Погода в доме: как температура и влажность влияют на течение ковида

Качество воздуха может значительно повлиять на течение коронавирусной инфекции, заявил «Газете.Ru» врач общей практики Максим Юдичев.

«Легким, которые и так очень сильно нагружены во время болезни, намного комфортнее работать в чистом воздухе. В противном случае силы приходится тратить на фильтрацию», — уточнил он.

Ранее об этом сообщали и немецкие ученые из университета им. Мартина Лютера в городе Галле. По результатам их исследования, в тех регионах Германии, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

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Позже израильский ученый Ярон Оген сравнил спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о летальности от COVID-19 в Италии, Франции, Испании и Германии. Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где в воздухе высок уровень диоксида азота – самого распространенного загрязняющего вещества.

Оген отметил, что попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека, способствует возникновению многочисленных респираторных заболеваний, а также вызывает изменения состава крови, что в итоге приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

О важности чистого воздуха в пандемию говорила и директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра. «Очевидно, что, если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы из-за грязного воздуха, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты», — объяснила она РИА «Новости».

Тем не менее главный терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев предостерегает: не стоит бежать за покупкой очистителей воздуха.

«Не хотелось бы, чтобы коронавирус стал причиной для простого обогащения фирм, занимающихся подобными приборами. Если вы живете в каком-нибудь Магнитогорске с кучей заводов, то даже если вы обложитесь 10 очистителями воздуха, это не спасет», — уверил «Газету.Ru» медик.

В свою очередь Юдичев подчеркнул, что загрязняться воздух может не вследствие промышленных выбросов. «Например, в квартире воздух может стать грязным элементарно из-за отсутствия уборки.

Да, в очистителях необходимости особой нет, а вот влажную уборку нужно делать минимум два-три раза в неделю с применением бытовой химии – легкие скажут «спасибо». Если же в доме есть больной ковидом человек, то влажную уборку следует проводить ежедневно, а дезинфицирующие средства должны быть на основе хлора»,

— рассказал эксперт.

В то же время пульмонолог Марина Казакова призвала следить не только за чистотой воздуха, но и его температурой и влажностью. «Температуру воздуха дома нужно поддерживать на уровне около +20°C. Самое главное – не больше +22°C и не меньше +8°C», — уточнила врач «Газете.Ru».

Она объяснила, что уже при +25°C организм ковид-больного начинает быстро утомляться, отдавая все силы на поддержание жизненно важных функций и охлаждение тела. Между тем низкая температура приводит к расстройству кровообращения.

«А это очень серьезно для пациента с COVID-19 – может повлиять не только на общее самочувствие, но и на насыщение крови кислородом», — заметила специалист.

Что касается влажности, то она должна сохраняться в пределах 40-60%, считает Казакова. «Это способствует оптимальному функционированию слизистых оболочек дыхательных путей, легких», — объяснила она.

Так, при низкой влажности слизистые оболочки пересыхают, в них образовываются микротрещины, которые позволяют не только коронавирусу размножаться активнее, но и различным бактериями проникать в легкие, что может привести к бактериальному осложнению.

«В случае с повышенной влажностью есть риск перегревания организма, особенно если у пациента высокая температура. В таком случае не только усиливается слабость, но и снижаются свойства иммунитета. Особенно пострадать могут больные с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку эти болезни в период повышенной влажности обостряются», — заметила врач, добавив, что в регуляции влажности лучше всего прибегнуть к специализированным увлажнителям воздуха.