«Патогенная флора»: как коронавирус убивает кишечник

Сбои в работе кишечника затрудняют восстановление всего организма после заражения коронавирусом. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко на своем YouTube-канале.

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В целом работа пищеварительной системы после перенесенного заболевания налаживается медленнее, чем обоняние или режим сна.

«Эта проблема самая сложная. В большинстве случаев она возникает у тех, кто принимал антибиотики. Могут быть аллергические реакции. Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше», — рассказал врач.

Ранее медицинский портал BIOCODEX также публиковал исследование, проведенное специалистами из США — оно также показало взаимосвязь нарушений работы кишечника и ковида. По мнению ученых, главным образом это связано с тем, что симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, такие как рвота, тошнота и диарея, часто встречаются при тяжелом течении заболевания.

Как показали данные исследования, среди 10 тыс. пациентов, болевших коронавирусом, распространенность этих симптомов составила от 10% до 17,6%. На их возникновение могут влиять сразу несколько механизмов: это размножение вируса в самом кишечнике, изменение состава и функций микрофлоры в результате гипоксии, вызванной COVID-19, или вовлечение оси «кишечник-головной мозг». Последнее врачи объясняют следующим образом:

«Нервная система кишечника может поражаться либо напрямую вследствие вирусной инфекции, либо за счет компонентов иммунного ответа, в результате чего усиливается диарея и, вероятно, стимулируется блуждающий нерв, чтобы вызвать рвоту», — указано в исследовании.

Вероятность взаимосвязи между сбоями в работе кишечника и восстановлением после перенесенного коронавируса подтвердили и российские врачи. В целом сам вирус может протекать в кишечной форме, отметил врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. В таких случаях он поражает желудочно-кишечный тракт от пищевода до прямой кишки.

«Однако все-таки тошнота и рвота могут быть проявлением интоксикации — общей воспалительной реакции при тяжелой форме заболевания. Нельзя их приписывать только ковиду, но детально разбираться в причине важно и нужно», — заявил врач.

Инфекционист Анна Баландина пояснила «Газете.Ru», что брожение кишечника при ковиде может быть связано с тем, что клетки кишечного эпителия на своей поверхности содержат рецепторы, через которые коронавирус в них проникает.

«Через эти рецепторы он поражает как клетки дыхательных путей, так и клетки желудочно-кишечного тракта. Из-за этого клетки отмирают и нарушаются процессы клеточного переваривания и всасывания питательных веществ. Таким образом, пищеварительная система может служить входными воротами для других инфекций, которые также будут замедлять процесс восстановления после коронавируса», — подчеркнула медик.

Влияют на общее состояние зараженного человека также болезни, о которых он узнал только после того, как иммунитет переключился на коронавирус и перестал их подавлять, заявила «Газете.Ru» диетолог Елена Соломатина:

«Кишечник – это мощное звено нашей иммунной системы, которое не может оставаться не задетым при возникновении вирусной нагрузки. В период, когда организм подвергается такому стрессу, выползают даже те болезни, которые иммунитет ранее подавлял. В кишечнике начинается урчание, начинает выползать патогенная флора, которая дальше приводит к развитию других неприятных болезней – например, у женщин в итоге все может закончиться молочницей. Некоторые еще пьют антибиотики ко всему прочему – а они вообще убивают все живое. И человек страдает от внутреннего разрушения даже тогда, когда вирус уже ушел».

Проблемы в кишечнике могут в перспективе привести к нарушению пищевого поведения, отметила диетолог. «От этого органа зависит наш выбор еды – хотим мы сладостей или колбасы, это определяют бактерии, которые там живут. И если их после болезни становится больше, то они диктуют свои условия и человек, нарушая режим питания еще больше, приносит себе все новые и новые проблемы», — заявила она.

Усугубляя ситуацию вредными продуктами можно довести себя и до хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта: язвы и холецистита, предупредила терапевт Екатерина Яшина.

«Если в таких случаях проявляются такие симптомы, как понос или рвота, то происходит вымывание всех бактерий и витаминов — нарушается микрофлора, что в итоге и приведет к затяжным проблемам и последующему долгому лечению», — рассказала она «Газете.Ru».

Помогать себе в таких случаях диетолог советует сбалансированным питанием. Пища должна быть комнатной температуры, без грубых пищевых волокон. Хорошо подойдут каши на молоке или воде, кисломолочные продукты, советует инфекционист Баландина.

Согласна с коллегами терапевт Яшина: по ее словам, важно соблюдать диету, которую под каждый отдельный случай подбирает врач-гастроэнтеролог.

«Кроме того, стоит пропить вспомогательные препараты, которые содержат в себе полезные ферменты, живые лиофилизированные молочнокислые бактерии, бифидобактерии, лактобациллы и энтерококки, которые являются нормальной составляющей естественной микрофлоры кишечника. Без лекарств и вспомогательных ферментов восстановить микрофлору желудка сложно», — заключила медик.