось две недели сидеть буквально взаперти. «У нас отель был по типу гостиницы, а не виллы, поэтому покидать его было нельзя. Мы взяли отличный номер – с отдельной спальней, своей кухней, приготовились всячески. Но это, конечно, было не дешево. Один только карантин обошелся нам примерно в 100 тыс. рублей», — рассказала девушка «Газете.Ru».

В итоге кухня супругам не понадобилась – три раза в день еду приносили прямо в номер. Кроме того, в стоимость входили услуги медсестры, к которой можно было обратиться в любое время суток.

«Передвигаться по отелю нам разрешили на седьмой день пребывания, хотя отрицательные результаты тестов мы получили еще на третий день — не очень было понятно, почему так. Но мы планируем здесь быть до апреля, поэтому были готовы переждать трудности. На самом деле, мысли о том, что ты рядом с океаном, и самоизоляцию делают радостью», — заметила Алена.

Между тем Таиланд — не единственная страна, где по приезде до сих пор требуется двухнедельный карантин. Алексей из Владивостока рассказал «Газете.Ru», что сейчас отдыхает на Шри-Ланке. «Самоизоляция здесь немного отличается от того, что в Таиланде. Сидеть в одном месте необходимости нет – в течение этих 14 дней можно передвигаться по различным отелям, но их всего 50 штук. И переезжать можно только в сопровождении гидов», — уточнил мужчина.

Сам он во время карантина решил не менять место проживания. «Мне разрешили пользоваться всеми удобствами гостиницы — и спортивным залом, и SPA-центром, и массажами. Так зачем мне еще куда-то ехать? Я так устал за время работы, что для меня нет ничего лучше такого двухнедельного релакса», — поделился Алексей.

«Кроме того, и добраться до Шри-Ланки — то еще приключение. Регулярных рейсов нет, возможность надо высматривать и ловить за хвост», — добавил мужчина.

Своей историей с «Газетой.Ru» поделился и Илья из Москвы — он решил провести январский отпуск в Мальте. «Дело в том, что в Мальте у меня друзья, и моя поездка была запланирована еще до пандемии. Отменять ее я не стал, но корректировки пришлось внести. Карантин в Мальте для россиян длится 14 дней, однако он не совсем обычный – проходить его нужно не в самой стране, а в одном из списка «безопасных» государств», — рассказал молодой человек.

Так, его карантин проходил в Германии. «У меня там живет девушка, она австрийка. Туда я смог влететь благодаря тому, что она выслала мне приглашение – границу Германии могут пересекать те, кто находится в отношениях семейного типа. Я провел в ее доме в Германии две недели, сдал два отрицательных теста и без проблем направился в Мальту», — заключил москвич.