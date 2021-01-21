Квартира без стен: чем может обернуться незаконная перепланировка

В Госдуме призвали провести проверки в квартирах, где жильцы могли провести незаконную перепланировку. Член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов заявил «Газете.Ru», что ответственность за это должны взять на себя управляющие компании.

«Перепланировка — это не частное дело каждого человека, особенно в многоквартирном доме. Управляющие компании должны относиться к этому вопросу более тщательно. В случае обнаружения малейшей угрозы другим жильцам из-за того, что кто-то решил перестроить свою квартиру, они должны немедленно обращаться в жилищную инспекцию, чтобы там уже провели осмотр и при необходимости оштрафовали или обязали внести изменения»,

— уверен депутат. Он добавил, что у самих жилищных инспекций ресурсов на проведение масштабных рейдов нет. «Надо, чтобы им помогали», — заключил он.

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Его коллега, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, предостерег, однако, от массовых проверок без веского повода, чтобы избежать нарушения прав самих жильцов.

«Без следственных действий проникать в квартиры в России никто не может, это наказуемо. Если кто-то сообщил об угрозе обрушения – это другое дело. При состоянии крайней необходимости жилищный орган может и сам взломать дверь и зайти. Но лучше до такого просто не доводить», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Согласен с депутатом и вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев – он убежден, что деятельность инспекторов, которые должны от имени управляющих компаний или жилищных органов осуществлять проверки квартир, должна быть строго регламентирована. В противном случае жильцам не избежать потока наказаний, несоизмеримых с нанесенным ущербом.

Ранее в Мосжилинспекции разъяснили «Газете.Ru», что любые проверки по выявлению незаконных перепланировок квартир в России проводятся по факту обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управы района. Их специалисты не занимаются сверкой реестров и документации, чтобы составить список предполагаемых нарушителей.

«Еще одним основанием для проверки может быть обращения самого собственника через портал Госуслуг — например, если он много лет назад сделал перепланировку квартиры, а теперь ему необходимо совершить сделку с недвижимостью, но у него не все в порядке с технической документацией. Он к нам заявляется для узаконивания, то есть для получения акта о ранее выполненных работах — после проверки его привлекают к административной ответственности», — объяснила пресс-секретарь организации Виолетта Нежевенко.

Рейд, как уточнили в Мосжилинспекции, могут совершать только те, у кого по закону есть право на проникновение в частную собственность. Специалисты организации прежде, чем выйти на проверку, запрашивают документацию на помещение, устанавливают собственника, уведомляют его о предстоящей инспекции.

«Зачастую, особенно те, у кого есть незаконная перепланировка, всячески начинают препятствовать, игнорируют, не открывают дверь. Полномочий вскрывать дверь у нас нет. Даже приставы этого не могут. Только после нескольких неисполненных требований мы подаем иск в суд о понуждении предоставить доступ. А дальше этим занимаются приставы, когда человек готов, только тогда мы вновь подключаемся», — заключили в пресс-службе.

По словам экспертов, незаконные перепланировки всегда были крайне распространенным явлением в России. В первую очередь такое положение дел связано с тем, что оформление изменений в квартире со стороны жилищных органов требует больших временных и финансовых затрат, полагает Владимир Пономарев.

«Бюрократический аппарат достаточно большой, как и цены, которые устанавливают соответствующие службы, — объяснил он. — В тех случаях, когда перепланировки связаны с несущими конструкциями, должно быть жесткое табу, их изначально не должны делать те, кто осуществляет строительство. А что касается тех перестроек, которые жильцы уже сделали, но не сообщили о них из-за волокиты – тут поможет упрощение самой процедуры оформления. Тогда и ловить на этом никого не придется».

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков уверен – за последние годы россияне стали более ответственно относиться к своему жилью и стараются избегать перепланировок, которые могут привести к печальным последствиям.

«В последнее время люди стали более адекватными в своих перепланировках. В том числе и из-за того, что идет ужесточение законодательства, а люди прислушиваются к нему. И перепланировки, которые явно нельзя зарегистрировать, конечно, уже перестали делать.

Раньше это было просто сплошь и рядом – например, в трехкомнатной квартире могли снести все стены и сделать студию или соединить две квартиры между собой. Сейчас, в основном, это скорее переустройство, когда несущие стены не затронуты, и это можно легко зарегистрировать в жилищной инспекции», — рассказал специалист «Газете.Ru».

Среди распространенных нарушений правил перепланировки специалисты выделяют расширение кухни или санузла за счет жилой комнаты, увеличение жилых комнат за счет балконов и лоджий с выносом в них батарей, совмещение газифицированной комнаты с жилой, а также устройство проемов, вырубку ниш, пробивку отверстий в несущих стенах.

В отдельных случаях расширить кухню или санузел можно вполне законно, пояснил Константин Барсуков. «Это возможно, если под квартирой находятся нежилые помещения, либо если в квартире ниже произведены точно такие же изменения, зарегистрированные в установленном законом порядке. Например, ваш сосед снизу живет на втором этаже, а под его квартирой расположен магазин. И он расширил санузел за счет кухни, и зарегистрировал данную перепланировку. Вы можете сделать такую же перепланировку, и ее зарегистрируют», — отметил эксперт.

Штрафы за незаконные изменения в устройстве квартиры для россиян устанавливает ст. 7.21 КоАП РФ — они составляют от 2000 до 2500 рублей. «При этом, помимо штрафа вы однозначно получите предписание о приведении квартиры в первоначальное состояние. Причем если систематически пренебрегать такими предписаниями, то законодательство позволяет лишить собственника квартиры права собственности в судебном порядке, и выставить жилье на торги. И такие прецеденты уже есть», — предостерег Константин Барсуков.